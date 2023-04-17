25 лет Кара-Мурзе, 8,5 - Яшину, "двушечка" - Pussy Riot. К каким срокам приговаривают в России по политическим обвинениям

36 минут назад

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Автор фото, Moscow City Court

​​Московский городской суд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Это - самый суровый приговор, вынесенный в России политическому оппоненту нынешнего режима. Русская служба Би-би-си вспоминает, к каким срокам российские суды приговаривали других осужденных по громким политически мотивированным делам.

Михаил Ходорковский*: 9 лет, затем еще 10 лет

Автор фото, ALEXEY SAZONOV/AFP via GettyImages

По делу "ЮКОСа" экс-глава компании Михаил Ходорковский получил сначала 9 лет тюрьмы, а потом еще 10. Всего он отсидел 10 лет: в 2013 году Путин его помиловал. Ходорковского обвиняли в хищениях и неуплате налогов, но "Мемориал" (российские власти признали эту организацию "иностранным агентом" и ликвидировали) признал Ходорковского политзаключенным, а Amnesty International присвоила ему статус узника совести. Настоящей причиной ареста называли общественную деятельность Ходорковского: он финансировал оппозиционные партии.

Алексей Пичугин: пожизненное заключение

Автор фото, Yuri Mashkov/TASS

Бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности "ЮКОСа" обвинили в нескольких убийствах и покушениях. "Мемориал" считает его политзаключенным, а ЕСПЧ дважды констатировал, что в ходе судебных процессов по делам Пичугина в Мосгорсуде была нарушена статья 6 Европейской конвенции о праве на справедливое правосудие. Пожизненное Пичугина - это самый большой срок, который получил политзаключенный в России.

Алексей Гаскаров: 3,5 года

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

Один из известнейших фигурантов "болотного дела", заведенного после митинга 6 мая 2012 года. Митинг перерос в столкновения с силовиками и избиения протестующих. Гаскаров ушел с площади избитым, с окровавленной головой. Спустя год ему вменили в вину организацию беспорядков и применение насилия к полицейскому.

Надежда Толоконникова*: 2 года

Автор фото, Lyscseva Marina/TASS

Вместе с Марией Алехиной была осуждена за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя по статье о хулиганстве. После их резонансного дела в уголовном кодексе появилась статья об оскорблении чувств верующих, по которой россиян стали судить, например, за откровенное фото на фоне храма или игру в Pokemon Go в церкви.

Олег Навальный: 3,5 года

Автор фото, Anastasia Bogdashova/TASS

По "делу Ив Роше" судили обоих братьев Навальных, но политик получил условный срок, а его младший брат Олег - реальный. По мнению следователей, Олег Навальный убедил "Ив Роше Восток" заключить договор о доставке посылок по завышенным ценам. Подсудимые и адвокаты настаивали, что дело - политическое и даже не сфальсифицировано: в нем просто нет никаких фактов, указывающих на возможное преступление.

Дмитрий Пчелинцев: 18 лет

Автор фото, Alexandr Polyakov/TASS

Пчелинцева приговорили по делу о террористическом сообществе "Сеть" (признано в России террористической и запрещено). По этому же делу обвиняемыми проходили еще 10 человек: по версии следствия, анархисты собирались образовать "боевые группы, ставящие своей целью насильственное изменение конституционного строя", и якобы планировали захватывать склады с оружием, военкоматы и отделения "Единой России". Сторонники молодых людей настаивают, что никакого сообщества не было, а происходит государственная расправа над анархистами. Дело не закончено: в 2023 году ФСБ возбудила уголовное дело о создании ячейки "Сети" в Москве.

Александр Шестун: 15 лет

Автор фото, Mikhail Pochuev/TASS

Бывший глава Серпуховского района Московской области был арестован по обвинению в мошенничестве, взятках, отмывании денег. В 2018 году до ареста он активно выступил против реформы местного самоуправления, проводимой губернатором, и за сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета. Кроме того, он заявлял, что необходимо закрыть мусорные полигоны и заняться переработкой отходов."Мемориал" считает его политзаключенным.

Иван Сафронов: 22 года

Автор фото, Anton Novoderezshkin/TASS

Журналист, писавший про космос, оборонную промышленность и политику в "Коммерсанте" и "Ведомостях", был обвинен в госизмене. Сам Сафронов заявил, что действия, вменяемые ему в вину, сводятся исключительно к его журналистской деятельности и преступлением не являются.

Руслан Костыленков: 6,9 года

Автор фото, Джапаридзе Михаил/TACC

Фигурант дела "Нового величия", которое завели за создание экстремистского сообщества, которое якобы планировало совершить госпереворот. Защита настаивала, что это был лишь дружеский чат, который в экстремистское сообщество превратил провокатор от ФСБ. Костыленков жаловался на пытки при задержании и допросе: по его словам, его душили, надевали пакет на голову, в задний проход засовывали ручку молотка для мяса.

Дмитрий Демушкин: 2,5 года

Автор фото, Artyom Korotaev/TASS

Одного из лидеров российских националистов в 2016 году отправили в колонию за картинку в соцсетях на тему "Русского марша". В картинке нашли экстремизм. Тогда же Демушкина внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, но в 2019 году из него исключили.

Алексей Навальный: 11 лет

Автор фото, YURI KOCHETKOV/TASS

После отравления Навального и его возвращения - после лечения в Германии - в Россию самый известный оппозиционер страны был осужден на 2 года 8 месяцев по делу "Ив Роше" и на 9 лет по обвинению в мошенничестве.

Сейчас рассматриваются еще два дела против него: о создании экстремистского сообщества и о создании НКО, деятельность которой связана с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей. По ним он может получить еще 13 лет тюрьмы.

Илья Яшин*: 8,5 года

Автор фото, YURI KOCHETKOV/TASS

Оппозиционера, соратника Немцова и бывшего главу муниципального округа Красносельский отправили в колонию за "фейки" об армии: Яшин рассказывал о военных преступлениях российской армии в Буче на своем YouTube-канале. Это самый большой срок, вынесенный в России по статье о "военных фейках".

Алексей Горинов: 7 лет

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GettyImages

Оппозиционный муниципальный депутат на заседании совета сказал, что во время войны конкурс детского рисунка будет выглядеть как "пир во время чумы". Видеозапись заседания стала доказательством по делу. Еще одним предполагаемым правонарушением стало предложение Горинова начать заседание совета депутатов с минуты молчания в память о жертвах войны в Украине.

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*признан в России иностранным агентом

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