Запад справился с банковским кризисом за месяц. Но боится, что худшее впереди

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Банки создают деньги, выдавая кредиты. Чем меньше кредитов - тем меньше шансов реализовать мечту у тех, у кого денег пока нет

Америка и Европа не дали крупнейшему за десятилетие банковскому кризису перерасти в финансовый катаклизм мирового масштаба, как это случилось в 2008 году. Но Запад не спешит радоваться, поскольку устранил лишь симптомы, а не главные причины болезни - инфляцию и агрессию России против Украины.

Они грозят новыми потрясениями мировой экономике, а она и без того ослаблена борьбой с предыдущими кризисами, которые привели к застою, росту бедности и популизма, отбросили мир на годы назад и поставили его на грань новой холодной войны.

Новый банковский кризис начался ровно месяц назад в главной банковской державе - США. Там лопнул банк Silicon Valley Bank, не системный, но из топ-20. А через 10 дней кризис ударил в самое сердце европейской банковской системы. В Швейцарии бесславно завершилась полуторавековая история Credit Suisse - одного из двух крупнейших банков в стране.

Центробанки рванули на помощь, залили занимавшийся пожар деньгами, отняли проблемные банки у их прежних владельцев, а вкладчикам гарантировали возврат депозитов - всех, а не только застрахованных.

У этих действий есть последствия, предупреждают эксперты, регуляторы и банкиры. Они говорят, что радоваться рано: новые потрясения не за горами и могут затронуть не только банки и не только на Западе.

Вот какие уроки они вынесли из весеннего мини-кризиса.

Дивный новый мир

Мимолетный банковский кризис оказался не блокбастером, а антиутопией, трейлером фильма ужасов для банкиров и регуляторов. Из него они узнали, что в новой пугающей реальности набеги вкладчиков совершаются с невиданной доселе сокрушительной скоростью, а кризис распространяется быстрее твита.

В предыдущие кризисы плохие новости приходили в утренних газетах и вечерних выпусках теленовостей. Вкладчики постепенно вникали в ситуацию и понемногу выстраивались в очередь к банкоматам и в отделения. У центробанков и финансистов было время принять меры.

На смену тому фильму ужасов про зомби-вкладчиков, вяло бредущих по их душу, банкиры увидели трейлер к "Чужому" или "Парку юрского периода", в которых смерть приходит молниеносно и неизбежно через социальные сети и мобильные банковские приложения.

Автор фото, AFP Подпись к фото, SVB кредитовал стартапы вроде этого аппа для идентификации домашних питомцев по мордочке, безо всяких чипов. Крах банка подорвал бы опорную отрасль американской экономики, поэтому SVB выручили не столько и не только ради вкладчиков

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"Как показал нам случай Silicon Valley Bank, современные технологии - как в части распространения информации, так и в части доступа к банковским счетам - делают набеги на банки потенциально намного более масштабными и стремительными", - сказал на этой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Вкладчики SVB за один день попытались снять со счетов 42 млрд долларов - около четверти всех депозитов. Это смертельный удар для любого банка. У Credit Suisse отток был не таким стремительным, но даже он не протянул бы до понедельника, если бы власти Швейцарии не заставили UBS купить конкурента, призналась министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Прорыв в интернет-технологиях со времен последнего кризиса стал новой угрозой финансовой стабильности в мире, предупредил Международный валютный фонд.

"Недавние неприятности банковского сектора продемонстрировали растущую роль мобильных приложений и соцсетей, - отметили экономисты фонда в опубликованном на этой неделе отчете. - Новости о бегстве вкладчиков распространяются по миру молниеносно, а значит, будущие банковские кризисы будут развиваться стремительно и непредсказуемо".

Банки не самая большая проблема

Другая черта новой пугающей реальности - растущие вслед за инфляцией ставки центробанков. Кредиты дорожают, экономика тормозит. Таких высоких ставок в Европе и США не было последние 15 лет, а такой инфляции - последние 40 лет.

В подобных условиях никогда не жили и не работали практически все, кому еще нет 40 - то есть несколько поколений банкиров, бизнесменов, чиновников, вкладчиков, ипотечных заемщиков.

Прежние бизнес-модели и потребление, основанные на дешевых доступных кредитах, оборачиваются убытками и банкротствами. Следом растет кредитный риск банков, из-за которого случился кризис 2008 года.

На этот раз банки намного лучше готовы, у них больше капитала и строже надзор благодаря реформам после предыдущего кризиса. Однако победа в прошлой войне не гарантирует успех в новой.

Главная головная боль на этот раз - небанковский финансовый сектор.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Добро пожаловать в новую эру запредельных цен и недоступных кредитов. В таких условиях никогда не жили и не работали все, кто моложе сорока

В последние годы почти нулевых ставок по вкладам и финансисты, и бизнес, и население искали новые способы приумножить накопления. Финтек с удовольствием дал им возможность размещать свободные деньги в самые нетрадиционные для них активы: от коммерческой недвижимости до металлов и криптовалют.

Регулирование небанковского сектора намного мягче, возможности для сверхрисковых операций и даже прямых афер с деньгами вкладчиков несоизмеримо выше. При этом в финансовой системе все так переплетено и взаимозависимо, что любой кризис даже в самом ее дальнем и темном уголке чреват проблемами для банков, страховых компаний и пенсионных фондов, как это было минувшей осенью в Британии.

"Мир небанковских финансовых организаций настолько разросся с прошлого кризиса, что создал новые системные риски для банков и других ключевых звеньев финансовой системы", - сказал глава Банка Англии Бейли, отвечающий за надзор над лондонским Сити, одним из мировых финансовых центров.

Он признал, что на этом гигантском новом поле чудес центробанкам все труднее находить ростки нового кризиса.

А в том, что они взойдут, сомнений нет. Семена были посеяны за 15 лет мягкой кредитной политики, призванной оживить экономику после кризиса и пандемии ковида. Теперь климат изменился, ставки растут, а вялый рост благосостояния сменился стагнацией. Самое время пожинать плоды, опасаются экономисты.

"Небанковским финансовым организациям не избежать растущего кредитного риска из-за замедления экономического роста", - отметил экономист МВФ Тобиас Адриан и показал пальцем на тех, кого эксперты в один голос выделяют как первую возможную жертву грядущего кризиса - фонды, которые вкладывали деньги клиентов в коммерческую недвижимость: офисы, торговые площади, склады.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Следующий кризис может начаться с коммерческой недвижимости

Недвижимость подешевела, и если клиенты этих фондов (среди них и банки, и другие фонды, и частные лица) потребуют свои деньги обратно, им придется срочно продавать подешевевшие активы.

Это - верная смерть, как показал опыт последнего банковского мини-кризиса. Лопнувший банк SVB размещал средства клиентов не в какие-нибудь активы вроде офиса на этапе котлована, а в самые надежные и ликвидные инструменты - гособлигации США. Но и они подешевели из-за роста ставок центробанка, и в результате даже пожарная распродажа не помогла SVB расплатиться с вкладчиками.

Когда и почему ждать нового набега вкладчиков

В заупокойной по SVB и Credit Suisse главными причинами их кончины были названы ошибки менеджмента и особенность клиентской базы. Там держали деньги богатые, избирательные и хорошо информированные клиенты. Они массово убежали, как только запахло проблемами - на всякий случай.

Деньги перетекли в основном в крупнейшие банки, поскольку надзор за ними несравнимо жестче. У них больше капитала, и в целом после прецедентов прошлого кризиса среди бизнеса и населения укрепилась уверенность в том, что власти не позволят крупным банкам лопнуть.

В результате крупнейший американский банк JPMorgan Chase отчитался в пятницу о росте депозитов на 50 млрд долларов в конце марта, в разгар мини-кризиса. При этом в целом по банковской системе они сократились за первые три месяца этого года на 3%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эпоха бесплатных кредитов подошла к концу

Но и крупные банки не застрахованы от набега вкладчиков. Потому что в следующий раз они придут за деньгами не потому, что не верят в их сохранность. А потому что наконец почувствуют разницу между кредитными ставками и тем, что им платит банк по депозитам.

Так было всегда, выяснили экономисты Федерального резервного банка Нью-Йорка. В начале цикла подорожания кредитов банки не спешат повышать ставки по вкладам, стремясь заработать на разнице, пока вкладчики не очнулись.

Однако со временем разница всегда начинает сокращаться.

Этот момент уже настал, уверен аналитик Barclays Джозеф Абейт.

"Порог невнимательности достигнут, и вторая волна оттока депозитов уже началась", - цитирует его Bloomberg.

По его мнению, теперь банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам, иначе деньги уйдут на денежный рынок - будут вложены в облигации, через фонды или напрямую.

Эти опасения подтвердил в пятницу один из крупнейших американских банков Citi. Он сообщил, что у него, в отличие от JPMorgan, депозиты не выросли. Несмотря на приток средств на счета компаний в дни мини-кризиса, другие клиенты выводили деньги на денежный рынок в поисках большей доходности, сообщил банк.

Кризис завершен?

Текущий - да, уверены почти все причастные.

"На сегодня я не вижу угрозы системного банковского кризиса", - сказал в среду глава Банка Англии Бейли.

К аналогичному выводу пришли на встрече в тот же день министры финансов и главы центробанков "Большой семерки" - семи ведущих западных держав.

"Мы подтверждаем, что финансовая система устойчива благодаря своевременной реакции властей (на мартовские сложности) и реформам после финансового кризиса 2008 года", - говорится в их заявлении.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чем больше денег власти тратят на компенсацию вкладчикам банков, тем меньше у них остается на детские сады, дороги, оборону, пособия и транспорт

Банкиры, пережившие прошлый кризис, с этим согласны.

"Мне кажется, мы подошли к концу этого конкретного кризиса", - сказал самый известный американский банкир, глава JPMorgan Джейми Даймон в интервью CNN.

Если кто еще и лопнет, то это будут последние залпы и система с ними точно справится, добавил он. Правда, без последствий не обойдется: после мини-кризиса банки менее охотно будут давать кредиты, что еще больше подорвет экономическую активность в США.

А когда чихает крупнейшая в мире американская экономика, болеет весь мир. МВФ предупредил на этой неделе, что новый банковский кризис может замедлить и без того вялый рост благосостояния в мире, а то и вовсе остановить его.

В этом случае проблемы грозят уже и развивающимся рынкам, которых не коснулся финансовый мини-кризис в США и Швейцарии.

Все потому, объясняют экономисты МВФ, что банки Китая, Бразилии, Ближнего Востока и других экономик среднего достатка меньше западных зависят от беспроцентных депозитов до востребования, которые первыми исчезают при первых признаках надвигающейся бури.

Однако у них есть другие проблемы. Не во всех этих странах вклады застрахованы государством, как в США (250 тысяч долларов) или Великобритании (85 тысяч фунтов). Не у всех есть деньги, чтобы спасать лопнувшие банки. Их заемщики традиционно более рисковые и менее надежные. И сами банки традиционно имеют значительно больший вес в финансовой системе в целом, чем в развитых странах.