Новые кладбища: в России найдено уже семь массовых захоронений бойцов ЧВК "Вагнер"

Ольга Ившина, Анастасия Платонова

Би-би-си

22 минуты назад

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Автор фото, TASS

В разных регионах России продолжают обнаруживать массовые захоронения людей, которые могли воевать на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер". На данный момент Би-би-си известно о семи таких кладбищах, в общей сложности на них захоронено по меньшей мере 995 человек. Судя по открытым данным, многие из похороненных были осужденными, которые еще должны были отбывать срок в колониях.

Родственники по меньшей мере 42 захороненных не знали об их смерти и несколько месяцев пытались выяснить их судьбу.

В апреле местные жители обнаружили еще два ранее не упоминавшихся массовых захоронения - на Гусинобродском кладбище Новосибирска и на Александровском кладбище близ Иркутска.

“Я нашла брата только благодаря группе в интернете. С октября искала, - рассказала Би-би-си родственница одного из погибших, захороненных в Новосибирске, - Из [ЧВК] "Вагнера" со мной никто не связался, я сама им звонила. Говорили, что брат жив. А вот он, оказалось, на новосибирском кладбище лежит. А там таких могил еще десятки”.

Чаще всего завербованных в ЧВК осужденных хоронят в тех местах, где живут их близкие. Но сейчас известно и о нескольких десятках случаев, когда погибших, у которых были близкие родственники, хоронили в других регионах и без извещения родных.

Новосибирск

Подпись к фото, Массовое захоронение на Гусинобродском кладбище Новосибирска. На каждой из могил - одинаковый крест и венок с эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК "Вагнер".

В начале апреля волонтеры обнаружили на Гусинобродском кладбище Новосибирска отдельный участок с 69 свежими могилами, на каждой из которых лежал венок с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК "Вагнер".

Сестра одного из погибших рассказала Би-би-си, что ее брат был заключенным, и подписал контракт с ЧВК "Вагнер" в начале сентября:

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"6 марта у него должен был закончиться контракт, а его все нет и нет. Я позвонила на горячую линию "Вагнера", там сказали, что такой сотрудник есть и что, действительно, я записана его доверенным лицом. Значит, мне должны были бы сообщить о его гибели. Заверили меня, что он живой. Потом я еще раз звонила, и снова сказали, что живой. А потом я фотографию его могилы увидела с новосибирского кладбища. В "Вагнере" мне никто ничего так и не сообщил".

Би-би-си удалось найти в открытых источниках упоминания о 52 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках в Новосибирске. Например, 30-летний Константин Лякс в 2021 году победил на всероссийской онлайн-олимпиаде по русскому языку среди учеников 9 классов. На олимпиаде Константин представлял общеобразовательную школу исправительной колонии N44 в Кемеровской области. В 2019 году он получил 8 лет лишения свободы за то, что убил знакомого ножом в ходе пьяного спора.

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Всего на сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 41 человека, которые являются полными тезками захороненных в Новосибирске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.

Так Игорь Еркалов "на почве ревности" убил сожительницу, а затем поджег ее квартиру где, находились еще пять гостей, осознавая, что эти люди "испытают особые страдания и мучения, сгорят заживо".

Но большая часть людей, чьи имена полностью совпадают с данными на табличках, были осуждены за кражи и угон машин. Алексей Дроздецкий "после совместного распития спиртных напитков" со знакомым украл 18 уток. Сергей Филонников вместе с родными братьями регулярно совершал кражи, угоны машин и разбойные нападения.

Большинство осужденных, чьи приговоры удалось обнаружить, были родом из Красноярского края и Кемеровской области. Пять человек, судя по материалам дел, жили в Новосибирской области.

В середине февраля Би-би-си отправляла основателю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину запрос о том, почему часть людей, которые могли воевать на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер", хоронят без извещения родных.

В пресс-службе Пригожина ответили, что "с родственниками погибших бойцов, с местами захоронения и датами смерти бойцов ЧВК "Вагнер" разберется самостоятельно":

"Службы, занимающиеся "грузом 200" в ЧВК "Вагнер", отвечают на все вопросы, которые им поступают".

Однако с тех пор более 30 человек из разных регионов России сообщили о том, что нашли своих погибших родственников только благодаря фотографиям с кладбищ.

Иркутск

Подпись к фото, Десятки новых могил появились и на кладбище Иркутска

Родственница еще одного осужденного, подписавшего контракт с ЧВК "Вагнер", нашла своего близкого похороненным на Александровском кладбище Иркутска. Там появился такой же отдельный участок, как в Новосибирске, на котором расположены могилы с одинаковыми крестами и венками с эмблемой, похожей на эмблему ЧВК "Вагнер".

"Нашего там похоронили, нам не сообщили - сказала Би-би-си родственница одного из погибших. - Там много уже похоронено ребят и ещё при нас копали могилы".

Местные жители говорят, что сейчас на одном из участков Александровского кладбища расположено по меньшей мере 40 могил с красно-черно-желтыми венками. На фотографиях можно отчетливо различить по меньшей мере 11 захоронений.

Свердловская область

Подпись к фото, Захоронения на кладбище города Березовский в Свердловской области. На каждой могиле виден венок с символикой, используемой ЧВК "Вагнер"

В марте более 60 однообразных могил с венками в цветах ЧВК "Вагнер" были обнаружены близ города Берёзовский в Свердловской области. Сейчас на этом кладбище 106 могил.

Би-би-си известны имена 90 похороненных. Добраться к части могил пока невозможно из-за особенностей грунта - глинистая почва наполнилась водой.

На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 76 человек, которые являются полными тезками захороненных в Березовском. Некоторые из них были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Родственники по меньшей мере семи человек, захороненных на кладбище в Березовском сообщили, что искали своих близких и не знали об их смерти. Одной семье удалось добиться эксгумации тела для перезахоронения в другом регионе.

Луганск, Украина

Об обнаружении около Луганска массового захоронения людей, которые могли воевать на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер", Би-би-си сообщила в феврале.

На тот момент на кладбище, находящемся на оккупированной Россией части Луганской области, насчитывалось 42 могилы. Большинство погибших были полными тезками осужденных, которые должны были отбывать наказание в российских колониях.

"Мы с сыном постоянно были на связи. И в колонии, и вот потом. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК "Вагнер", попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла", - рассказывала тогда Би-би-си мать одного из заключенных.

В феврале она увидела фотографию его могилы на кладбище под Луганском. Женщина смогла добиться эксгумации тела и перевезла его в Россию.

"Моего ребенка захоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом", - пояснила она.

Родственники еще шести человек, похороненных под Луганском, узнали о смерти близких из сообщений в интернете. С тех пор на этом кладбище появилось еще 36 могил.

Самарская область

64 могилы с однотипными крестами и венками в цветах ЧВК "Вагнер" были обнаружены местными жителями на кладбище села Николаевка Самарской области в начале марта.

Би-би-си известны имена 64 человек, захороненных на этом кладбище. За месяц число могил черно-желто-красными венками в Николаевке увеличилось почти в два раза (с 64 до 102).

Станица Бакинская

Автор фото, Vitaly Votanovsky Подпись к фото, Кладбище в станице Бакинской. Евгений Пригожин признал, что здесь захоронены сотрудники ЧВК "Вагнер"

Захоронение в станице Бакинской - самое крупное и самое известное кладбище ЧВК "Вагнера". На 2 апреля там насчитывалось 607 могил, и их число продолжает стремительно увеличиваться.

По словам Евгения Пригожина, в Бакинской хоронят сирот и тех, кто не указал в документах пожеланий о конкретном месте погребения.

"Нашего Павла похоронили без оповещения родных на этом кладбище. Мы ждали его в марте домой, а в итоге с пенсионного фонда пришло письмо, и узнали о смерти!" - написали родственники одного из мужчин, захороненных в Бакинской.

Родственники еще 20 человек, захороненных в Бакинской, обратились к местному активисту Виталию Вотановскому с просьбой помочь организовать эксгумацию тел их близких. Именно Вотановский первым обнаружил захоронение под Бакинской и регулярно выкладывал в сеть фотографии новых могил с этого кладбища.

Несколько дней назад Вотановский уехал из России после серии угроз.

Московская область

В начале февраля жители подмосковного поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке новую кладбищенскую аллею из 22 могил с венками в цветах ЧВК "Вагнер".

По словам жителей поселка, никто из захороненных не был им знаком. Имена 18 людей полностью совпали с данными людей, в отношении которых были опубликованы приговоры судов о лишении свободы на разные сроки.

Би-би-си удалось связаться с семьями двух из погибших - они подтвердили, что мужчины были заключенными. Один был родом из Таджикистана, другой - из Кыргызстана. Оба перестали выходить на связь в октябре. О смерти заключенных родственники не знали. Сейчас семьи пытаются добиться эксгумации тел для перезахоронения на родине.

Растущие потери

Автор фото, Getty Images

Судя по открытым данным, заключенные, воюющие в составе ЧВК “Вагнер”, несут самые высокие потери по сравнению с другими участниками российского вторжения в Украину.

На основе открытых источников Би-би-си, Медиазоне (признана властями России иноагентом) и команде волонтеров удалось установить имена 2901 российского заключенного, погибшего на войне в Украине. Реальные цифры потерь наверняка гораздо выше.

Опираясь на данные, опубликованные ФСИН, “Медиазона” пришла к выводу, что только в сентябре и октябре 2022 года при участии ЧВК “Вагнер” на войну отправили по меньшей мере 23 тысячи человек заключенных российских колоний. По данным США, в войне с Украиной принимают участие более 40 тысяч осужденных из российских колоний.

"Вот только узнала, что брат погиб. Еще в октябре, оказывается. Позвонил друг, который был с ним в окопе в тот момент. Прошло уже полгода, никакой информации, все молчат. Тела нет. Ничего не можем найти. Что за беспредел? Погиб и закопали на чужбине, как собаку?" - написала Би-би-си родственница одного из погибших.