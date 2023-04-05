Поджог, которого не было. Как ФСБ впервые завела дело о госизмене за подготовку нападения на военкомат

Амалия Затари

Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, 23-летнего Бабурина российские силовики задержали на следующий день после объявления в России частичной мобилизации. Фото - из архива друзей Бабурина

ФСБ возбудила в отношении 23-летнего новосибирца Ильи Бабурина уголовное дело о покушении на госизмену. При этом сначала ему предъявили обвинения в организации теракта - по делу о несостоявшемся поджоге военкомата. С прошлого года в России стало резко расти число дел о госизмене, но это первый известный случай, когда такое дело возбуждают за попытку поджога военкомата.

23-летний новосибирец Илья Бабурин работал в сфере IT и много путешествовал. В конце 2010-х годов он несколько лет прожил в Азии - был в Корее, Таиланде и Китае - сфера деятельности позволяла работать удаленно. Вернувшись в Россию, он объездил Кавказ. Помимо путешествий он любил спорт - занимался кроссфитом, плаванием и легкой атлетикой.

У Бабурина была жена в Украине, к которой он часто ездил, но полтора года назад супруги расстались, хотя юридически развод не оформили. Последний раз он был в Украине в октябре 2021 года.

Бабурин был против вторжения России в Украину, но ни в каких антивоенных митингах и акциях не участвовал, как не участвовал и в других протестах ни до, ни после 24 февраля прошлого года, рассказала Би-би-си его подруга Анна.

"Илья вообще не поддерживал такое [вторжение России в Украину] и положительно об этом не отзывался точно. Мы знали, что оба против, и поэтому даже не особо обсуждали это. Но я и предполагать не могла, что он настолько это не поддерживает…", - говорит она.

В то же время мать Бабурина Татьяна рассказала Би-би-си, что приблизительно в конце лета прошлого года они с сыном обсуждали происходящее в Украине и он сказал ей, что готов отправиться на фронт воевать на российской стороне: "Я ему говорю, что вот, так и так, сейчас молодежь забирать начнут [на фронт]. А он сказал: "Мама, если надо будет, я пойду воевать за родину, защищать ее. Куда деваться".

22 сентября, на следующий день после объявления в России частичной мобилизации, Бабурина задержали в Новосибирске сотрудники ФСБ. На видео задержания видно, как несколько человек в штатском валят идущего по улице Бабурина на землю и надевают наручники у него за спиной.

Уголовные дела

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23 сентября суд в Новосибирске арестовал Бабурина по обвинению в покушении на теракт. По версии следствия, по заданию неустановленных лиц из украинского формирования "Азов" (в России признано террористической организацией и запрещено) он спланировал поджоги военкоматов в Новосибирске. Для этого он нашел двух исполнителей, которым передал бутылку с "коктейлем Молотова", считают следователи ФСБ.

При этом самого поджога так и не произошло. Предполагаемые "исполнители" (в деле они фигурируют под фамилиями Орлов и Шорин) вместо этого добровольно пришли вместе с бутылкой "коктейля Молотова" к сотрудникам ФСБ и отдали ее им, а также дали показания против Бабурина, пишет следствие.

"Сначала я вообще не знала, за что его арестовали, думала, что что-то не настолько серьезное, не настолько глобальное. А когда узнала статью, то все, у меня начались слезы, я плакала несколько дней", - рассказывает подруга Бабурина Анна.

Мать Бабурина Татьяна узнала о происходящем от соседки - та позвонила ей 22 сентября и сказала, что дома у Бабуриных проводят обыск. Во время обыска силовики изъяли у Бабурина книгу американского военного корреспондента Уильяма Ширера "Взлет и падение Третьего рейха". Она стала мировым бестселлером, была переведена на многие языки мира, и на данный момент считается одним из самых известных и цитируемых научных трудов на тему Второй мировой войны.

Однако сотрудники ФСБ решили ее изъять в качестве подтверждения симпатий Бабурина к нацизму и украинскому формированию "Азов", считает его адвокат Василий Дубков. Помимо книги, силовики изъяли во время обыска канистру "с какой-то жидкостью", которая стояла в гараже его отца, рассказал адвокат. Полный протокол обыска он Би-би-си не показал.

В октябре Бабурину предъявили новое обвинение - в организации теракта (часть 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, предполагает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения). Это преступление следователи ФСБ посчитали законченным - по их мнению, хоть ни один военкомат так и не был подожжен, Бабурин выполнил все свои организаторские функции для того, чтобы это произошло.

Также в конце прошлого года в отношении Бабурина завели дело о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК, предполагает наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения). Это дело возбудили по факту того, что Бабурин, по версии следствия, склонил Орлова и Шорина к поджогу военкомата. Впрочем, по этому обвинению Бабурину так и не предъявили обвинения. Орлов и Шорин на данный момент не задержаны, и в отношении них уголовных дел не возбуждено, отмечает адвокат Бабурина.

Зато в конце марта на Бабурина завели еще одно уголовное дело - на этот раз о покушении на госизмену. По версии следствия, организовав поджог военкомата, Бабурин собирался "оказать помощь" украинскому формированию "Азов" в "осуществлении деятельности, направленной против безопасности России". Обвинение по этому делу Бабурину на данный момент не предъявлены, он проходит по нему в статусе подозреваемого.

"Я прочитала про это, и была в шоке, потому что думала, что хуже уже некуда. Вроде привыкаешь к тому, что плохо, а потом становится еще хуже. Как будто бы это никогда не закончится. И ты ничего не можешь сделать. Максимально ужасное чувство", - рассказывает его подруга Анна.

Подпись к фото, Подтверждением симпатий Бабурина к нацизму для силовиков стала найденная у него книга военного корреспондента Ширера "Взлет и падение Третьего рейха". Фото - из архива друзей Бабурина

Позиция защиты

В декабре, еще до того как в дело вступил адвокат Василий Дубков, Бабурин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал подробные показания. Однако на последних допросах он отказывался что-либо сообщать следствию, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, рассказывает Дубков.

По его словам, Бабурин не признает вину по делам о терроризме, по которым ему предъявлены обвинения, и не согласен с такой квалификацией. "Человек может не отрицать сами действия, но быть не согласным с их юридической квалификацией", - говорит Дубков, но подробнее о "действиях" говорить отказывается.

"Я убежден в том, что Илья действительно не виновен в том, в чем его обвиняют. Как минимум квалификация как теракт или как госизмена - это неправильная квалификация его действий", - подчеркивает адвокат.

По его словам, Бабурин категорически отрицает любые связи с "Азовом": "То, что он действовал по заданию "Азова" - категорически неверно. Откуда следователи это взяли, непонятно. Даже в тех показаниях, которые ранее давал Илья, он не говорил о том, что действовал по заданию "Азова".

"Это удивляет и настораживает", - говорит Дубков о новом деле о покушении на госизмену в отношении его подзащитного. По его мнению, в этом есть признаки того, что по факту одних и тех же действий завели дела по двум разным статьям, что запрещено российским законодательством.

В то же время, по мнению адвоката, следователи могли завести дело о покушении на госизмену, чтобы оказать давление на Бабурина, и обвинений по этому делу ему в итоге не предъявят.

Бабурин находится в СИЗО уже полгода, и в первое время на условия содержания там он не жаловался, рассказывает его адвокат: "Но после того как он в декабре дал подробные показания, следователя они не устраивали, и он настаивал на том, чтобы Илья продолжал предоставлять информацию. С января этого года в отношении Ильи стали совершаться странные действия в СИЗО, которые он сам оценивает как необоснованные".

В конце января Бабурина на несколько дней поместили в "психоизолятор" - камеру с резиновыми стенами для психически неуравновешенных арестантов, склонных к нанесению себе физических повреждений. "Илья говорит, что повода для помещения его туда не давал", - говорит Дубков.

Кроме того, за последние три месяца Бабурина три раза отправляли в карцер по надуманным поводам, рассказывает адвокат. В один из разов, после того как он вышел из карцера, ему не выдали матрас, и ему приходилось неделю спать на жестких нарах, подкладывая на них куртку. По этому факту Дубков направил жалобу в прокуратуру.

Дела о госизмене

После начала вторжения России в Украину ФСБ стала чаще возбуждать в отношении россиян дела о госизмене. Всего за прошлый год спецслужба возбудила 22 дела по этой статье. В это число входят только случаи, о которых становилось известно из официальных сообщений или по данным на сайтах судов. Однако далеко не обо всех делах по этой статье ФСБ и суды сообщают публично.

Причем если раньше дела о госизмене возбуждались только по факту "доведенных до конца" преступлениях, то с 2022 года ФСБ стала начала обвинять россиян в приготовлении к госизмене или покушении на нее.

Подход ФСБ к подобным делам изменило вторжение России в Украину, а также то, что статью 275 УК о госизмене дополнили новым составом - теперь одним из видов государственной измены также считается "переход на сторону противника".

Би-би-си известно как минимум о трех подобных делах о подготовке к госизмене или покушении на нее, которые ФСБ возбудила в прошлом году. Люди, ставшие фигурантами этих дел, оказались за решеткой по одной и той же схеме. Сначала их отправляли под административный арест за мелкое хулиганство или в качестве меры пресечения по другому уголовному делу, а затем их прямо из спецприемника отправляли в СИЗО - уже в качестве обвиняемых по статье 275 УК.

В конце октября прошлого года стало известно о задержании на погранпункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе 20-летнего москвича Савелия Фролова. Как он позже рассказывал матери, пограничники заставили его отдать им разблокированный телефон, в котором они, как предполагают друзья Фролова, нашли переписки, в которых молодые люди обсуждали "легион "Свобода России".

Это якобы входящее в ВСУ подразделение из россиян, которое суд в России три недели назад признал террористической организацией и запретил. При этом никаких весомых доказательств того, что это формирование на самом деле существует, до сих пор общественности представлено не было.

Однако в день задержания Фролова отправили на 15 суток в спецприемник по статье о мелком хулиганстве, а затем еще два раза задерживали на выходе из спецприемника и снова отправляли под арест - сначала снова за мелкое хулиганство, а затем за неповиновение полиции.