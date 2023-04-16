Яхта Ее Величества: 10 историй из жизни HMY Britannia
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
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70 лет назад, 16 апреля 1953 года Елизавета II спустила на воду королевскую яхту Britannia.
Она стала 83-м и последним судном, построенным специально для британского монарха. Первый принадлежал Карлу II, предпоследний - королеве Виктории. Сама она, правда, несмотря на то, что была номинальной главой огромной морской империи, водных путешествий побаивалась и ни разу на палубу своей морской резиденции под названием Victoria & Albert так и не ступила.
Тогда как ее правнучка свою яхту любила, говорила, что это единственное место, где она может по-настоящему расслабиться и в тот день, когда он был выведен из состава флота, не смогла сдержать слез.
Britannia служила королевской семье и Соединенному Королевству 44 года, пройдя за это время более миллиона морских миль (порядка двух миллионов километров) и посетив более 600 портов в 135 странах в разных частях мира.
На ее борту королева принимала Уинстона Черчилля, Махатму Ганди, Михаила Горбачева, Рональда Рейгана, Бориса Ельцина, Беназир Бхутто и Нельсона Манделу.
И вот несколько наиболее интересных историй из жизни HMY Britannia, возможно, последней яхты британской короны.
1. С чего начиналась Britannia
Ее история началась в 1936 году, когда новый король Эдуард VIII приказал построить специальный королевский корабль, который бы отражал престиж монархии и положение Соединенного Королевства в мире. Идея была и хороша, и дальновидна, но оказалась такой же недолговечной, как и его царствие.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Эдуард отрекся в конце того же года и о новом корабле на какое-то время забыли. Следующий король, Георг VI, вернулся к этим планам в 1938 году, подойдя к ним с учетом геополитических реалий того времени: адмиралтейство получило приказ разработать дизайн корабля, который одновременно служил бы и королевской яхтой, и плавучим госпиталем.
21 августа 1939 года правительство отправило 12 кораблестроительным компаниям письмо следующего содержания : "Правительство Его Величества хотело бы предоставить вашей верфи возможность участвовать в тендере на строительство новой Королевской Яхты для Королевской Семьи (я оставляю заглавные буквы, как в английском оригинале, чтобы было понятно верноподданическое почтение). Новый корабль должен предоставлять соответствующие жилые помещения для Королевских особ и их гостей, но одновременно должен быть быстро превращен в военно-морской госпиталь, ежели таковая нужда возникнет во время конфликта. Подобная трансформация должна происходить не только в максимально короткое время, но и при минимальных затратах".
Предложения следовало подавать до 12 сентября 1939 года. За 10 дней до финальной даты началась Вторая мировая война и строительство корабля отложили во второй раз.
Третья попытка случилась только в начале 50-х, причем построить корабль требовалось довольно срочно. К этому времени Георг VI уже знал, что у него рак легких, и врачи полагали, что морские путешествия могут поправить его здоровье. В заказе, отправленном Адмиралтейством кораблестроительной компании John Brown & Co говорилось, что яхту следует построить "настолько быстро, насколько позволяют человеческие силы", поскольку Его Величество хотел бы воспользоваться ею в самое ближайшее время.
Всего через два дня после отправки этого письма король умер, и новая, тогда еще не построенная яхта, перешла в пользование его дочери, ставшей королевой Елизаветой II.
2. Загородное поместье на плаву
До 16 апреля 1953 года название королевской яхты держалось в строжайшем секрете. О нем стало известно только в тот момент, когда юная королева произнесла: "Я нарекаю это судно Britannia и да сопутствует удача всем, кто будет плыть на нем".
После чего разбила о борт бутылку дешевого австралийского вина, вместо традиционного шампанского. Время все-таки было послевоенным и страна жила на жестком финансовом пайке. Королевская семья совершенно не хотела, чтобы ее обвиняли в пристрастии к роскоши, когда все остальные все еще жили по карточкам.
Внутреннее убранство яхты полностью отвечало вкусам самой королевы, которые, вообще-то были довольно скромными. Ни позолота, ни мраморные полы ей были не нужны, главным требованием были уют и комфорт, как в небольшом загородном поместье.
По мнению Аллана Фута, директора компании по оснащению суперъяхт, Britannia послужила прототипом для любимой игрушки миллиардеров, хотя в ее главную функцию все-таки входило официальное представление Соединенного Королевства и королевской семьи за границей, а не развлечения.
3. "Яхтенные", или матросы в кроссовках
Экипаж состоял из 220 матросов, 20 офицеров и даже специального военного оркестра, который, правда, на борту находился только в случае надобности. Всех вместе их называли Yotties, или "яхтенные".
Все они были добровольцами, и после первых 365 дней безупречной службы каждый из них мог решать, уходить ли или же становиться постоянным членом экипажа и служить столько, сколько захочется. Некоторые из них ходили на Britannia более 20 лет.
Они, разумеется, жили в менее комфортных условиях, нежели пассажиры, плюс должны были соблюдать определенный протокол.
Например, на верхней палубе полагалось носить исключительно белую спортивную обувь типа легких кроссовок, чтобы во-первых, не попортить покрытия из тикового дерева, во-вторых, дабы не грохотать над головами пассажиров. Любой головной убор, если королевская семья находилась на борту, исключался в принципе.
У экипажа был собственный небольшой бар, куда ни королевская семья, ни старшие офицеры никогда не заходили. Бывший "яхтенный" Гарри Хорн рассказывал, что однажды туда забрела принцесса Диана, присела у стойки, удобно устроилась и совершенно не собиралась уходить. Пришлось тайком призвать принца Чарльза, чтобы он аккуратно извлек свою жену и дал матросам возможность и дальше отдыхать без протокола.
Он же поведал о том, что самым большим дефицитом на борту была туалетная бумага. Каждый "яхтенный" держал свой запас, а поскольку в выделяемых им шкафчиках места не было, рулонами забивали все пустые жилые помещения, в том числе и те комнаты, которыми пассажиры в текущем рейсе не пользовались.
4. Машинное отделение
Все 44 года своей службы Britannia прошла на оборудовании, установленном при ее строительстве. Поскольку сейчас бывшая королевская яхта стала туристической достопримечательностью, на историческое машинное отделение может полюбоваться каждый желающий.
Оно выдраено до полного блеска, сверкает, как столовое серебро, а чистотой может поспорить с операционной.
Но дело не в том, как оно выглядит сейчас, а в том, что в таком же "блестящем" состоянии оно находилось и в те времена, когда яхта бороздила моря и океаны.
Один из бывших инженеров-механиков Дэвид Рашуорт с гордостью вспоминал визит американского президента Рональда Рейгана. Увидев машинное отделение, президент выразил свое восхищение, после чего, вроде бы, спросил королеву, можно ли ему посмотреть на настоящее машинное отделение, потому что то, которое он видел, является просто нереально стерильным и, следовательно, настоящим быть не может.
5. Жизнь на борту
Для Елизаветы II распорядок дня на борту ее любимой яхты зависел от того, путешествовала ли она по делам или в свое удовольствие.
В первом случае ее распорядок мало чем отличался от стандартного рабочего дня в Балморале или Букингемском дворце: практически все время королева проводила в кабинете, разбирая бумаги со своим личным секретарем, а если работы было много, то отправлялась с ворохом документов и в постель.
Для королевских детей морские путешествия были делом гораздо более интересным, тогда как для экипажа малолетние пассажиры были одновременно источником дополнительной головной боли, но и некоторого разнообразия.
В документальном фильме "Королева и страна", снятом Би-би-си к золотому юбилею царствования королевы в 2002 году, принцесса Анна рассказывала, что к каждому из них был приставлен "морской папа", обязанность которого состояла в том, чтобы не дать наследнику престола и королевской принцессе (официальный титул старшей дочери монарха) свалиться за борт.
Правда, они делали гораздо больше и не только следили за высокопоставленными шалунами, но и придумывали им занятия, развлекали их и даже соорудили на палубе небольшую горку, которая, как сказала Анна, до сих пор где-то лежит. Королевские дети с удовольствием надраивали блестящие поверхности на палубе и "рулили" яхтой.
6. Свадебные путешествия
Если исходить из того, что любой медовый месяц подразумевает желание молодоженов скрыться подальше от любопытных глаз, то для королевских пар открытое море было идеальным пунктом назначения. Экипаж делал свое дело и ни во что не вмешивался, а фотографам и просто любопытствующим было до них не добраться.
На королевской яхте прошли четыре медовых месяца, для которых даже были оборудованы специальные апартаменты с единственной на всей яхте двуспальной кроватью.
Первыми ими воспользовались сестра королевы принцесса Маргарет с Энтони Армстронгом-Джонсом. Они путешествовали по Карибскому морю и каждый вечер ужинали вдвоем при свечах и в вечерних туалетах.
За ними последовали принцесса Анна и капитан Марк Филлипс. Им, однако, крупно не повезло, потому что их преследовала штормовая погода и бедные молодожены промаялись все путешествие от морской болезни. Неизвестно, повлиял ли мучительный медовый месяц на последующую семейную жизнь, но при первой возможности пара развелась.
Впрочем, все королевские молодожены, проведшие первые недели семейной жизни на борту любимой яхты королевы, впоследствии расстались. Не думаю, что в этом стоит искать какой-то глубинный смысл, но факт остается фактом.
Затем Britannia приняла принца Уэльского, нынешнего короля Карла III, и его первую жену, Диану. Они путешествовали по Средиземному морю и им даже как-то удалось избежать назойливого внимания прессы. И, наконец, последними были второй сын королевы, принц Эндрю и Сара Фергюссон, путешествовавшие по Азорским островам.
7. Эвакуация из Адена
14 января 1986 года Britannia под командованием контрадмирала сэра Джона Гарнье направлялась к берегам Новой Зеландии по делам Ее Величества. Она как раз приближаясь к южной оконечности Красного моря, когда поступил сигнал о том, что в Южном Йемене (Народной Демократической Республике Йемен, находившимся под патронажем СССР) вспыхнула гражданская война.
Застрявшие в стране иностранцы, в том числе и британские граждане, оказались в зоне военных действий и их надо было срочно эвакуировать.
Даже советские посредники, которым не удалось найти какой-то компромисс, признали, что главное - это спасать своих людей, а не заниматься политическим перетягиванием каната, и у берегов Южного Йемена собрались суда из Великобритании, СССР и Франции.
Поначалу предполагалось, что советские лайнеры буду вывозить своих, а французские и британские - всех остальных, но довольно быстро стало понятно, что пытаться сортировать беглецов - дело гиблое, и все брали на борт всех уже без разбора.
Один из застрявших в Адене британцев Джереми Флэксмен рассказывал, что когда прятавшимся в гостинице иностранцам сказали, что за ними идет королевская яхта, все восприняли это как дурной розыгрыш.
Тем не менее, это было правдой, но когда беглецы добрались до пляжа, с которого их должны были забрать шлюпки, чтобы доставить на стоящую на рейде яхту, там уже обосновались вооруженные повстанцы, которые вовсе не собирались их отпускать.
К счастью, боцман, лейтенант Роберт Иссон, сумел с ними договориться при помощи шоколада, печенья и сигарет. Позднее он получил благодарность от королевы за проявленную им храбрость.
Britannia совершила несколько рейсов и всего спасла 1082 человека. Каждую партию беглецов отвозили в Джибути и отправлялись за новыми. В первом рейсе, по воспоминаниям Флэксмена, народу было так много, что в столовой, например, просто ступить было некуда, а двое человек даже умудрились прикорнуть на кровати самой королевы. "Я спросил члена экипажа: а королева возражать не будет? На что он сказал: А мы ей не скажем!", - рассказал он.
Скорее всего, королева об этом узнала, но, учитывая обстоятельства, возражать не стала.
8. Банкеты на камбузе
Все, что делалось на Britannia, делалось по высшему разряду, причем каждый раз и без исключений. По словам сэра Джона Гарнье, девизом экипажа было "ненавязчивое совершенство". В полной мере это относилось и к камбузу, на котором готовились блюда в общей сложности для 968 официальных банкетов.
Кокам и их помощникам приходилось ориентироваться на ходу, поскольку количество едоков могло варьироваться от 12 до 253. Полагаю, что королевские морские повара вполне могли бы справиться и с большим количеством гостей, но яхта, все-таки не дворец, и приходилось ограничиваться.
Правда, максимальное количество гостей за обеденным столом, а не жующих закуски стоя, было "только" 56. Но даже с этим было не просто справиться, потому что главный шеф, уполномоченный готовить для Ее Величества, должен был лично проверить каждое блюдо на полную безупречность.
Меню было всяким и учитывало вкусы августейших пассажиров. Например, мать Елизаветы II очень любила так называемые "яйца драмкильбо" - что-то типа желе с яйцами и омаром.
Если королева находилась на борту в тот момент, когда полагалось начинать готовить рождественский пуддинг, то она неизменно принимала непосредственное участие в его перемешивании. По словам одного из кухонных работников Роберта Хьюза, на камбузе хранилась специальная лопатка (большая, как хорошее весло), которой перемешивали именно рождественский пудинг и больше ничего.
9. Расходы и доходы
Britannia была не только плавучей резиденцией, но и торгпредством. Только в период с 1991 по 1995 годы она заработала для казначейства более трех миллиардов фунтов стерлингов, благодаря специальным "коммерческим дням" на борту, на которые приглашались крупнейшие промышленники и банкиры. (Затраты на содержание яхты составляли порядка 10 миллионов в год).
Такие "коммерческие дни", как правило, устраивались после каждого государственного визита Елизаветы II. Бывший королевский корреспондент Би-би-си Брайан Хой, написавший книгу "Королевская яхта Britannia: в плавучем дворце Ее Величества" отметил, что недовольные, считавшие королевскую яхту слишком большой прихотью, не знали, что Britannia окупила потраченные на нее деньги в "стократном" размере.
Он рассказывал, что как-то в Лос-Анджелесе на борту встретились глава корпорации Boeing и представитель американского отделения британской компании Rolls-Royce, производящей не только известные машины, но и турбовентиляторные двигатели для самолетов. Встреча закончилась согласованием контракта на 200 млн долларов.
Позднее Хой встретился с представителем Boeing и спросил его: "А что побудило вас принять приглашение?". И получил следующий ответ: "Ко мне в кабинет зашла жена и увидела у меня на столе приглашение. Она взяла его в руки и прочитала вслух только первые две строчки: Капитан яхты Britannia, исполняя приказ Ее Величества… И не дочитав, сказала тоном, не терпящим возражений: СЮДА мы пойдем!"
10. Последние миссии
Britannia, честно отработав более 40 лет, старела, и неизбежно встал вопрос: надо ли строить для королевской семьи новую яхту? И тут в дело вмешалась политика, поскольку немалая часть британских граждан, не слишком знакомая со всеми функциями, выполняемыми яхтой, считала, что она является исключительно предметом роскоши (видимо, их смущало слово "яхта"), и следовательно, платить за нее может сама королева без помощи налогоплательщиков.
Елизавета II была вынуждена принять, как многие считают, одно из самых трудных решений своего царствования, и повелела вывести Britannia из состава флота, так сказать, отправить на законный отдых.
Последней миссией Britannia была церемония передачи Гонконга Китаю в июне 1997 года.
В декабре того же года яхту вывели из состава флота на церемонии в Портсмуте, во время которой Ее Величество не смогла сдержать слез.
Все часы на ней остановлены в 15.01, в тот момент, когда Елизавета II в последний раз сошла с ее палубы.
Правительство Бориса Джонсона собиралось построить новый королевский корабль, но помешала пандемия. Кто знает, может быть у любимой резиденции покойной королевы все-таки будет преемница: в конце концов саму яхту Britannia смогли построить только с третьей попытки.