Макрон съездил в Китай обсудить войну, Путина и Украину. Си его не услышал

35 минут назад

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Автор фото, Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон провел три дня в Китае в компании председателя Си Цзиньпина, но не смог ни на йоту изменить позицию Пекина по отношению к Владимиру Путину и войне России против Украины.

Первая реакция европейских экспертов и прессы однозначна: визит Макрона прошел по китайскому сценарию. Си с удовольствием принял предложения расширять связи с Европой на фоне противостояния Китая с ее главным союзником США, а все сказанное Макроном про Украину и Россию пропустил мимо ушей.

Макрон старался убедить Си и лично, и на публике. Вплоть до того, что заметно раздосадовал китайского председателя, отвыкшего от непочтенных речей за годы ковидной изоляции, которые Си потратил на укрепление собственной власти.

На совместной пресс-конференции Макрон говорил вдвое дольше, чем Си, отметило издание Politico. Когда Макрон решил обратиться к нему напрямую и стал говорить про Украину, Си не скрывал раздражения и даже пару раз нетерпеливо вздохнул.

Макрон предложил Си надавить на Путина и "привести Россию в чувство", чтобы прекратить агрессию против Украины. Си никак не отреагировал на эти слова, ни разу не упомянул Россию, и ни разу не произнес слово "война".

Холодный душ

"Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина, - пишет французская газета Le Monde. - Он предложил "путь к миру", который пока больше напоминает тупик".

Она отмечает, что Макрон не смог уговорить Си хотя бы осудить намерение Путина отправить ядерное оружие в Беларусь. Китайский лидер отделался традиционными общими словами о нераспространении, мире во всем мире и уважении интересов всех стран.

Еще до визита эксперты говорили, что Макрону и сопровождавшей его главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен будет непросто вынудить Си разговаривать с Европой как с самостоятельным игроком, а не тенью США - главного соперника Китая.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Макрона принимали со всеми почестями

Выступления Си на темы войны и мира на встречах с Макроном и фон дер Ляйен походили больше на заочную дискуссию с американцами.

Даже стиль подачи подчеркивал это. Если Макрон обращался на "пресс-конференции" (без вопросов) лично к Си и говорил от себя, то китайский председатель читал по бумажке, глядя перед собой, и на Макрона не оборачивался, отмечает Politico.

На призывы осадить Путина или хотя бы воздержаться от военной помощи Си также никак не отреагировал. А перед самым визитом европейцев недавно назначенный китайский премьер-министр Ли Цян решил провести свой первый телефонный разговор в новом ранге с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

В результате Макрона и фон дер Ляйен встречали заголовки в газете China Daily: "Пекин и Москва углубляют связи".

"Прямо холодный душ", - цитирует Le Monde неназванного французского дипломата.

Си не поддался шарму Макрона, пишет другая французская газета, Les Echos.

"Французский президент подтвердил, что Пекин способен сыграть важнейшую роль в поиске пути к миру, однако никакого движения навстречу со стороны Си замечено не было, - пишет газета. - Он не сделал ни одного намека на возможное изменение китайской позиции в деле примирения Москвы и Киева".

Возможно потому, что Китай не верит в единство и самостоятельность ЕС, хочет обсуждать вопросы мироустройства только с США, и готов воспользоваться кризисным положением Европы, чтобы ослабить своего главного соперника, добиться расширения торговли и сохранить доступ к технологиям и капиталам, который США стремятся перекрыть.

Разделяй и властвуй

Сближение с ЕС помогло бы Китаю расколоть Запад, сплоченный противостоянием российской агрессии против Украины. Визит Макрона и фон дер Ляйен дал Си такую возможность, и он ею воспользовался.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, От фон дер Ляйен Си старался держаться подальше

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Макрон привез с собой полсотни бизнесменов и даже музыканта Жана-Мишеля Жарра. Они подписывали контракты и договаривались расширять культурное сотрудничество. Про углубление отношений с Францией писала вся китайская пресса.

Фон дер Ляйен же выставляли как американскую марионетку, не желающую учитывать интересы не только Китая, но даже ЕС. Ее жесткая программная речь о том, что с Китаем все сложнее сотрудничать из-за разворота политики компартии, и не обещала ей теплого приема. И китайцы воспользовались разницей в риторике Макрона, который не поднимал болезненную тему Тайваня даже когда его спросили, и фон дер Ляйен, которая про Тайвань говорила лично Си.

"Китай применил принцип "разделяй и властвуй" к двум лидерам, приехавшим вместе, чтобы выступить единым европейским фронтом", - пишет Politico и отмечает, что Си попытался даже представить Макрона как своего союзника в борьбе с США, сказав, что Франция и Китай "совместно противостоят менталитету холодной войны и блоковой конфронтации".

Эксперты еще до визита предупреждали, что этим может закончиться, поскольку у 27 стран ЕС нет общего и ясного понимания, где именно проходит черта, за которой сближение Китая с Россией вызовет реакцию ЕС. Более того, они пока не решили, какой именно должна быть эта реакция.

Все это вселяет в Китай уверенность, что действовать против него решительно готовы только США, а европейцам американцы просто настоятельно посоветуют поддержать возможные санкции. Поэтому разговаривать нужно только с США, а с ЕС пока укреплять торговые и финансовые связи.

Шансом пошатнуть эту уверенность Макрон и фон дер Ляйен не воспользовались, уверена Янка Ортель, глава азиатских исследований в центре European Council on Foreign Relations (ECFR).

"Если бы они приехали без делегации бизнесменов, они бы послали неожиданный и четкий сигнал Пекину: для Европы сейчас нет ничего важнее агрессии против Украины. Бизнес подождет", - пишет она.