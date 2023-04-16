Яхта Ее Величества: 10 историй из жизни HMY Britannia

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

36 минут назад

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Автор фото, Anwar Hussein Подпись к фото, Королевская яхта Britannia была для королевы не столько предметом роскоши, сколько местом работы, хотя в перерывах между государственной деятельностью по-настоящему расслабиться она могла только на ней

70 лет назад, 16 апреля 1953 года Елизавета II спустила на воду королевскую яхту Britannia.

Она стала 83-м и последним судном, построенным специально для британского монарха. Первый принадлежал Карлу II, предпоследний - королеве Виктории. Сама она, правда, несмотря на то, что была номинальной главой огромной морской империи, водных путешествий побаивалась и ни разу на палубу своей морской резиденции под названием Victoria & Albert так и не ступила.

Тогда как ее правнучка свою яхту любила, говорила, что это единственное место, где она может по-настоящему расслабиться и в тот день, когда он был выведен из состава флота, не смогла сдержать слез.

Автор фото, Chris Jackson Подпись к фото, Чтобы ни у кого не было никаких сомнений, какую функцию исполняет яхта, на форштевне был помещен герб британской королевской семьи со львом и единорогом

Britannia служила королевской семье и Соединенному Королевству 44 года, пройдя за это время более миллиона морских миль (порядка двух миллионов километров) и посетив более 600 портов в 135 странах в разных частях мира.

На ее борту королева принимала Уинстона Черчилля, Махатму Ганди, Михаила Горбачева, Рональда Рейгана, Бориса Ельцина, Беназир Бхутто и Нельсона Манделу.

И вот несколько наиболее интересных историй из жизни HMY Britannia, возможно, последней яхты британской короны.

1. С чего начиналась Britannia

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На спуск королевской яхты на воду собралось огромное количество народа. Правительство поручило ее строительство компании John Brown & Co за, как было сказано в письме, "выдающуюся деятельность во время войны": на ее верфях ремонтировали военные корабли и грузовые суда

Ее история началась в 1936 году, когда новый король Эдуард VIII приказал построить специальный королевский корабль, который бы отражал престиж монархии и положение Соединенного Королевства в мире. Идея была и хороша, и дальновидна, но оказалась такой же недолговечной, как и его царствие.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Эдуард отрекся в конце того же года и о новом корабле на какое-то время забыли. Следующий король, Георг VI, вернулся к этим планам в 1938 году, подойдя к ним с учетом геополитических реалий того времени: адмиралтейство получило приказ разработать дизайн корабля, который одновременно служил бы и королевской яхтой, и плавучим госпиталем.

21 августа 1939 года правительство отправило 12 кораблестроительным компаниям письмо следующего содержания : "Правительство Его Величества хотело бы предоставить вашей верфи возможность участвовать в тендере на строительство новой Королевской Яхты для Королевской Семьи (я оставляю заглавные буквы, как в английском оригинале, чтобы было понятно верноподданическое почтение). Новый корабль должен предоставлять соответствующие жилые помещения для Королевских особ и их гостей, но одновременно должен быть быстро превращен в военно-морской госпиталь, ежели таковая нужда возникнет во время конфликта. Подобная трансформация должна происходить не только в максимально короткое время, но и при минимальных затратах".

Подпись к фото, Britannia прибывает в Лондон после первого королевского турне в мае 1954 года. Королевская яхта встретила королеву и герцога Эдинбургского в Тобруке в Ливии, чтобы доставить их домой после шестимесячного путешествия по странам Содружества. На борту был и премьер-министр Уинстон Черчилль, который взошел на борт днем ранее на острове Уайт

Предложения следовало подавать до 12 сентября 1939 года. За 10 дней до финальной даты началась Вторая мировая война и строительство корабля отложили во второй раз.

Третья попытка случилась только в начале 50-х, причем построить корабль требовалось довольно срочно. К этому времени Георг VI уже знал, что у него рак легких, и врачи полагали, что морские путешествия могут поправить его здоровье. В заказе, отправленном Адмиралтейством кораблестроительной компании John Brown & Co говорилось, что яхту следует построить "настолько быстро, насколько позволяют человеческие силы", поскольку Его Величество хотел бы воспользоваться ею в самое ближайшее время.

Всего через два дня после отправки этого письма король умер, и новая, тогда еще не построенная яхта, перешла в пользование его дочери, ставшей королевой Елизаветой II.

2. Загородное поместье на плаву

Автор фото, Central Press Подпись к фото, В этой гостиной Елизавета II любила завтракать. Эта фотография была сделана ы 1981 году, когда Britannia еще не была музеем. Теперь диваны аккуратно отгорожены музейными канатами, чтобы посетители не портили обивку

До 16 апреля 1953 года название королевской яхты держалось в строжайшем секрете. О нем стало известно только в тот момент, когда юная королева произнесла: "Я нарекаю это судно Britannia и да сопутствует удача всем, кто будет плыть на нем".

После чего разбила о борт бутылку дешевого австралийского вина, вместо традиционного шампанского. Время все-таки было послевоенным и страна жила на жестком финансовом пайке. Королевская семья совершенно не хотела, чтобы ее обвиняли в пристрастии к роскоши, когда все остальные все еще жили по карточкам.

Автор фото, Otto Domes Подпись к фото, Спальня королевы. Действительно, если бы не форма окон, то вполне можно себе вообразить, что за окном не вода, а зеленая лужайка

Внутреннее убранство яхты полностью отвечало вкусам самой королевы, которые, вообще-то были довольно скромными. Ни позолота, ни мраморные полы ей были не нужны, главным требованием были уют и комфорт, как в небольшом загородном поместье.

По мнению Аллана Фута, директора компании по оснащению суперъяхт, Britannia послужила прототипом для любимой игрушки миллиардеров, хотя в ее главную функцию все-таки входило официальное представление Соединенного Королевства и королевской семьи за границей, а не развлечения.

3. "Яхтенные", или матросы в кроссовках

Автор фото, Serge Lemoine Подпись к фото, Королева прибывает с государственным визитом в Алжир в 1980 году. "Яхтенные" выстроились в почетном карауле: матросы снизу, офицеры - сверху

Экипаж состоял из 220 матросов, 20 офицеров и даже специального военного оркестра, который, правда, на борту находился только в случае надобности. Всех вместе их называли Yotties, или "яхтенные".

Все они были добровольцами, и после первых 365 дней безупречной службы каждый из них мог решать, уходить ли или же становиться постоянным членом экипажа и служить столько, сколько захочется. Некоторые из них ходили на Britannia более 20 лет.

Автор фото, Otto Domes Подпись к фото, Жилые помещения для экипажа. Повторюсь, что все они были добровольцами, следовательно, жить в таких скученных условиях их никто не заставлял. Впрочем, все они были военными моряками и к таким помещениям привыкли. Обратите внимание на гладильную доску и утюг на заднем плане. Форма должна была быть безупречно отутюженной в любое время дня и года

Они, разумеется, жили в менее комфортных условиях, нежели пассажиры, плюс должны были соблюдать определенный протокол.

Например, на верхней палубе полагалось носить исключительно белую спортивную обувь типа легких кроссовок, чтобы во-первых, не попортить покрытия из тикового дерева, во-вторых, дабы не грохотать над головами пассажиров. Любой головной убор, если королевская семья находилась на борту, исключался в принципе.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Экипаж выпивает в кают-компании в августе 1973 года. Команды старались отдавать исключительно жестами, чтобы лишний раз не беспокоить королеву. В обязанности экипажа входило и то, чтобы наклон королевского трапа не превышал 12 градусов

У экипажа был собственный небольшой бар, куда ни королевская семья, ни старшие офицеры никогда не заходили. Бывший "яхтенный" Гарри Хорн рассказывал, что однажды туда забрела принцесса Диана, присела у стойки, удобно устроилась и совершенно не собиралась уходить. Пришлось тайком призвать принца Чарльза, чтобы он аккуратно извлек свою жену и дал матросам возможность и дальше отдыхать без протокола.

Он же поведал о том, что самым большим дефицитом на борту была туалетная бумага. Каждый "яхтенный" держал свой запас, а поскольку в выделяемых им шкафчиках места не было, рулонами забивали все пустые жилые помещения, в том числе и те комнаты, которыми пассажиры в текущем рейсе не пользовались.

4. Машинное отделение

Автор фото, Alan Findlay Подпись к фото, Машинное отделение. В его сверкающей чистоте могут убедиться сегодняшние туристы, но, как убедился (хотя и не очень поверил) Рональд Рейган, таким оно было и во время службы

Все 44 года своей службы Britannia прошла на оборудовании, установленном при ее строительстве. Поскольку сейчас бывшая королевская яхта стала туристической достопримечательностью, на историческое машинное отделение может полюбоваться каждый желающий.

Оно выдраено до полного блеска, сверкает, как столовое серебро, а чистотой может поспорить с операционной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В феврале 1983 года Елизавета II устроила на яхте банкет в честь годовщины свадьбы президента США Рональда Рейгана и его жены Нэнси. Формальная сторона приемов соблюдалась на Britannia c такой же тщательностью, как и в Букингемском дворце. Кроме Рейгана на борту королевской яхты побывали американские президены: Дуайт Д. Эйзенхауэр, Джеральд Форд и Билл Клинтон

Но дело не в том, как оно выглядит сейчас, а в том, что в таком же "блестящем" состоянии оно находилось и в те времена, когда яхта бороздила моря и океаны.

Один из бывших инженеров-механиков Дэвид Рашуорт с гордостью вспоминал визит американского президента Рональда Рейгана. Увидев машинное отделение, президент выразил свое восхищение, после чего, вроде бы, спросил королеву, можно ли ему посмотреть на настоящее машинное отделение, потому что то, которое он видел, является просто нереально стерильным и, следовательно, настоящим быть не может.

5. Жизнь на борту

Автор фото, Central Press Подпись к фото, У мужа королевы, принца Филиппа, был на борту собственный кабинет. На его долю тоже приходилось немало важных дел

Для Елизаветы II распорядок дня на борту ее любимой яхты зависел от того, путешествовала ли она по делам или в свое удовольствие.

В первом случае ее распорядок мало чем отличался от стандартного рабочего дня в Балморале или Букингемском дворце: практически все время королева проводила в кабинете, разбирая бумаги со своим личным секретарем, а если работы было много, то отправлялась с ворохом документов и в постель.

Автор фото, Mirrorpix Подпись к фото, Принц Чарльз (король Карл III) и принцесса Анна с "морскими папами" в Гибралтаре. Жизнь у этих матросов, скорее всего, была не слишком легкой, о чем отлично догадывается каждый человек, которому приходилось общаться с маленькими детьми

Для королевских детей морские путешествия были делом гораздо более интересным, тогда как для экипажа малолетние пассажиры были одновременно источником дополнительной головной боли, но и некоторого разнообразия.

В документальном фильме "Королева и страна", снятом Би-би-си к золотому юбилею царствования королевы в 2002 году, принцесса Анна рассказывала, что к каждому из них был приставлен "морской папа", обязанность которого состояла в том, чтобы не дать наследнику престола и королевской принцессе (официальный титул старшей дочери монарха) свалиться за борт.

Подпись к фото, Фотография, правда, размыта, но это потому, что Его Высочество, нынешний король, находится в постоянном движении. Принц Чарльз что-то моет на палубе. Кадр из фильма Би-би-си

Правда, они делали гораздо больше и не только следили за высокопоставленными шалунами, но и придумывали им занятия, развлекали их и даже соорудили на палубе небольшую горку, которая, как сказала Анна, до сих пор где-то лежит. Королевские дети с удовольствием надраивали блестящие поверхности на палубе и "рулили" яхтой.

6. Свадебные путешествия

Автор фото, Otto Domes Подпись к фото, Каюта для молодоженов с единственной двуспальной кроватью на яхте. Правда, как-то так получилось, что ни одной из четырех пар, проводивших свой медовых месяц на Britannia, с семейной жизнью не повезло. До свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, яхта уже не дожила

Если исходить из того, что любой медовый месяц подразумевает желание молодоженов скрыться подальше от любопытных глаз, то для королевских пар открытое море было идеальным пунктом назначения. Экипаж делал свое дело и ни во что не вмешивался, а фотографам и просто любопытствующим было до них не добраться.

На королевской яхте прошли четыре медовых месяца, для которых даже были оборудованы специальные апартаменты с единственной на всей яхте двуспальной кроватью.

Автор фото, Anwar Hussein Подпись к фото, Первая пара: принцесса Маргарет и лорд Сноудон (Энтони Армстронг-Джонс),

Первыми ими воспользовались сестра королевы принцесса Маргарет с Энтони Армстронгом-Джонсом. Они путешествовали по Карибскому морю и каждый вечер ужинали вдвоем при свечах и в вечерних туалетах.

Автор фото, Evening Standard Подпись к фото, Принцесса Анна и Марк Филлипс отбывают на медовый месяц. Они пока еще не знают, что им предстоит

За ними последовали принцесса Анна и капитан Марк Филлипс. Им, однако, крупно не повезло, потому что их преследовала штормовая погода и бедные молодожены промаялись все путешествие от морской болезни. Неизвестно, повлиял ли мучительный медовый месяц на последующую семейную жизнь, но при первой возможности пара развелась.

Автор фото, Princess Diana Archive Подпись к фото, Молодожены принц и принцесса Уэльские. Пока, во всяком случае для сторонних наблюдателей, все хорошо

Впрочем, все королевские молодожены, проведшие первые недели семейной жизни на борту любимой яхты королевы, впоследствии расстались. Не думаю, что в этом стоит искать какой-то глубинный смысл, но факт остается фактом.

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Последняя пара: герцог и герцогиня Йоркские. Они тоже развелись, но, вроде бы, находятся в очень хороших отношениях

Затем Britannia приняла принца Уэльского, нынешнего короля Карла III, и его первую жену, Диану. Они путешествовали по Средиземному морю и им даже как-то удалось избежать назойливого внимания прессы. И, наконец, последними были второй сын королевы, принц Эндрю и Сара Фергюссон, путешествовавшие по Азорским островам.

7. Эвакуация из Адена

Автор фото, BENEDICTO PALACOL Подпись к фото, Сражения в бухте Адена. Britannia смогла подойти к ней только потому, что не считалась военным кораблем

14 января 1986 года Britannia под командованием контрадмирала сэра Джона Гарнье направлялась к берегам Новой Зеландии по делам Ее Величества. Она как раз приближаясь к южной оконечности Красного моря, когда поступил сигнал о том, что в Южном Йемене (Народной Демократической Республике Йемен, находившимся под патронажем СССР) вспыхнула гражданская война.

Застрявшие в стране иностранцы, в том числе и британские граждане, оказались в зоне военных действий и их надо было срочно эвакуировать.

Даже советские посредники, которым не удалось найти какой-то компромисс, признали, что главное - это спасать своих людей, а не заниматься политическим перетягиванием каната, и у берегов Южного Йемена собрались суда из Великобритании, СССР и Франции.

Автор фото, Eric BOUVET Подпись к фото, Прибытие беженцев в Джибути на советском лайнере. К счастью, никто не обращал внимание на то, гражданами какой страны являются беглецы и все вывозили всех

Поначалу предполагалось, что советские лайнеры буду вывозить своих, а французские и британские - всех остальных, но довольно быстро стало понятно, что пытаться сортировать беглецов - дело гиблое, и все брали на борт всех уже без разбора.

Один из застрявших в Адене британцев Джереми Флэксмен рассказывал, что когда прятавшимся в гостинице иностранцам сказали, что за ними идет королевская яхта, все восприняли это как дурной розыгрыш.

Тем не менее, это было правдой, но когда беглецы добрались до пляжа, с которого их должны были забрать шлюпки, чтобы доставить на стоящую на рейде яхту, там уже обосновались вооруженные повстанцы, которые вовсе не собирались их отпускать.

Автор фото, © IWM HU 74275 Подпись к фото, Беглецы в королевской гостиной. В подобной чрезвычайной ситуации ни о каком протоколе и речи идти не могло

К счастью, боцман, лейтенант Роберт Иссон, сумел с ними договориться при помощи шоколада, печенья и сигарет. Позднее он получил благодарность от королевы за проявленную им храбрость.

Britannia совершила несколько рейсов и всего спасла 1082 человека. Каждую партию беглецов отвозили в Джибути и отправлялись за новыми. В первом рейсе, по воспоминаниям Флэксмена, народу было так много, что в столовой, например, просто ступить было некуда, а двое человек даже умудрились прикорнуть на кровати самой королевы. "Я спросил члена экипажа: а королева возражать не будет? На что он сказал: А мы ей не скажем!", - рассказал он.

Скорее всего, королева об этом узнала, но, учитывая обстоятельства, возражать не стала.

8. Банкеты на камбузе

Автор фото, Otto Domes Подпись к фото, Камбуз на Britannia. Не знаю, как в таких условиях можно приготовить фуршет на 200 человек или полноценную трапезу на 50 с лишним, но экипаж как-то умудрялся

Все, что делалось на Britannia, делалось по высшему разряду, причем каждый раз и без исключений. По словам сэра Джона Гарнье, девизом экипажа было "ненавязчивое совершенство". В полной мере это относилось и к камбузу, на котором готовились блюда в общей сложности для 968 официальных банкетов.

Кокам и их помощникам приходилось ориентироваться на ходу, поскольку количество едоков могло варьироваться от 12 до 253. Полагаю, что королевские морские повара вполне могли бы справиться и с большим количеством гостей, но яхта, все-таки не дворец, и приходилось ограничиваться.

Автор фото, Hulton Deutsch Подпись к фото, Столовая в королевские времена. Теперь в этом помещении тоже ресторан, но сидений побольше, а мебель - попроще

Правда, максимальное количество гостей за обеденным столом, а не жующих закуски стоя, было "только" 56. Но даже с этим было не просто справиться, потому что главный шеф, уполномоченный готовить для Ее Величества, должен был лично проверить каждое блюдо на полную безупречность.

Меню было всяким и учитывало вкусы августейших пассажиров. Например, мать Елизаветы II очень любила так называемые "яйца драмкильбо" - что-то типа желе с яйцами и омаром.

Автор фото, Princess Diana Archive Подпись к фото, Королева-мать и принцесса Диана на яхте Britannia в 1985 году. Бывшие "яхтенные" говорят, что королева-мать нисколько не стеснялась зайти в комнаты персонала и потребовать, чтобы ей принесли чего-нибудь выпить, если в баре кончались запасы

Если королева находилась на борту в тот момент, когда полагалось начинать готовить рождественский пуддинг, то она неизменно принимала непосредственное участие в его перемешивании. По словам одного из кухонных работников Роберта Хьюза, на камбузе хранилась специальная лопатка (большая, как хорошее весло), которой перемешивали именно рождественский пудинг и больше ничего.

9. Расходы и доходы

Автор фото, Anwar Hussein Подпись к фото, Большую часть времени, проведенного на своей яхте, королева работала, а не отдыхала. Даже проводила церемонии награждения. Багамы, 1977 год

Britannia была не только плавучей резиденцией, но и торгпредством. Только в период с 1991 по 1995 годы она заработала для казначейства более трех миллиардов фунтов стерлингов, благодаря специальным "коммерческим дням" на борту, на которые приглашались крупнейшие промышленники и банкиры. (Затраты на содержание яхты составляли порядка 10 миллионов в год).

Такие "коммерческие дни", как правило, устраивались после каждого государственного визита Елизаветы II. Бывший королевский корреспондент Би-би-си Брайан Хой, написавший книгу "Королевская яхта Britannia: в плавучем дворце Ее Величества" отметил, что недовольные, считавшие королевскую яхту слишком большой прихотью, не знали, что Britannia окупила потраченные на нее деньги в "стократном" размере.

Он рассказывал, что как-то в Лос-Анджелесе на борту встретились глава корпорации Boeing и представитель американского отделения британской компании Rolls-Royce, производящей не только известные машины, но и турбовентиляторные двигатели для самолетов. Встреча закончилась согласованием контракта на 200 млн долларов.

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Королеве даже почту доставляли прямо на борт, была ли она в отпуске, или нет

Позднее Хой встретился с представителем Boeing и спросил его: "А что побудило вас принять приглашение?". И получил следующий ответ: "Ко мне в кабинет зашла жена и увидела у меня на столе приглашение. Она взяла его в руки и прочитала вслух только первые две строчки: Капитан яхты Britannia, исполняя приказ Ее Величества… И не дочитав, сказала тоном, не терпящим возражений: СЮДА мы пойдем!"

10. Последние миссии

Автор фото, South China Morning Post Подпись к фото, Последний губернатор последней колонии. Крис Паттен с женой и дочерью на борту яхты Britannia отбывает из Гонконга после окончания церемонии передачи его Китаю

Britannia, честно отработав более 40 лет, старела, и неизбежно встал вопрос: надо ли строить для королевской семьи новую яхту? И тут в дело вмешалась политика, поскольку немалая часть британских граждан, не слишком знакомая со всеми функциями, выполняемыми яхтой, считала, что она является исключительно предметом роскоши (видимо, их смущало слово "яхта"), и следовательно, платить за нее может сама королева без помощи налогоплательщиков.

Елизавета II была вынуждена принять, как многие считают, одно из самых трудных решений своего царствования, и повелела вывести Britannia из состава флота, так сказать, отправить на законный отдых.

Последней миссией Britannia была церемония передачи Гонконга Китаю в июне 1997 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прощание с яхтой Britannia

В декабре того же года яхту вывели из состава флота на церемонии в Портсмуте, во время которой Ее Величество не смогла сдержать слез.

Все часы на ней остановлены в 15.01, в тот момент, когда Елизавета II в последний раз сошла с ее палубы.

Автор фото, Tony Marsh Подпись к фото, В 1998 году, после прощального турне по Великобритании, яхта была навсегда пришвартована в доках Лейт в порту Эдинбурга. Сейчас она стала одной из туристических достопримечательностей, которую ежегодно посещают десятки тысяч туристов