У российских мигрантов в Аргентине проблемы с продлением "безвиза". Что происходит?

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аргентина - одна из немногих стран, где выдают гражданство детям, родившимся в стране. С началом войны в Украине тысячи беременных россиянок устремились в Аргентину рожать

Группы российских эмигрантов в Аргентине и дипломаты говорят, что российские граждане начали массово получать отказы на пребывание в республике без визы на срок больше, чем 90 дней в течение полугода. Почему так получилось и какие варианты у них есть остаться?

По данным телеграм-канала "Аргентина на русском языке", после 23 февраля этого года граждане России, которые пытались продлить так называемое туристическое пребывание, получали отказ и официальное уведомление о необходимости покинуть страну в течение 15 дней.

В частности, по данным группы, подобное уведомление получила женщина на 40 неделе беременности и семьи, у которых уже есть дети, получившие гражданство. Есть случаи, когда уведомление получил кто-то один из семьи - обычно это мужчины. Известно о подобных письмах студентам, начавшим свое обучение в Аргентине и полностью оплатившим его. Связаться с этими людьми непосредственно Би-би-си не удалось.

О массовых отказах в продлении безвизового пребывания говорят российские дипломаты в Аргентине - в частности, заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

По его словам, проблема еще шире. "Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. Пока что речь идет о нескольких десятках случаев", - говорится в комментарии, который цитировал ТАСС.

"Аргентина на русском языке" не ведет список отказников, однако речь идет по меньшей мере о семи семьях, говорит администратор канала Егор Васильков.

Ситуация усугубляется тем, что уведомление о том, что гражданину надо покинуть Аргентину, необязательно вручать лично в руки.

"Его могут подсунуть под дверь в квартиру, где человек уже не живет. Такой случай тоже был, когда владелец квартиры с Airbnb позвонил людям и сказал им о том, что такая бумага пришла. И отсюда я делаю вывод, что объективно человек может быть в неведении относительно своего предписания покинуть страну", - говорит Васильков.

По его словам, ситуация с продлением начала усугубляться еще в сентябре прошлого года - тогда на эту процедуру ввели предварительную запись, хотя до этого обновить документы можно было "день в день".

Есть ли визы?

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Соглашение о безвизовом пребывании действует между Россией и Аргентиной с 2009 года и позволяет россиянам находиться в республике не более 90 дней из каждых 180 (начиная с даты первого въезда). При этом по умолчанию их статус рассматривается властями как туристический.

Как отмечает Полин, ходатайства приехавших в безвизовом порядке россиян в некоторых случаях отклоняются с указанием на "необходимость предварительного получения визы в аргентинском консульстве".

"Такой аргумент имеет, на наш взгляд, некоторые слабые места. Во-первых, с учетом того, что внутреннее аргентинское законодательство позволяет смену миграционного статуса после въезда (иностранцы могут заезжать в качестве, например, туристов, а затем получать ВНЖ по учебе, работе, браку, рождению ребенка и т.д.)", - отметил Полин (цитата по "РИА Новости").

Кроме того, сами аргентинские консульства в России в ответ на запросы российских граждан говорят, что "иммиграционная программа в Аргентину в настоящее время закрыта", оформляются только учебные и рабочие визы. По остальным поводам рекомендуется въезжать в Аргентину в безвизовом порядке и оформляться в национальном управлении миграции.

Очередь к переводчикам

Практика по продлению туристического пребывания в Аргентине менялась с годами - для россиян это стало нормой именно в 2022 году, и возможно, по техническим причинам. Те, кто пытались оформить документы, просто не успевали это сделать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Аргентине резко вырос спрос на услуги адвокатов и переводчиков. Адвокат по вопросам иммиграции Лилиан Шеа обычно занималась мигрантами из других стран Латинской Америки, но в последнее время у нее стало больше клиентов из России

Как рассказал Егор Васильков, из-за большого наплыва людей очереди к официальным переводчикам ("traductor público"), которые имеют исключительное право переводить документы для подачи - растянулась до мая или даже сентября. В итоге у многих нет возможности исполнить закон и податься на ВНЖ в положенный срок - поэтому они и пытаются продлить безвизовое пребывание.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Аргентине, страна стала одним из популярных направлений для миграции из России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сложно сказать точно, сколько россиян переехали в республику. По всей видимости, речь идет как минимум о нескольких тысячах человек.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на данные аргентинского Министерства иммиграции, c начала 2022 года к марту 2023-го в Аргентину въехали более 22 тысяч россиян, но 60% из них уже покинули страну.

Аргентина - еще и одно из самых популярных направлений "родильного" туризма. Это путешествие ради того, чтобы ребенок появился на свет в стране, которая дает гражданство по праву рождения. У родителей такого ребенка в Аргентине появляется возможность в упрощенном порядке оформить вид на жительство и подать заявление на получение гражданства.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Рождение ребенка в Аргентине гарантирует ему гражданство страны - однако для родителей ситуация сложнее

Это явление приобрело такой размах, что привлекло внимание властей. Министерство юстиции и прав человека Аргентины занималось расследованием - не скрываются ли за массовым прибытием беременных женщин из России криминальные сети. В результате в феврале около десятка российских женщин задержали для беседы в аэропорту Буэнос-Айреса.

Тогда же, в середине февраля миграционное агентство Аргентины сообщало Би-би-си, что в 2022 году 10,7 тыс. российских женщин въехали в страну, 6,4 тыс. из них уехали.

Есть ли официальный запрет?

По всей видимости, официально опубликованного запрета для граждан России продлять безвизовое пребывание или другим способом оформлять свое нахождение в Аргентине, нет.

В феврале, комментируя ситуацию вокруг российских женщин, которых задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, глава Национального управления по миграции Флоренсия Кариньяно говорила:

"Приехать [в Аргентину], чтобы завести ребенка, не является преступлением, если вы делаете это с визой и в соответствии с обязательными правилами. Проблема, которую мы видим с этими людьми, заключается в том, что они приезжают, рожают детей, записывают их как аргентинцев […], уезжают из Аргентины и никогда не возвращаются".

Позже в заявлении для прессы глава агентства заявила, что власти Аргентины отменят разрешения на продление виз и вид на жительство тем, кто их запросил, а затем покинул страну. Впрочем, непонятно, шла ли речь именно о россиянах.

Би-би-си направило запрос в Национальное управление миграции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно уже неоднократно говорила, что россияне приезжают в Аргентину только потому, что до сих пор могли быстро получить удобный паспорт, а не из-за несогласия с ситуацией в России

Одно из событий, с которым может быть связано ужесточение миграционной политики - задержание в декабре 2022 года в Словении супружеской пары, которую подозревают в работе на российскую Службу внешней разведки под видом граждан Аргентины. По данным портала Infobae, супруги получили гражданство Аргентины после рождения там детей - это позволило им свободно передвигаться и по шенгенской зоне.

Есть ли выход?

Часть мигрантов в чатах обсуждают вариант нелегального пребывания в Аргентине после отказа в продлении "безвиза". Кроме нарушения закона, такой путь имеет еще один минус - он делает невозможным дальнейшую легализацию в стране.

Главный совет, который дают "отказникам" и в чатах, и в российском посольстве - подавать апелляцию.

По словам Георгия Полина, адвокатское бюро, к которому обратилось посольство за информацией, подтвердило, что без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины. "Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции", - отметили юристы. По их оценкам, ее рассмотрение может затянуться до двух-четырех лет.