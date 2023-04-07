Ирак спустя 20 лет после вторжения США: большинство иракцев считают, что при Саддаме Хусейне в стране жилось лучше

Жюльен Хадж

Арабская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Согласно опросу, проведенному в Ираке, большинство жителей сраны считают, что жить стало хуже после вторжения США в 2003 году. Опрос совпал с 20-летней годовщиной свержения президента Саддама Хусейна.

В феврале некоммерческая международная организация Gallup International провела опрос во всех 18 мухафазах Ирака среди репрезентативной выборки из 2024 взрослых жителей.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии Ирака по сравнению с тем, что было до американского вторжения, 60% респондентов ответили, что оно ухудшилось, а 40% - улучшилось.

Шиитское арабское большинство Ирака стало политически влиятельным после 2003 года, что породило недовольство среди арабов-суннитов, курдов и других меньшинств.

Этот межконфессиональный раскол виден в опросе: большинство мусульман-суннитов, около 54%, считают, что при Саддаме Хусейне жизнь была лучше.

Несмотря на такую мрачную оценку, некоторые признаки прогресса есть. Только один из трех респондентов описывает состояние Ирака как плохое.

Когда Gallup International обратилась к своим архивам и сравнила результаты ответа на тот же вопрос в 2003 году, обнаружилось, что тогда плохим положение дел считали почти двое из трех иракцев.

45-летний мужчина, проживающий в провинции Анбар, сказал участникам опроса: "Трудно определить, улучшилась или ухудшилась ситуация. Перемены приносят надежду, и мы склонны забывать прошлое. Экономика, возможно, улучшилась, но производство сократилось, а безопасность ухудшилась".

США вторглись в Ирак в 2003 году под предлогом наличия в стране оружия массового уничтожения и угрозы глобальной безопасности со стороны режима Саддама Хусейна .

Но никаких доказательств наличия ОМУ так и не было найдено. Вместо этого война привела к гибели сотен тысяч иракцев и длительной нестабильности в стране.

Несмотря на оправдания правительства США, похоже, что многие иракцы по-прежнему скептически относятся к истинным мотивам вступления в войну.

Около 51% иракцев считают, что США вторглись в Ирак, чтобы украсть его ресурсы.

Эти настроения наиболее сильны в провинции Анбар и юго-восточных провинциях, богатых нефтью и газом.

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Между тем, 29% опрошенных считают, что целью вторжения было свержение режима Саддама Хусейна. Другие причины, такие как обслуживание интересов американских оборонных подрядчиков, борьба с терроризмом и установление демократии в Ираке, реже фигурировали в ответах.

Когда вторжение под руководством США провалилось, влияние приобрели сектантские ополчения. Соседний Иран также увидел в этом возможность усилить влияние в Ираке, тем более что 60% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, которых долгое время подавляли при Саддаме Хусейне.

С появлением "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России), нашедшего поддержку среди суннитского населения на севере страны, в 2014 году борьба за Ирак возобновилась. Багдад получил мощную военную поддержку США и союзников, и в 2018 году ИГ удалось разгромить. С тех пор в стране восстановилось подобие стабильности.

По данным опроса, иракцы расходятся во мнениях относительно будущего участия США в жизни страны. Численность американских солдат в Ираке достигла максимума почти в 170 тыс. человек в 2007 году, а сегодня составляет около 2500 военнослужащих.

Респонденты, проживающие в южной части Ирака, выступают за немедленный вывод американских военных, в то время как жители северной части, включая иракский Курдистан, считают, что определенное присутствие США необходимо.

Примерно 75% опрошенных иракских шиитов расценивают приход сил коалиции как плохое явление.

Многие из них возлагают свою надежду на Россию как политического союзника и партнера в сфере безопасности. Учитывая тесные отношения между Тегераном и Москвой, в этом нестабильном регионе такое отношение неудивительно.

В экономическом плане Китай в последние годы играет более заметную роль на Ближнем Востоке несмотря на то, что регион традиционно находится под зонтиком безопасности США.

Недавно Пекин объявил о разрядке отношений между Ираном и Саудовской Аравией, согласившимися возобновить дипломатические отношения.

Но молодежь видит будущее в мрачном свете - об этом свидетельствует общественное движение "Тишрин" ("Октябрь"), которое началось на улицах Багдада в 2019 году и было жестоко подавлено.

В то время как 47% опрошенных иракцев хотят остаться и построить новую страну, каждый четвертый респондент хочет уехать.

А если распределить эти данные по возрастам, то среди более молодых картина будет выглядеть еще хуже. Почти каждый третий иракец в возрасте от 18 до 24 лет хочет уехать из страны, что можно трактовать как обвинение в адрес политического класса страны и свидетельство давней проблемы коррупции.

Неназванный участник опроса сказал: "Все большее число иракской молодежи, особенно мужчин, живущих в Багдаде, видят для себя лучшее будущее за пределами страны".

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Сложную ситуацию в Ираке невозможно описать лишь статистическими методами.

Для миллионов иракцев последние два десятилетия были отмечены травмами и потрясениями. Однако сейчас появляется новое поколение, которое унаследовало бремя прошлого и в то же время стремится построить лучшее будущее.

По меньшей мере 40% населения Ирака моложе 15 лет, и это молодое поколение, похоже, отдает предпочтение экономической безопасности и возможностям трудоустройства, но в то же время хочет мира и стабильности.

Есть надежда, что иракские лидеры и их зарубежные союзники справятся с этой задачей.

Погрешность опроса составляет +/- 2,2%. В опросе использовался метод, выбиравший респондентов случайным образом, и проводилась перекрестная проверка ответов на деликатные вопросы. Более 50% интервьюеров были женщинами и опрашивали женщин.

Анализ данных: Леони Робертсон

Графика: Раис Хусейн и Исмаил Монер