Отмывание информации. Би-би-си обнаружила формально британскую компанию, транслирующую пропаганду России на арабский мир

Ханна Гелбарт

Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией

час назад

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Отдел Би-би-си, занимающийся борьбой с дезинформацией, обнаружил зарегистрированную в Британии компанию, которая транслирует дезинформацию российского государства на миллионную аудиторию в арабоязычном мире. Yala News уверяет, что ее новости честны и непредвзяты, но анализ Би-би-си показывает, что ее контент - это копии сообщений с сайтов, связанных с российским государством, и что компания на самом деле работает в Сирии.

Yala Group - материнская компания Yala News - хорошо представлена в социальных сетях. В фейсбуке у нее - около 20 страниц, все ярко оформлены и профессионально наполняются. Каждые пару часов на них появляются завлекательные видео на темы, которые могут быть интересны трем миллионам их арабоязычных подписчиков: интервью со знаменитостями, комедийные сценки, что-нибудь о мировой политике.

В отзывах на страницах Yala News говорится о непредвзятости и независимости. Но если присмотреться повнимательнее, то легко заметить: материалы на страницах компании - с явно пророссийским уклоном. А многие и вовсе практически идентичны тем, что появляются в российской государственной прессе, и публикуются в тот же день.

После вторжения России в Украину посты Yala News начали набирать популярность.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кадр из ролика, в котором Yala News повторяет выдумку российской пропаганды о том, что США и Украина растят в биолабораториях птиц, чтобы те разносили вирусы по России

Например, 10 марта 2022 год на российском государственном телевидении появился нелепый и совершенно лживый сюжет о том, что США будто бы намеревались использовать птиц как биологическое оружие и распространять при их помощи болезни в России. В тот же день это сочинение было переведено и опубликовано арабскими службами российских изданий "Спутник" и RT. Два часа спустя оно появилось в форме видео на странице Yala News в фейсбуке.

Это лишь один из многих примеров. Журналисты Би-би-си вместе со специалистами по дезинформации в течение года отслеживали самые популярные видео Yala News и установили, что почти все они - "родом" с контролируемых Кремлем или прокремлевских сайтов.

В их числе были, например, "фейк ньюз" о том, что массовое убийство жителей Бучи было инсценировкой, что президент Украины Владимир Зеленский был пьян во время видеообращения к народу, что украинские солдаты бегут с фронта. Все они воспроизводились на странице Yala News через считанные часы после того, как появлялись в российских государственных изданиях.

Подпись к фото, Кадр из еще одного видео с ложью: в данном случае - о том, что президент Зеленский будто бы записывал видеообращение к согражданам в пьяном виде. У этого видео Yala News 1,1 млн просмотров

"Отмывание информации"

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Сотрудница британского Центра информационной устойчивости Белен Карраско Родригес, которая изучает российские информационные операции, считает, что Yala News - рупор Кремля на Ближнем Востоке.

Содержание постов и время их появления позволяют Родригес предположить, что Yala News - это одна из "информационных прачечных" Москвы: публикация пропаганды через вторые или третьи руки позволяет создать иллюзию, будто она исходит не от Кремля. Россия занимается этим уже довольно давно.

"Yala популярна у арабской аудитории, и связанные с Кремлем источники могут использовать это в своих интересах", - говорит Родригес.

Рюри Торнтон из фирмы Protection Group International, занимающейся кибербезопасностью, говорит, что это явление, "отмывание информации", в последнее время встречается все чаще - как реакция на то, что все больше людей узнает, что представляют собой российские государственные издания.

"Задумка тут в том, чтобы "отмыть" нарративы, слегка их изменив, и включить таким образом в мейнстрим. Наняв, например, фирму цифрового маркетинга, чтобы она производила для их сайта контент, они добиваются того, что информация выглядит совершенно не связанной с Россией, и может быть легко запущена в реальный мир", - говорит Торнтон.

Подпись к фото, Хвалебные отзывы о Yala News выглядят заказными

Заказные отзывы

Yala News входит в Yala Group и называет себя "компанией, работающей в области визуальной продукции в социальных сетях". Все прочее, помимо этой визуальной продукции, исполнено у компании не слишком профессионально.

Сайт Yala Group заполнен в основном случайными текстами и стоковыми фотографиями. Большинство "пятизвездочных" отзывов о компании в фейсбуке выглядят подложными: они написаны в одни и те же даты одними и теми же пользователями из юго-восточной Азии, где проплаченные отзывы в фейсбуке - хорошо известный способ заработка.

В одном из таких типовых отзывов Yala News названа "нейтральной, объективной и профессиональной", в другом - "чудесной, честной, прозрачной и содержательной новостной платформой".

"Тут попахивает хорошо скоординированной работой", - говорит Мустафа Аяд из аналитического Института стратегического диалога. По его мнению, то, что делает Yala News - ежедневная публикация многих популярных видео в одном и том же формате - может стоить десятки тысяч долларов.

Подпись к фото, По лондонскому адресу, где зарегистрирована Yala Group Ltd, числятся еще 12 тысяч действующих фирм

Yala Group зарегистрирована в Великобритании, в центре Лондона, по адресу, который делят с ней еще более 65 тысяч фирм. 12 тысяч из них - действующие. Реального офиса и штата у Yala Group там нет.

Мы заподозрили, что база Yala находится в Сирии, под крылом давнего союзника Москвы Башара Асада.

Знание Сирии и приемы геолокации позволили нам определить, что вывешенные в "Фейсбуке" фотографии сотрудников и офиса Yala сделаны в одном из пригородов Дамаска. Да и в профилях большинства сотрудников сказано, что они базируются в Дамаске, и один из бывших работников компании это подтвердил.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Клиент Yala Шади Халви (в коричневой куртке) с братьями-бизнесменами Катерджи

Среди клиентов Yala есть сирийские знаменитости и журналисты, поддерживающие режим Асада. Один из них - сотрудник государственного телевидения Шади Халви, на фото выше позирует с фигурантами санкционных списков, братьями-бизнесменами Катерджи. Они спонсируют радиостанцию, которая принадлежит Шади Халви.

Еще один клиент Yala - проасадовская радиостанция Sham FM. Она транслирует передачи "Спутника" на арабском.

Знатоки сирийского медиапространства из службы мониторинга Би-би-си говорят, что частные медиа в Сирии часто принадлежат бизнесменам, которые тесно связаны с политическим и военным истеблишментом.

Эксперты предполагают, что в Британии Yala зарегистрировалась, чтобы не выглядеть как фирма из подсанкционной страны. Это позволяет ей налаживать отношения с такими компаниями, как, например, владеющая "Фейсбуком" Meta (ее деятельность в России объявлена экстремистской и запрещена).

Авторы одной из страниц Yala Group в фейсбуке недавно написали, что компания стала официальным бизнес-партнером Meta в сфере маркетинга в социальных сетях.

При этом в самой Meta отрицают, что взяли Yala Group в "бизнес-партнеры" - об этом пресс-служба компании сообщила в ответе на запрос Би-би-си.

Подпись к фото, Глава Yala тоже репостнул сообщение одной из своих фирм, что Yala стала бизнес-партнером Meta

Кто же стоит за Yala News?

Мы нашли директора Yala Ахмада Моэмна. Это сирийский бизнесмен, который живет в Дубае.

"Yala Group - это компания, базирующаяся в Великобритании, - сказал он Би-би-си. - У нас более 500 клиентов, в том числе общественных деятелей, представителей искусства и молодых талантов. У нас пока нет сотрудников в Лондоне, но, возможно, в ближайшем будущем появятся".

Мы спросили его о прокремлевских видео на странице Yala News. Он ответил: "Контент Yala News не является предвзятым. Сирия, Россия или какая другая страна - мы соблюдаем беспристрастность".

Тогда мы спросили, получала ли принадлежащая ему компания деньги от российских или сирийских властей.

"Я - единственный источник финансов и основатель Yala, и никто не может на меня влиять", - ответил он.

Подпись к фото, Ахмад Моэмна, директор Yala Group (фото из "Фейсбука")

Подробности регистрации Yala мы запросили в британском национальный реестр частных предприятий, Companies House. Пресс-служба ответила, что там не дают комментариев о конкретных фирмах и не имеют полномочий проверять информацию, поданную при регистрации.

Пресс-секретарь компании Meta напомнил, что компания борется с дезинформацией на свои платформах, нанимая независимых факт-чекеров - проверяющих достоверность информации.

Мы направили просьбы прокомментировать отношения с Yala News российским и сирийским властям, но ответа так и не получили.

При участии Джулиена Хаджа, BBC Monitoring и BBC News Arabic и с использованием результатов дополнительных расследований Института стратегического диалога, Центра информационной устойчивости и Protection Group International.