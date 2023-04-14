Утечка из Пентагона. Что рассказали секретные документы о войне России против Украины

28 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британский танк Challenger 2 на полигоне под Солсбери, где украинские военные тренировались управлять бронетехникой

Самая масштабная за десятилетие утечка американских секретных документов обошлась без масштабных сенсаций, но десятков слитых 21-летним геймером файлов хватило на недели обсуждения в мировой прессе.

Вот что мы узнали на сегодняшний день.

Кто слил

Секретными файлами поделился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы еще в конце февраля. Власти задержали 21-летнего сотрудника 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра.

Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу на популярной у геймеров платформе Discord. В группу входили в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Что слили

Доклады разведки, которыми пользуются власти. Фактически - советы и информация для сведения, которую власти вольны учитывать или игнорировать при определении политики.

В отличие от предыдущих утечек, документы - самые свежие, некоторые датированы мартом текущего года.

О чем мы узнали из слива

Документы изучают почти все крупнейшие мировые СМИ, включая Би-би-си. Первыми об утечке и ее подробностях сообщили американские газеты Washington Post и New York Times.

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Вот что известно на текущий момент:

Про подготовку наступления Украины

Наиболее серьезная часть утечки - подробные отчеты о подготовке и оснащении контрнаступления Украины, которого ждут с недели на неделю. В документах содержатся карты, а также данные о том, когда готовы подразделения, и перечисляются все танки, бронемашины и артиллерия, предоставляемые Украине западными союзниками.

Про потери России

США оценивают военные потери России в 190-223 тысячи человек, включая 35-43 тысячи убитыми.

Американская разведка утверждает, что ей стали известны подсчеты ФСБ: 110 тысяч раненых и убитых россиян.

Отдельная записка посвящена потерям российского спецназа. В ней говорится, что его использовали как пехоту, потому потери огромны. На основе анализа спутниковых снимков российской военной базы утверждается, что 22-я отдельная бригада спецназа на юге России и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95 процентов.

Про потери Украины

Данные американцев об украинских боевых потерях: 124-131 тысяча убитыми и ранеными.

Как и в случае с оценкой российских потерь, Пентагон отмечает "низкий уровень доверия" к этим цифрам из-за нехватки информации и избытка дезинформации.

Про возможности американской разведки в России

Из материалов следует, что американцы так или иначе получают информацию почти из каждой российской спецслужбы.

США в режиме реального времени предупреждали украинцев о времени и даже конкретных целях российских ударов, включая позиции украинских войск в двух местах в конкретный день в феврале и планы разрушения десятков энергетических объектов и мостов.

В одном из документов обсуждается, как российский Генштаб планирует противодействовать танкам, которые страны НАТО поставляют Украине.

Про нехватку сил для наступления Украины

В одном из документов говорится, что у Украины не хватит сил на большое и успешное наступление, и оно может привести лишь к "умеренным территориальным приобретениям" и большим потерям. Документ датирован началом февраля. С тех пор Украина получила новые партии вооружений и обучила дополнительные подразделения.

Про нехватку боеприпасов у ПВО Украины

В одной из записок говорится, что при нынешнем темпе расходования, ракеты к "Букам" у украинцев должны практически закончиться к 31 марта, а ракеты к С-300 - ко 2 мая. Там же говорится, что ПВО на 89% опираются на советские "Буки" и С-300.

Про "дикие сценарии"

Американская военная разведка описывает "дикие сценарии" развития ситуации, включая смерть Путина или Зеленского, военный переворот в России, удар украинцев по Кремлю и тому подобное. Она не оценивает вероятность этих событий и последствий, а лишь предлагает командованию и политикам варианты ответных действий.

Про спецназ стран НАТО в Украине

В датированном 23 марта документе перечислены силы специального назначения нескольких стран НАТО, находящиеся в Украине. У британцев самая многочисленная группа: 50 человек. За ними следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).

Все они заявили, что эти военные в боевых действиях не участвуют и преимущественно находятся в посольствах.

Про генсека ООН

Утечка содержит критику в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и выдержки из его переписки с подчиненными. Авторы слитой аналитической записки полагают, что главный дипломат мира проявляет мягкость в отношениях с Москвой.

Про нефтяные переговоры России с Мали

В документе о переговорах властей Мали с Россией о закупках нефти, датированном 17 февраля, говорится, что малийцы на переговорах с российским министерством энергетики и фирмой, связанной с ЧВК "Вагнер", не согласились на предложенную Россией цену на нефть и продолжили торговаться.

Про сближение Ближнего Востока с Россией

Американские разведчики пишут, что союзники США на Ближнем Востоке, в частности, Египет и Объединенные Арабские эмираты, тайно налаживают отношения с Россией.

Они ссылаются на записи разговоров российских официальных лиц, которые якобы обсуждали, как Эмираты согласились сотрудничать против разведок США и Британии.

ОАЭ немедленно отвергли эти обвинения.

Про планы Египта продавать оружие России

Египет планировал тайно произвести и поставить России 40 тысяч ракет для реактивных систем залпового огня "Град", говорится в одном из документов. Египет назвал это утверждение абсурдным, а власти США сообщили, что не располагают данными о том, что подобные поставки уже имели место.

Про планы ЧВК "Вагнер" купить оружие в Турции

Турция - член НАТО, поэтому донесение о попытках ЧВК "Вагнер" купить у нее оружие вызвало особый интерес. Согласно утечке, вагнеровцы встречались с турками в начале февраля и хотели купить боеприпасы и оборудования для войн в Украине и Мали.

Про военную помощь Сербии Украине

Не присоединившаяся к санкциям против России Сербия угодила в таблицу, в которой 38 стран Европы распределены по отношению к военной помощи Украине. Только Австрия и Мальта в таблице помечены как отказники. Про Сербию сказано, что она обязалась отправить или уже отправила оружие или боеприпасы Украине.

Власти Сербии назвали информацию ложью и заявили, что не продавали и не будут продавать оружие ни украинской, ни российской стороне.

Про слежку США за союзниками

Из утечки следует, что американская разведка перехватывала корейские электронные сообщения, в которых обсуждалась возможность поставок боеприпасов Украине.

Кроме того, США, по всей видимости, следят за высшим военным и политическим руководством Украины, чтобы получить четкое представление о военной стратегии Украины.

Вопросы, на которые нет ответа

К утечке много вопросов, но постепенно ситуация проясняется. На первый - кто слил - ответ получен. На второй - настоящие ли документы - частично тоже.

Про остальное пресса, политики и эксперты продолжают гадать.

Главные неизвестные - остановит ли утечка ожидаемое украинское наступление и не является ли спланированной дезинформацией в рамках его подготовки.

Россия назвала утечку "интересной", Украина утверждает, что она выгодна только России, а наступление и освобождение оккупированных территорий все равно неизбежно.