Сотрудники "Уралвагонзавода" муж и жена Мухаметовы арестованы по подозрению в шпионаже. Би-би-си узнала подробности

43 минуты назад

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Автор фото, vk.com/fotografnt Подпись к фото, Данил и Виктория Мухаметовы увлекались фотографией (фото с их страницы во "ВКонтакте")

В Нижнем Тагиле арестованы молодые сотрудники оборонного "Уралвагонзавода" - cупруги Данил и Виктория Мухаметовы. О том, что их подозревают в шпионаже в пользу Украины, ФСБ объявила 4 апреля. Ранее на Урале задержали по другому "шпионскому делу" американского журналиста Эвана Гершковича. Но, как выяснила Би-би-си, муж и жена Мухаметовы к тому моменту уже находились за решеткой, задержанные под предлогом, не имеющим отношения к госизмене. Что не так с версиями об аресте Мухаметовых?

22 марта жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову и ее мужа Данила Мухаметова задержали сотрудники ФСБ. Когда ей разрешили позвонить матери, она рассказала, что их забрали прямо из дома. По телефону она сообщила, что "жива-здорова", и попросила привезти необходимые вещи и сигареты - но не в СИЗО, а в спецприемник.

Би-би-си обнаружила судебные решения о задержании Мухаметовых, но не по делу о шпионаже, а по административной статье.

Из документов следует, что вечером 22 марта молодые люди были не на допросе после задержания ФСБ, а на автобусной остановке в центре Екатеринбурга. Именно там, а не дома в Нижнем Тагиле, как говорила Виктория и позже показала на видео ФСБ, они, по документам, были впервые задержаны.

На остановке супруги якобы выражались "нецензурной бранью" при трех свидетелях, одним из которых был оперуполномоченный УФСБ. Он написал рапорт об их "хулиганских действиях", и на следующий день суд в Екатеринбурге за десять минут назначил задержанным якобы за "мелкое хулиганство" Мухаметовым 12 суток административного ареста (ч.1 ст. 20.1 КоАП).

24 марта двое судей областного суда региона в том же темпе синхронно отклонили апелляционные жалобы по этому делу. Судья Илья Григорьев в зале на пятом этаже оставил в силе административный арест Данила. А судья Наталья Краснова на четвертом этаже - Виктории. Тексты их решений почти полностью совпадают.

29 марта ФСБ задержало в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже находившегося там в командировке журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его этапировали в Москву, в СИЗО "Лефортово".

Видео задержания пары в Нижнем Тагиле ФСБ распространила только 4 апреля. К тому моменту срок административного ареста супругов Мухаметовых уже истек. Но выйти на свободу они не смогли.

Мать Виктории говорит, что дочь и ее муж с тех пор находятся в Екатеринбурге. На сайтах судов Свердловской области никаких данных об избрании Мухаметовым меры пресечения по уголовному делу нет.

Автор фото, FSB Подпись к фото, Кадр из видео ФСБ с задержанием Мухаметова

В марте журналист WSJ Эван Гершкович вместе с фотографом Патриком Ваком побывал в Нижнем Тагиле. Они улетели с Урала 19 марта - и через два дня силовики задержали Мухаметовых. Но только теперь им, так же как и Гершковичу, вменяют шпионаж, связанный с деятельностью оборонного предприятия.

Супруги действительно работают в Нижнем Тагиле на "Уралвагонзаводе" - он выпускает, в частности, танки. Никаких подробностей о том, что конкретно вменяют им, а что - журналисту, нет. Гершкович и его коллеги отрицают все обвинения и отмечают, что корреспондент WSJ занимался на Урале исключительно журналистикой. Патрик Вак сказал Би-би-си, что ничего не слышал про Мухаметовых до новостей об их аресте.

Троим фигурантам уральских "шпионских дел" грозит до 20 лет лишения свободы.

Что известно о Мухаметовых

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На видео УФСБ, снятом, судя по всему, 22 марта, силовики наваливаются на Мухаметова у подъезда с мусорным баком, надевают наручники, после чего вместе с ним заходят в квартиру. Сравнив видео с фотографией подъезда по адресу, где проживают супруги, Би-би-си убедилась, что задержали их действительно там. Об этом говорил изданию "Холод" и знакомый Мухаметова.

Был ли оформлен обыск задним числом после выхода подозреваемых из спецприемника и повторного задержания или их привозили на обыск в Нижний Тагил уже на этой неделе, неизвестно.

По версии ФСБ, супруги во время обыска признались, что передали спецслужбам Украины чертежи, получив за это 100 тысяч рублей.

31-летний Данил Мухаметов работал на "Уралвагонзаводе" инженером-технологом с 2014 года, об этом он сам рассказывал в соцсетях, публикуя фотографии рабочего пропуска, своих обязанностей и здания предприятия снаружи. На своей странице во "ВКонтакте" в конце декабря 2022 года Мухаметов опубликовал фото сертификата, подписанного директором центра подготовки персонала "Уралвагонзавода" - там тоже указана его должность.

Мухаметов учился в Уральском федеральном университете по специальности "Специальные машины и устройства" и, судя по фотографиям, получал дополнительное образование в Уральском экономическом университете.

В уральском филиале экономического университета имени Плеханова, где Мухаметов, судя по фото в "Инстаграме", тоже учился, он писал дипломную работу про УВЗ на тему "Стратегические и оперативные цели финансовой цели предприятия (на примере инструментального производства АО НПК "Уралвагонзавод".

Автор фото, Instagram Подпись к фото, Мухаметов работал на УВЗ инженером-технологом с 2014 года

В соцсетях Мухаметов называет себя также фотографом. Би-би-си обнаружила несколько объявлений с предложением его услуг: в разные годы он предлагал фотосъемки в Нижнем Тагиле и Москве. Не исключено, что "шпионской техникой", об изъятии которой в их квартире сообщило УФСБ, силовики могут считать фотоаппаратуру.

Родственники Данила проигнорировали сообщения, посланные им корреспондентом Би-би-си, как и его друзья.

23-летняя Виктория Мухаметова тоже работала на УВЗ - "оператором", "что-то связано с компьютерами", уточнила родственница девушки. И, судя по ее соцсетям, как и супруг, помимо работы на УВЗ, увлекалась фотографией. По словам матери Виктории, с арестованной дочерью работает адвокат по назначению. "У меня нет возможности взять для нее адвоката", - объяснила она. О том, что ее дочь и зятя подозревают в шпионаже, она узнала из СМИ. Об их административном аресте ФСБ не сообщала.

Местное издание Tagilcity.ru (принадлежит московскому холдингу "Премьермедиаинвест", возглавляемому гендиректором государственной киностудии "Ленфильм" Федором Щербаковым) после видео с задержанием Мухаметовых первым подробно рассказало об этой паре, но публиковать их имена не стало. При этом издание со ссылкой на неназванные источники утверждало, что фигуранты якобы передавали украинским спецслужбам копии документации "Уралвагонзавода". Подтверждений этой информации в открытом доступе нет.

Позже то же издание опубликовало несколько видеоинтервью с людьми, которые представлялись соседями Мухаметовых. Человек со скрытым лицом cказал, что был очевидцем их задержания "в конце марта". Другие люди, которые поговорили с тагильскими журналистами, утверждали, что из-за шума и криков в квартире Мухаметовых к ним якобы регулярно вызывали полицию.

Но на сайтах судов Свердловской области до 23 марта не было никаких дел о привлечении Мухаметовых к административной или уголовной ответственности. Ничего не говорится об этом и в решении арестовавшего их на 12 суток суда.

Зачем ФСБ дела о "нецензурной брани"?

Во время войны людей, перед тем как отправить в СИЗО по делу о госизмене, все чаще задерживают на улице по надуманным обвинениям в "нецензурной брани" и сажают за решетку на 10-15 суток (хотя в других подобных случаях суды ограничиваются штрафами или меньшими сроками).

По такому же сценарию в 2022 году силовики арестовали уже несколько известных Би-би-си фигурантов дел о госизмене: в Москве - 21-летнего жителя Астрахани Глеба Вердияна, в Биробиджане - местного жителя Валерия Качина, на погранпункте российско-грузинской границы "Верхний Ларс" - 20-летнего москвича Савелия Фролова.

Такие аресты позволяют сотрудникам ФСБ согласовать с руководством возбуждение шпионского дела и изолировать на это время подозреваемого, "чтобы не убежали", объяснял Би-би-си юрист сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел" Евгений Смирнов. К тому же, участие адвоката и ряд процессуальных гарантий, положенных фигурантам уголовных дел, при административном аресте по закону не требуется, что также облегчает работу силовикам.

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