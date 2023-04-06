"Разоблачения террористов" по ТВ и облава из-за флага Украины: главное в Беларуси за неделю

41 минуту назад

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Автор фото, Spring96.org

В эфир белорусского госканала ОНТ вышел документальный фильм, рассказывающий о терактах, якобы уже совершенных Службой безопасности Украины в Беларуси или только запланированных, но предотвращенных белорусскими спецслужбами.

В городе Дзержинске Минской области неизвестный вывесил флаги Украины и белорусской оппозиции - из-за чего были задержаны десятки людей..

Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

Больше 20 арестованных по делу об атаке на российский самолет

Вечером 4 апреля телеканал ОНТ - а в Беларуси все телеканалы принадлежат государству - показал часовой документальный фильм под названием "Гаспар на связь не вышел. Громкие провалы украинских спецслужб в Беларуси!" (именно так, с восклицательным знаком). В нем рассказывается о двух "террористических" эпизодах.

Первый - довольно известный: нападение дронов на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. В основном фильм повторяет уже известные факты: главным обвиняемым назван уроженец Украины Николай Швец. Он якобы дал признательные показания и заявил, что действовал по указанию СБУ.

Но есть в фильме и новая информация. Так, стало известно об IT-специалисте из Беларуси по имени Дмитрий Мостовой. Он якобы с помощью веб-камер организовал онлайн-трансляцию того, что происходит на аэродроме, и вел ее с 26 января по 10 февраля. При этом сама атака произошла 26 февраля.

Как сообщает КГБ, в общей сложности по делу о нападении на самолет было задержано более 20 человек (включая тех, кто подвозил Швеца и сдавал ему жилье). Некоторые, говорят силовики, получали прямые указания из Украины и Польши.

Всех их считают соучастниками в совершении теракта и государственной измене. Наказания по этим статьям в Беларуси - вплоть до не отмененной в стране смертной казни.

Напомним, что украинские власти заявляли, что к нападению на самолет не причастны, и это дело рук местных партизан. В объединении эмигрировавших из Беларуси силовиков BYPOL, опубликовавшем, в частности, видео атаки, настаивали, что ее исполнители сумели покинуть страну.

Несостоявшийся "теракт" и недействительные россияне

По ОНТ рассказали, что второй "провал" якобы украинских спецслужб произошел в Гродно. По уверению силовиков, бежавший в прошлом году от призыва в армию гражданин России и местный житель передавали в СБУ фотографии и координаты двух нефтебаз, военкомата, воинской части и городской администрации.

Этот эпизод украинские власти не комментировали.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что Лукашенко сказал народу в ежегодном послании? Главное

Любопытно, что, рассказывая про "теракт" в Гродно, службы заметно противоречат друг другу. Еще 21 марта Александр Лукашенко на совещании с силовиками говорил, что в Гродно спецназ КГБ застрелил некоего иностранного гражданина, готовившего теракт. Через несколько дней в КГБ рассказали, что убитого зовут Алексей Ломакин, у него был российский паспорт, но недействительный.

В фильме же Ломакин даже не упоминается, речь идет о другом россиянине по имени Алексей Куликов, он жив и дает признательные показания.

В BYPOL назвали эту операцию белорусских силовиков постановочной.

В Дзержинске "отработали деструктивные ячейки"

31 марта вдоль дороги в Дзержинске - это райцентр в 30 км от Минска, с населением 25 тыс. человек - кто-то повесил три флага: бело-красно-белое полотнище белорусской оппозиции, государственный флаг Украины и флаг батальона "Азов" (в России признан экстремистской организацией; Киев настаивает, что это подразделение ВСУ).

Позже силовики заявили, что под одним из столбов с флагами обнаружен муляж взрывного устройства.

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Момент задержания одного из жителей Дзержинска

"Маленькие БЧБ-флаги часто в этом районе висят. Кто-то даже позавчера [2 апреля] ночью в Дзержинске их раскидал. Но вот чтобы муляж взрывного устройства - это впервые. Да и флаги, которые на трассе висели, не такие, как у нас обычно", - рассказал изданию "Зеркало" местный житель по имени Дмитрий.

После появления флагов, сообщает правозащитный центр "Весна", началось то, что в Беларуси называют "хапун" - силовики пришли с обысками по меньшей мере в тридцать квартир, с 1 по 3 апреля были задержаны не менее 45 человек. Кого-то выводили из дома на снег босиком, кого-то - с пакетом на голове и в наручниках.

В дальнейшем около 10 человек - более точных данных у правозащитников нет - были арестованы. Возбуждено уголовное дело по самой популярной с 2020 года в Беларуси статье - участие в массовых беспорядках.

В телеграм-каналах, связанных с силовиками, появилось пять "покаянных" видео с местными жителями - но кто из них повесил флаги или заложил муляж бомбы, после их просмотра понятнее не стало (если допустить, что это все же был кто-то из их числа.