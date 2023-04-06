Больше бронетехники и ни слова об F-16. Как прошел визит Зеленского в Польшу

Оксана Тороп

BBC News Україна

38 минут назад

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Автор фото, President of Ukraine Press Office

Владимир Зеленский уже не раз бывал в Польше после начала полномасштабного вторжения, но обычно это были транзитные остановки на пути в другие страны - США, Британию, Францию и Бельгию. Этот же визит - полноценный официальный, с почестями и соблюдением всех правил протокола.

Казалось, весь визит прошел в атмосфере абсолютного согласия и взаимопонимания. Было много благодарностей, комплиментов и рукопожатий. А слова, которые звучали чаще всего, - солидарность, помощь и свобода.

Автор фото, President of Ukraine Press Office

Зеленский на всех встречах постоянно твердил, что Украине нужно оружие. И, похоже, конкретных результатов делегация все же достигла. Стороны договорились о закупке Украиной польской военной техники, в частности БТР Rosomak, самоходных минометов Rak и ракет к переносным зенитно-ракетным комплексам Piorun.

Хотя об этом не говорили публично, но очевидно, что украинская сторона поднимала вопрос о предоставлении современных истребителей.

Украина воюет с россиянами старыми самолетами, которые уже на пределе своих возможностей. Военные уже не раз заявляли, что устаревшие советские МиГи существенно не повлияют на ситуацию на фронте. А вот новейшие F-16 позволили бы воздушным силам расширить функционал авиации и усилить ее.

На пресс-конференции украинские журналисты спросили Дуду о планах по передаче ВСУ старых и новых истребителей, но польский президент решил рассказать только о МиГах. Он анонсировал передачу Украине еще четырех самолетов, в сумме их будет уже восемь. Вопрос о перспективах передачи Украине F-16 Дуда проигнорировал.

Позже вечером упоминание об F-16 прозвучало из уст украинского президента. Зеленский в своей речи перед собравшимися у Королевского дворца в присутствии Дуды поднял этот вопрос снова.

"Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставлять. Когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас. Не стоит гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F: 16 или какое-то другое. Стоит действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции", - обратился он к полякам.

Выступление возле Королевского дворца началось с опозжанием на час. Несмотря на холодную погоду, люди с украинскими и польскими флагами упорно ждали двух президентов. Зеленский и Дуда с женами вышли на сцену вместе. Первым на правах хозяина взял слово польский президент. И начал он с эмоциональных воспоминаний.

Автор фото, President of Ukraine Press Office

"23 февраля за несколько часов до российской агрессии год назад я был в красивом и гордом Киеве, чтобы поддержать Украину. Я долго разговаривал с моим другом, президентом Владимиром Зеленским. Ситуация на тот момент была чрезвычайно драматичной. Мы уже тогда знали, что через несколько часов россияне нападут и начнется полномасштабная война. Владимир, во время нашего прощания ты сказал мне тогда слова, которые глубоко засели в моей памяти: Анджей, мы можем уже никогда не увидеться", - начал говорить Дуда.

И тут же добавил: "Я ответил тогда: Владимир, мы еще много раз увидимся. Вы всегда можете рассчитывать на Польшу. Оставайтесь с Богом".

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Речь Дуды была настолько эмоциональной, что ее много раз прерывала аплодисментами и овациями толпа. Он цитировал слова Шевченко об общем будущем Польши и Украины, высеченные на памятнике в центре Варшавы, говорил об "открытых сердцах" поляков для украинцев и сложной истории, которая больше не должна ссорить два народа.

Исторические вопросы часто становились камнем преткновения в отношениях двух стран. Но с тех пор, как началось полномасштабное российское вторжение, эти темы отошли на второй план и уже не звучат из уст польских и украинских политиков. После многих лет дискуссий и споров обе страны говорят о примирении.

"Пришло время освободиться от этого мучительного прошлого, пусть прощение, дарованное и полученное, разольется целебным бальзамом в каждом сердце", - обратился Дуда к полякам и украинцам.

Перед толпой в Варшаве он не просто обещал дальнейшую поддержку Украине, но и полностью поддержал риторику украинского президента о том, что никаких переговоров с Россией быть не может.

"Если кто-то в мире начинает со мной такой разговор, я отвечаю: "Ты был в Буче? Ты был в Бородянке? Ты был в Ирпене? Не был? Тогда езжай туда и скажи людям, чьих близких убивали, пытали, насиловали, скажи, что жертва их близких не имела значения, что все будет по-прежнему". Дуда побывал там практически сразу после освобождения Киевщины - в апреле 2022 года.

Во время обеих речей, как и в течение всего визита, президенты не скупились на комплименты друг другу, слова благодарности и рукопожатия.

Самые шумные овации сорвало высказывание украинского президента о соседних постсоветских странах, судьба которых, по его убеждению, полностью зависит от того, чем закончится война в Украине: "Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны - это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь".

Автор фото, President of Ukraine Press Office

Их пылкие речи транслировали на больших экранах на Замковой площади Варшавы. Там собрались сотни людей - как поляков, так и украинцев. А после своих речей Зеленский и Дуда эффектно прошли через эту толпу.

В тот вечер на Замковой площади звучало много украинской речи - это беженцы пришли послушать президента. По последним подсчетам польской стороны, в разных городах Польши до сих пор находится около миллиона украинских беженцев. Им предоставили те же права и социальные выплаты, которые существуют у поляков, детям открыли двери в школы и сады, работают десятки центров для интеграции и адаптации, им до сих пор предоставляют гуманитарную помощь, помогают с поисками работы.

Автор фото, President of Ukraine Press Office

На Замковой площади украинцы слушали Зеленского в надежде услышать хотя бы малейший намек на то, когда закончится война.

А несколькими часами ранее в конце пресс-конференции двух президентов польская журналистка прокричала Зеленскому вопрос на английском: "Как вы думаете, сколько продлится эта война?"

Он взглянул на нее и, показалось, сейчас ответит. Но после короткой паузы развернулся и пошел в сторону украинской делегации, словно давая понять, что никто точно не знает, когда же закончится эта война. И он этого тоже не знает.

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