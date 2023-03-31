Неминуемый арест Трампа станет для США потрясением, от которого уже пошла ходуном вся политика страны

39 минут назад

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Автор фото, Brandon Bell

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, которому в рамках судебного разбирательства будут официально предъявлены обвинения по уголовному делу, За это накануне проголосовали члены Большого жюри присяжных Манхэттена.

Корреспондент Би-би-си В Вашингтоне Энтони Зуркер сравнивает принятое решение с тектоническим сдвигом, от которого уже заходило ходуном все здание американской политики, а кое-где уже даже наметились трещины.

Русская служба Би-би-си публикует перевод статьи Зуркера, оригинал которой можно прочитать здесь.

Трамп станет первым экс-президентом США, обвиненным в совершении уголовного преступления, Со всеми вытекающими отсюда последствиями: у него снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас, и бывший глава Белого дома официально получит статус подсудимого.

Если никаких неожиданностей в рассмотрении дела не произойдет, вскоре 45-й президент США станет первым бывшим главой государства, представшим перед коллегией присяжных.

Первые отголоски этого поистине тектонического сдвига в американской политике уже ощущаются по всему политическому ландшафту.

Некоторые аспекты дела абсолютно предсказуемы. Какие именно обвинения суд предъявит экс-президенту в рамках возбужденного уголовного дела, пока до конца понятно, но сам Трамп, его дети и армия нанятых ими адвокатов уже в один голос их отрицают, называя уголовное дело политически мотивированным.

Для них это выглядит как попытка сорвать предвыборную кампанию Трампа, у которого, по их мнению, есть все шансы вернуться в Белый дом, одержав победу на президентских выборах 2024 года.

В прошлую субботу, выступая на встрече со своими сторонниками в Техасе, Трамп был просто зациклен на теме угрожающего ему ареста.

"Это неправомерные действия прокуратуры, - сказал Трамп о расследовании окружного прокурора Нью-Йорка. - Для этих леворадикальных маньяков нет никакой разницы, что человек невиновен".

Республиканцы смыкают ряды

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Как только было объявлено о решении предъявить Трампу обвинения, многие члены Республиканской партии поспешили выступить в защиту своего бывшего президента.

Ряд высокопоставленных конгрессменов из Палаты представителей назвали обвинительное заключение возмутительным и пообещали провести тщательное парламентское расследование.

Попытавшись вмешаться в президентские выборы 2024 года, окружной прокурор Нью-Йорка "нанес нации непоправимый ущерб", заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Нападки на Трампа осудили даже несколько его потенциальных соперников в борьбе за республиканскую номинацию на предстоящих президентских выборах.

"Уголовное преследование любого совершившего тяжкое преступления - залог безопасности американцев, но преследования по политическим мотивам угрожают превратить американскую правовую систему в инструмент для злоупотреблений", -заявил Майк Помпео, который в администрации Трампа занимал пост главы Госдепа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майк Помпео был верным соратником Дональда Трампа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого считают главным потенциальным соперником Трампа на праймериз, также довольно резко высказался по этому поводу в своем "Твиттере", назвав обвинительное заключение "не соответствующим американскому духу" ("un-American").

"Превращение правовой системы в оружие для продвижения политической повестки переворачивает верховенство права с ног на голову", - написал он.

Он также добавил, что власти Флориды не намерены помогать экстрадиции Трампа в Нью-Йорк для предъявления обвинений, хотя адвокаты бывшего президента изначально заявляли, что в суд он явится добровольно. Ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели.

Хрупкое равновесие для соперников Трампа

Однако в какой-то момент тем, кто сейчас выступает в поддержку Трампа, придется от него отвернуться.

На такое развитие событий намекнул кануне один из не столь широко известных потенциальных кандидатов на участие в президентской гонке от республиканцев - экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

"Когда бывшему президенту предъявляют обвинения по уголовным статьям, это черный день для Америки", - заявил он, однако при этом не назвал предъявленные обвинения несправедливыми и вообще воздержался от их негативной оценки.

Судя по результатам опросов, в последнее время рейтинг одобрения Трампа резко шел вверх, однако в качестве подсудимого он станет для однопартийцев обузой, а это снижает его шансы выиграть номинацию от Республиканской партии в ходе праймериз.

Примечательно, что оппоненты Трампа из лагеря республиканцев говорят об этом скорее с грустью, чем с ликованием.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До недавнего времени Дональд Трамп считался наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии для участия в президентской гонке

Тем временем предвыборный штаб Трампа пытается обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу, объявив - на фоне первополосных заголовков и скандальных новостей - новый сбор пожертвований на нужды будущей кампании.

"Пожалуйста, внесите свой посильный вклад - на любую сумму - в защиту нашего движения от бесконечной охоты на ведьм, чтобы в 2024 году мы смогли одержать победу в борьбе за Белый дом", - говорится в заявлении Трампа, выпущенном вечером в четверг, вскоре после оглашения решения присяжных Манхэттена.

В тексте также утверждается, что обвинительное заключение в отношении Трампа "выйдет боком" всем демократам и лично президенту Байдену.

Президент Байден безмолвствует

До сих пор Белый дом тщательно избегал любых комментариев по поводу стремительно развивающихся событий. Ровно такой же стратегии американская администрация придерживалась и в ходе разбирательства по делу об импичменте Трампа в сенате в 2021 году, после произошедшего 6 января нападения на Капитолий.

Возможно, администрация следует совету Наполеона, который когда-то заявил, что не стоит мешать врагу, совершающему ошибку.

Однако другие демократы куда менее сдержанны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сенатор Кори Букер - один из тех демократов, что настаивает за равенстве перед законом всех без исключения, в том числе и президентов США

"В основе нашей правовой системы лежит принцип абсолютного равенства каждого человека перед законом, - заявил сенатор-демократ Кори Букер. - И ставить себя превыше закона не позволено никому".

Пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии высказался еще резче, попытавшись связать возникшие у Трампа юридические проблемы с его движением "Сделаем Америку снова великой" и в целом с Республиканской партией.

Неожиданно высокие результаты демократов на прошлогодних промежуточных выборах многие политологи связывают не столько с их популярностью, сколько с тем, что поддержка Трампом целого ряда кандидатов-республиканцев в итоге оказалась для них токсичной и сыграла на руку оппонентам. Несмотря на любовь к экс-президенту со стороны значительной части республиканцев, у населения страны в целом Трамп особых симпатий не вызывает.

Похоже, на этот раз демократы решили следовать той же тактике.

Разворачивающаяся вокруг Трампа юридическая драма может достичь своего апогея и завершиться задолго до выборов 2024 года. И ее политические последствия будут зависеть от того, по какому пути драма будет развиваться, и кто еще окажется в нее вовлечен.