"Золотой фонд армии" или жизнь без перспектив? Как ПТСР меняет людей - и как его лечат в России

Екатерина Седлярова

Би-би-си

31 минуту назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, У человека, который прошел через насилие, угрозу жизни или боевые действия, меняется отношение и к самому себе, объясняют психиатры

В России вернувшиеся с войны военнослужащие устраивают драки, вступают в конфликты, некоторые убивают соседей. Частично эти вспышки насилия могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у военных. Российский Минздрав полагает, что от 3% до 11% военнослужащих страдают от ПТСР. Среди раненых их доля доходит до 30%. Как в России лечат ПТСР и действительно ли это сейчас стало проблемой?

В российских СМИ регулярно появляются новости об агрессии участников войны в Украине, которые вернулись домой. Военные нападают на своих знакомых или членов семьи - часто конфликты происходят после употребления алкоголя. Проблема усугубляется тем, что у многих есть доступ к оружию.

В конце марта вышел доклад российского адвокатского объединения "Травмпункт". В нем сообщалось, что в России в военном 2022 году выросло количество убийств и покушений на убийство - и это впервые за 20 лет. Правда, рост небольшой - всего 4%.

"Всплеск преступлений вернувшихся с войны военных с ПТСР связан - это факт, но исследований и иллюстрирующих на сегодня цифр в России нет. Нет статистики насилия, а обращения в полицию не показывают ничего. Небольшая выборка обращающихся в НКО - это только верхушка айсберга. Глубинные исследования очень дорогие, на простых соцопросах их не построить", - рассказывает Анна Ривина, основатель Центра "Насилию.нет" (российские власти считают "иноагентами" и лично Ривину и сам центр).

Российские психиатры говорят, что вспышки насилия могут быть связаны с травмирующим военным опытом. У кого-то он обострил старые проблемы, а у кого-то уже развился ПТСР.

Русская служба Би-би-си изучила различные исследования о ПТСР и поговорила с психиатрами, чтобы понять, насколько война отразилась на психике тех, кто непосредственно в ней участвовал, а также тех, кто просто пристально следит за новостями.

"Это включается совершенно непредсказуемо"

В США у каждого 11-го американца хотя бы раз в жизни диагностируют ПТСР. Женщины страдают им в два раза чаще, чем мужчины. В детском возрасте более уязвимы мальчики, чем девочки. Российские психиатры НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в феврале этого года оценили распространенность расстройства в 2,6% от общего числа населения России.

Автор фото, Getty Images

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Это расстройство психики возникает в ответ на тяжелые жизненные события. Потеря близкого, физическое или сексуальное насилие, прямая физическая угроза жизни, развод, закредитованность - все это может стать причиной для нарушения работы психики и возникновения ПТСР.

Больше года Россия ведет войну против Украины, все люди, вовлеченные в нее, испытывают чрезвычайно сильные переживания - видят других ранеными или убитыми, теряют близких, попадают под обстрелы или убивают сами.

Острые стрессовые реакции являются нормальным ответом на экстремальные внешние воздействия, подчеркивают психологи. Когда ресурсы психики истощаются, естественный ответ на стресс превращается в патологию - и тогда возникают симптомы ПТСР.

Расстройство начинает проявляться яркими воспоминания и кошмарными снами о случившемся. Из-за этого могут появиться непреодолимое чувство страха и приступы паники, а также физиологические симптомы - тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и дыхание.

"Это внезапные наплывы воспоминаний, которые человек сознательно не запускает. В них содержится тот опыт, с которым он столкнулся. Участник боевых действий видит фрагмент сражения, в котором рядом взрываются снаряды, его сослуживец разлетается на части, сам он тоже теряет сознание. Это его преследует и включается в разных ситуациях в мирной жизни совершенно непредсказуемо", - объясняет психиатр и психотерапевт, вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Андрей Каменюкин.

Другим проявлением симптомов психиатры называют "флешбэки". Часто, рассказывает Каменюкин, это ситуация, когда бывший участник боевых действий, оказавшись, например, рядом со стройкой, слышит громкий звук и падает на землю, потому что ему кажется, что он опять на поле битвы. Громкий хлопок или удар человек воспринимает как взрыв: он падает, прячется, чтобы не погибнуть.

Автор фото, Rusian Ministry of Defense

Кроме этого, с развитием ПТСР появляются симптомы избегания - мест, людей, действий, вещей, мыслей и эмоций, которые напоминают человеку о травмирующем событии.

"Человек начинает делать все, чтобы помимо своего желания не вспоминать о том, что происходило. Наши клиенты, к сожалению, всегда пытаются убрать воспоминания, выключить их, заглушить, но это так не работает. На самом деле, их [воспоминания] невозможно остановить, их надо через определенные интервенции терапевтические прорабатывать", - говорит Каменюкин.

Память человека не хочет интегрировать травмирующий опыт. У людей с ПТСР нервная система, отвечающая за угрозы, пребывает в состоянии повышенной возбудимости. Человек начинает воспринимать окружающий мир в первую очередь как опасный. А это приводит к тому, что люди с расстройством считывают поведение других как угрожающее и могут провоцировать конфликты. В их мировосприятии, говорят психотерапевты, действия другого человек могут выглядеть как попытка напасть на них. Страдающие расстройством могут напасть сами - по их мнению, в ответ.

"Это приводит к серьезным, даже уголовным последствиям. Но с медицинской точки зрения важно понимать, что это специфика их состояния", - говорит врач.

"Что в реальности происходит - неизвестно"

Самую подробную статистику по случаям ПТСР у участников военных действий ведут в США. По оценкам американского министерства по делам ветеранов U.S. Department of Veteran Affairs (VA), у каждого седьмого из 100 вернувшихся с войны в какой-то момент своей жизни возникнет ПТСР. Причем у женщин он случается в два раза чаще, чем у мужчин.

Чем дольше военные находятся на передовой, тем чаще возникает ПТСР. По подсчетам министерства, треть американских военных - участников боевых действий в Ираке и Афганистане - страдали от него.

В 2017 году коллектив ученых опубликовал исследование, из которого выяснилось, что в Украине выявлено 27,4% людей, страдающих ПТСР, - расстройство возникло в результате вынужденных перемещений внутри страны после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Изюм, 2014 год: полиция составляет списки беженцев из зоны АТО

В России тоже исследовали ПТСР. В 90-х российские психиатры публиковали работы, в которых отмечалось, что "боевой стресс" испытывают от 30% до 100% ветеранов афганской кампании и примерно столько же из них эмоционально неустойчивы, вспыльчивы и агрессивны. Злоупотребление алкоголем находили у каждого второго ветерана, а пятая часть обследуемых просили вернуть их обратно на войну.

Российские власти неоднозначно относятся к этой угрозе. Так, в конце февраля 2023 года, выступая на заседании в Госдуме, где обсуждалась реабилитация российских ветеранов войны в Украине, ректор Восточно-Европейского института психоанализа профессор Михаил Решетников призвал "дезавуировать истерику с возможным количеством посттравматических расстройств, которая нагнетается в широкой печати".

По подсчетам профессора, расстройство может сформироваться "всего" у 6 тысяч из 500 тысяч участников боевых действий, а "обстрелянный и переживший ПТСР военнослужащий - это "золотой фонд" любой армии", считает он.

Психиатры из Центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева оценивали, что с ПТСР столкнется от 3 до 11% всех побывавших на войне. Среди раненых доля выше - 30%.

По последним оценкам Би-би-си и "Медиазоны" (признана Минюстом РФ "иноагентом") потери российской армии - почти 20 000 военных. Майкл Кофман, эксперт Центра военно-морского анализа (США), заявлял, что на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. Таким образом, общее количество раненых на войне с Украиной российских военных может быть около 70 тысяч человек. Если следовать формуле Минздрава, это - примерно 21 тысяч военных с ПТСР.

Автор фото, Rusian Ministry of Defense Подпись к фото, После выписки российских военных отправляют на реабилитацию в санатории, но будет ли там оказана психологическая помощь - неизвестно

В конце марта в интервью телеканалу RTVI руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова называла цифру в 150 тысяч пациентов, которым будет необходима реабилитация и лечение ПТСР. Она имеет в виду не только военных, но и медработников, работающих в зоне боевых действий, а также гражданское население - в том числе и детей.

"ПСТР - это очень мощный опыт, меняющий мировоззрение, но надо учитывать, что выше вероятность его развития у людей с определенными психологическими уязвимостями. Смотря с чем они столкнулись в прошлом", - говорит Андрей Каменюкин.

С ним соглашается когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Смоленская, психиатр московского психологического центра Mental Health Centre.

"Получившие ПТСР - это люди, которые и так были уязвимы, было детство травматичное, бедность в детстве была, травмы, с которым они не очень справились: депрессии, тревожное расстройство", - говорит она. Смоленская отмечает, что хоть "статистика есть, она очень противоречивая, и что в реальности происходит - неизвестно".

"Не видит никаких перспектив для себя"

29 марта в 30-тысячном городе Вятские Поляны Кировской области вернувшийся с войны в отпуск вагнеровец, осужденный ранее за убийство, снова убил, в этот раз - пожилую соседку.

Неизвестно, был ли у этого военного ПТСР, но психиатры говорят, что в идеале каждому военному после фронта сначала нужно попасть в реабилитационный центр, выпустить агрессию, если она есть, в более подходящем для этого месте.

С оптимизмом на проблему смотрит психотерапевт Евгения Смоленская. В эпидемию ПТСР после войны она не верит. "Мы, по-моему, живучи как биологический вид, как культура. Россия вообще и конкретно постсоветское пространство тренированное, раз в 50 лет что-то происходит. В этом какая-то генетическая память, мне кажется", - говорит она.

Андрей Каменюкин, наоборот, считает, что россияне и так передавали насилие по наследству сотнями лет, и если ничего не делать с этим в настоящем, не уделять внимание военным, вернувшимся с войны, то это может породить ряд серьезных проблем - от усугубленной алкогольной зависимости самого военного до психологических и физических травм его близких.

Кроме этого, у человека, который прошел через насилие, угрозу жизни или боевые действия, меняется отношение и к самому себе, объясняет Каменюкин.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Часть ветеранов не может найти себя в гражданской жизни и возвращается на войну

"Человек начинает воспринимать себя как беззащитного. Если он был в плену и над ним серьезно издевались, может появиться ощущение своей неполноценности, уродливой испорченности. Такое часто бывает от сексуального насилия. Человек смотрит на себя, мягко говоря, с большим скепсисом. Он не видит никаких перспектив для себя, потому что есть неправильный образ его личности в сознании", - говорит врач.

Средняя продолжительность симптомов посттравматического стрессового расстройства, связанного с боевым опытом - 13 лет.

Симптомы ПТСР обычно появляются в течение трех месяцев после травматического инцидента, но иногда и позже. Психологи относят их к категории серьезных, если они длятся больше месяца и начинают мешать повседневной жизни, личным отношениям или работе.

"Есть еще термин "посттравматический рост", - говорит Смоленская. - Это если у ветерана, вернувшегося с войны, есть семья и работа, и на него смотрят односельчане уважительно: "мужик, ты выжил, ты справился, ты пришел". Для такого человека то, что он побывал в кризисной ситуации, может спровоцировать появление смысла жизни, повода что-то строить и чего-то добиваться".

Но может быть и наоборот, уточняет психотерапевт: "Где-то в боевых действиях его товарищ погиб, а он выжил. Человек не может жить, потому что у него чувство вины - мы были вместе, он умер, а я живой. Я не могу веселиться, потому что я аморальный сам для себя в своих глазах. Вот один из видов ПТСР развивается на этом мотиве".

Как лечат ПТСР в России

Согласно российским клиническим рекомендациям, психическое расстройство лечат с помощью антидепрессантов курсом в 6-12 месяцев. При сильной тревоге и раздражительности добавляют транквилизаторы. Это помогает контролировать симптомы.

Кроме препаратов, наиболее эффективными считаются индивидуальные сессии с психотерапевтом - речь о минимум 15-20 сеансах по 60-120 минут. Физическая активность тоже уменьшает тяжесть симптомов ПТСР - депрессию и тревогу. В некоторых случаях лечение предполагает акупунктуру, часто - санаторно-курортное лечение.

Последнее прописано участникам войны в протоколах Минздрава и приказе Минобороны РФ. Но неизвестно, как это будет соблюдаться на практике. В СМИ появляются репортажи о том, как устроены центры помощи для военных - пока из них следует, что психологической помощи они там не получают.

Автор фото, Eric Romanenko/TASS Подпись к фото, В России есть ряд госпиталей, где заявлена психологическая реабилитация для военных, но как она работает, сказать сложно

В начале января 2023 года кабмин России не поддержал законопроект о бесплатной медико-психологической помощи ветеранам после окончания их службы. В правительстве вспомнили, что такая социальная помощь уже прописана в существующем законе. Но получить ее сложно из-за бюрократии.

После послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент просил создать фонд для поддержки ветеранов войны против Украины, фонд быстро появился. Главой его стала Анна Цивилева, как выяснили СМИ, двоюродная племянница Путина. Фонд в том числе должен обеспечить и психологическую помощь ветеранам.

После этого Минздрав отчитался о создании рабочей группы по лечению ПТСР, а в некоторых регионах рассказывают, как готовят для такой работы психологов.

Психолог Андрей Каменюк преподает в Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии курс по ПТСР. По его мнению, в России лечение недостаточно хорошо организовано.

"Серьезная прослойка специалистов не хотят в это вникать и мыслят архаичными категориями. Но есть специалисты, которые изучают ПТСР, ко мне приходят и коллеги, которые работают в государственных структурах, сталкиваются с комбатантами", - рассказывает он.

Прогнозы выздоровления при посттравматическом стрессовом расстройстве оценивается в 30% - полное выздоровление, 40% - остаточные стертые симптомы расстройства, 20% - расстройства средней тяжести и 10% - ухудшение состояния с течением времени.

Российские психиатры, работающие с ПТСР, часто обращаются к американскому опыту, богатому на военные кампании. В США около четверти населения страны - примерно 70 миллионов человек - потенциально имеют право на льготы и услуги, потому что являются ветеранами или членами семей ветеранов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американские ветераны Второй мировой войны во время церемонии, посвященной 81-й годовщине нападения на Перл-Харбор

Для лечения посттравматического стрессового расстройства там построена целая инфраструктура - и на это тратится много денег. Бюджет Национального центра ПТСР в США в 2022 году был примерно 40 млн долларов. А Министерство по делам ветеранов в 2014 году основало единственный в мире Банк мозга для изучения посттравматического стрессового расстройства.

В медицинских центрах этого банка изучают посмертную ткань мозга умерших людей, страдавших от сильного стресса, ПТСР или склонностью к самоубийству. Эти данные используются для профилактики и лечения психологических заболеваний. На 2021 год в банке хранилось 305 замороженных полушарий от доноров с серьезной депрессией и ПТСР.

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Может ли появиться ПТСР просто от чтения новостей? Психологи говорят, что нет. Но это не значит, что для человека погружение в современный новостной поток пройдет спокойно.

"Если человек видит, как соседний дом разрушается и там погибают люди, то при наличии определенных симптомов - это ПТСР. Если же мы говорим о чтении телеграм-каналов, которые рассказывают о том, что происходит с домом, это феномен травмы свидетеля. Это не клинический феномен, а психологический", - объясняет Каменюк.

Обычно при такой травме советуют ограничить доступ к чувствительной информации или сократить ее количество, отделить события, на которые человек может влиять сам, от тех, что не в его власти, и принять нормальность своих переживаний.

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