Десять лет после взрывов на Бостонском марафоне: приговоренный Джохар Царнаев все еще пытается избежать казни

23 минуты назад

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Автор фото, Lane Turner/The Boston Globe via Getty Images

Десять лет назад, спустя четыре часа после старта Бостонского марафона, у финишной черты прогремели два взрыва. На дистанции все еще находились тысячи бегунов, а на тротуарах — зрители. Погибли три человека, сотни были ранены. Единственный осужденный по этому делу все еще ждет исполнения смертного приговора, пока его защита пытается найти лазейки в законах, чтобы выбить для своего подзащитного более мягкое наказание — пожизненное заключение.

Теракт

Каждый год в третий понедельник апреля штаты Массачусетс и Мэн отмечают День патриотов в честь первых сражений Войны за независимость США 1775 года. Традиционно это три дня выходных, а также первый день школьных каникул.

В обоих штатах — праздники, ярмарки, представления и реконструкции сражений. Но главное событие дня — Бостонский марафон — один из старейших забегов на длинные дистанции.

Марафон начинается в городке Хопкинтон штата Массачусетс. Маршрут идет через несколько городов и спустя 42,2 километра завершается на Бойлстон-стрит в центре Бостона.

Как всегда, в 2013 году проезжую часть улицы перекрыли для участников забега, а тротуары отвели для зрителей — их набралось полмиллиона. В тот год в марафоне принимали участие 27 тысяч человек.

Примерно через четыре часа после сигнала "старт" финишную черту успели пересечь больше 23 тысяч.

В этот момент прогремел взрыв. Через 12 секунд за ним последовал еще один. Густой дым заволакивал улицу. Люди бежали, кричали, не зная, есть ли где-то укрытие, не бегут ли они навстречу новому взрыву. На асфальте в крови лежали раненые. Некоторые — без ног.

Автор фото, John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images

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Погибли трое: восьмилетний Мартин Ричард, 24-летняя Кристл Лэмберг и 23-летняя Люси Лу.

На место приехали агенты ФБР, отряды полиции, минеры. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации: празднования резко оборвались, закрывались кафе и магазины, не работал общественный транспорт, полиция допрашивала очевидцев и советовала жителям города не выходить из дома. На тот момент у полиции не было никакой информации о том, кто мог стоять за взрывами. Ответственности за теракт никто не взял.

Тут же начали появляться теории: один американский таблоид даже сообщил, что ФБР якобы задержала организатора теракта через два часа после взрывов, и этот человек с осколочным ранением находится в больнице под охраной полиции.

Эти же таблоиды опубликовали имя мужчины и утверждали что он, гражданин Саудовской Аравии, был связан с террористическими организациями. Власти Массачусетса эту информацию никак не комментировали, чтобы не помешать расследованию.

Лишь позже полиция заявила, что гражданин Саудовской Аравии не был подозреваемым. Он действительно был ранен при взрыве и находился в больнице, где его опросили как свидетеля.

За время молчания полиции родственники пострадавшего мужчины получили многочисленные угрозы убийством.

От коротких юбок к хиджабу

Полиция и ФБР начали опрашивать очевидцев, искать камеры наружного наблюдения, проверять данные сотовых операторов и анализировать взрывные устройства. Оказалось, что это были самодельные бомбы, которые смастерили из кухонной посуды, наполненной порохом и поражающими элементами — гвоздями и шариками из подшипников.

Вскоре полиции удалось заметить на записях с камер и двоих подозреваемых — молодых людей с рюкзаками за спинами. За несколько секунд до взрывов они уверенно шли в направлении финишной линии.

Фотографии передали в СМИ и опубликовали на сайте ФБР, надеясь, что американцы помогут идентифицировать неизвестных.

Автор фото, FBI via Getty Images Подпись к фото, Фото подозреваемых, опубликованное ФБР

Тренер по борьбе Питер Пейак в тот день страдал от сильной головной боли, он с трудом слышал — его оглушило во время взрывов. Но когда по телевизору показали те самые фотографии, он узнал одного подозреваемого — своего ученика Джохара Царнаева.

Полиция подтвердила. Вторым человеком, попавшим на видео, был брат Джохара Тамерлан. За 10 лет до взрывов в Бостоне братья вместе с родителями и сестрами переехали из Дагестана в США.

Их отец Анзор Царнаев родился в Кыргызстане, где его семья жила после высылки чеченцев с Северного Кавказа зимой 1944 года.

Военную службу Анзор Царнаев проходил в Новосибирске — там он познакомился со своей женой, уроженкой Дагестана Зубейдат. После начала второй чеченской войны в Кыргызстане с недоверием относились к чеченцам и сокращали их. Поэтому Анзор и Зубейдат временно перебрались в Дагестан.

У пары было четверо детей — старший сын Тамерлан, дочери Белла и Айлина и младший — Джохар. В конце 90-х семья несколько лет жила в Махачкале, но Анзор мечтал переехать в США, где уже обосновался его брат. Анзор мечтал о лучшем будущем для своих детей.

Весной 2002 года они перебрались в США и вскоре получили статус беженцев. Это были нелегкие времена: Анзор с трудом мог объясниться по-английски, зарабатывал около 10 долларов в час. Семья обратилась за пособием. Им предоставили маленькую квартиру в городе Кембридж, штат Массачусетс. Братья Джохар и Тамерлан спали на двухъярусной кровати, а их сестры — на полу.

Семья не придерживалась строгих правил в религии. Про Анзора говорили, что он не слишком религиозен, а Зубейдат любила обтягивающую одежду и каблуки.

Знакомые семьи говорили, что, несмотря на трудности, семья была очень дружной. В американскую жизнь лучше всего влился Джохар. Он любил волейбол и борьбу, получил титул "атлет месяца" как лучший борец школы, а позже — университетскую стипендию за спортивные достижения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джохар Царнаев

Друзья Джохара называли его обычным американским парнем: смотрел "Ходячих мертвецов" и "Игру престолов", слушал хип-хоп и курил траву.

Все изменилось, когда Зубейдат увлеклась религией, стала носить хиджаб и лишилась работы в салоне красоты, потому что часто прерывалась на молитву. Достоверно неизвестно, что заставило ее обратиться в веру. По одной информации, она изменилась после поездки в Дагестан, по другой — на нее произвело впечатление знакомство с приятелем своего сына, который подолгу засиживался в гостях и рассказывал о необходимости изучать Коран.

"Если вы живы, сдайтесь"

Где в это время находились Айлина и Белла — неизвестно. Ходили слухи, что обеих девушек выдали замуж, но правдивость этих слухов не подтверждалась. Во всяком случае, друзья Тамерлана и Джохара времен университета не были знакомы с девушками и никогда их не видели.

Увлечение Зубейдат и Тамерлана религией не нравилось Анзору. В 2011 году он уехал в Россию и подал на развод. А Тамерлан успел жениться на американке Кэтрин Рассел, которая перед свадьбой приняла ислам. У пары родился ребенок.

Знакомые семьи позже рассказывали, что все это время Зубейдат говорила с сыновьями о религии, учила молиться, читать Коран. Сама Зубейдат рассказывала, что именно она помогла старшему сыну Тамерлану обратиться к консервативному исламу.

Тогда же Тамерлан обратился к экстремистской литературе. Зубейдат позднее рассказывала, что из-за этого его вызывали на беседы в ФБР. Сама она оправдывала сына: "Если ты читаешь экстремистские материалы, это еще не значит, что ты террорист".

В 2012 году Тамерлан поехал в Дагестан. Там он провел полгода. Что именно он делал и с кем общался — точно не известно. Его главным "проводником" в регионе стал троюродный брат Магомед Карташов, местный исламист, лидер организации "Союз справедливых".

Автор фото, Julia Malakie Подпись к фото, Тамерлан Царнаев

Некоторые члены этой организации тесно связаны с экстремистами, многие выступают против американской политики в мусульманском мире. Эти новые знакомые верили в установление глобального халифата. Карташов позднее утверждал, что, наоборот, отговаривал Тамерлана от радикальных идей.

ФСБ России позже утверждало, что тогда перехватило несколько телефонных разговоров Тамерлана с матерью, в которых они упоминали джихад. Спустя полгода Тамерлан вернулся в США.

Его мать, тем временем, сама вернулась в Дагестан.

Его младший брат Джохар, хоть и вел "американский" образ жизни, по традиции слушался старшего брата и перенимал его образ мышления.

Когда их дядя Руслан Царни, живущий в США, узнал, что Джохар и Тамерлан причастны к теракту в Бостоне, он сказал: "Я хочу сказать о себе и нашей семье. Нам стыдно. Они — дети моего брата. И нам стыдно за детей, которые делают такие вещи. Я им не сочувствую".

"Если вы живы, — обратился он к братьям, — сдайтесь и просите прощения у пострадавших, у раненых и у тех, кто погиб".

Погоня

После взрывов на финише Бостонского марафона Джохар Царнаев вернулся на кампус своего университета. Его знакомые рассказывали, что он вел себя спокойно, ходил в спортзал, общался с друзьями и спал в своей комнате — пока 18 апреля ФБР не опубликовало его фото.

В этот момент ничего не подозревающий Шон Кольер, базировавшийся на кампусе университета полицейский, сидел в своей патрульной машине.

Братья Царнаевы, увидев свои фотографии по телевизору, решили, что просто так сдаваться не собираются. Полицейская машина Кольера первой попалась им на глаза — братья попытались украсть автомобиль, Кольер начал защищаться. Тогда Царнаевы застрелили полицейского и убежали.

Коллеги обнаружили Кольера еще живым, но без сознания. У него были три огнестрельные раны головы, причем одна пуля прошла между глаз. Его машина была залита кровью. Кольер вскоре умер.

Царнаевы скрылись.

Местный житель Дун Мэн в это время сидел в своей машине на улице, уткнувшись в телефон. В окно его внедорожника "Мерседес" постучали двое. Они направили на Мэна оружие и приказали выйти из машины. Мэн позднее рассказывал, что нападавшие представились бостонскими террористами и угрожали убить его, если он не выполнит их требования. Судя по тому, что втроем они около полутора часов хаотично разъезжали по городу, конкретного плана у Царнаевых не было. По дороге они несколько раз останавливались у банкоматов, снимая деньги с карточки Мэна. В конце концов братья отобрали у мужчины ключи и телефон и высадили его на заправке.

Скрываясь от полиции, Джохар и Тамерлан на внедорожнике уехали в бостонский пригород Уотертаун. Но Дун Мэн уже сообщил правоохранительным органам, на чем передвигаются подозреваемые.

Автор фото, JOHN MOTTERN/AFP via Getty Images

Ранним утром 19 апреля сержант полиции Джеффри Пульезе перебрался через забор на Лорел-стрит в Уотертауне и оказался в нескольких шагах от Тамерлана Царнаева.

Позднее на суде Пульезе рассказывал: "Он наступал на меня, стреляя, а я открыл ответный огонь". Хаотичная перестрелка прервалась внезапно — у Тамерлана заклинил пистолет, а у Пульезе кончились патроны.

Оба секунду смотрели друг на друга. Тамерлан от отчаяния запустил пистолетом в Пульезе и попал ему в руку. В этот момент подбежали еще двое офицеров полиции — они повалили Царнаева на землю и пытались усмирить его. Вдруг все четверо услышали рев двигателя — на них мчался внедорожник, за рулем был Джохар.

Автомобиль задел раненого и лежащего на земле Тамерлана и протащил его по земле, выяснилось позднее в суде. Тамерлан погиб. Его младший брат Джохар, тоже серьезно раненый, скрылся.

Только через несколько долгих часов в полицию поступил звонок от жителя Уотертауна: он был уверен, что Джохар Царнаев прячется в его лодке на заднем дворе дома. И Джохар действительно скрывался там. Пока он, раненый, лежал в лодке, он карандашом написал на обшивке о своем брате Тамерлане: "Я не скорблю, потому что его душа жива. У бога есть план для каждого человека. План состоит в том, чтобы я спрятался в этой лодке и пролил свет на наши действия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джохар Царнаев спрятался в лодке

Джохар объяснял свои действия тем, что пытался обратить внимание на то, что США постоянно убивают мирных мусульман.

Царнаева арестовали и отвезли в больницу.

Смертный приговор

Подготовка к суду над Джохаром Царнаевым затянулась на долгое время. Самым сложным оказалось отобрать присяжных. Суд вызвал в качестве первоначального пула более 1300 жителей штата Массачусетс.

Потенциальных присяжных разделили на группы примерно по 250 человек. Каждую группу приводили в зал суда и опрашивали — сначала судья, потом прокурор и адвокаты Царнаева. Задача найти присяжных, которые не имели бы своего однозначного мнения о теракте и могли бы сохранять беспристрастность, очевидно, была нелегкой.

Их спрашивали о том, следили ли они за освещением теракта в СМИ, каких взглядов они придерживаются, что думают о смертной казни.

Большинство отсеялось по понятным причинам. Те, кто остался, прошли через дополнительный допрос, причем на этот раз адвокатам защиты разрешили отводить присяжных без объяснения причины, если те, по их мнению, не подходили для рассмотрения дела.

В итоге отобрали 18 присяжных, в том числе шесть запасных — люди разного возраста, происхождения и бэкграунда. Им запретили читать публикации в СМИ по делу Царнаева на протяжении всего процесса.

Царнаев ждал суда в тюрьме.

Его родители в это время находились в Махачкале. На пресс-конференции одетый в черное — включая черные очки — Анзор Царнаев стучал кулаком по столу и утверждал, что его сыновей подставили.

"Мне хотелось кричать на весь мир: что вы сделали? Что вы сделали с моим сыном? Он был жив. Зачем нужно было его убивать? Почему вы не отправили его в Гуантанамо или куда-то еще?" — кричала Зубейдат.

Автор фото, SERGEI RASULOV/AFP via Getty Images Подпись к фото, Анзор и Зубейдат Царнаевы

Оба грозились вылететь в США, чтобы похоронить старшего сына и встретиться с младшим. Но поездка "откладывалась" то по состоянию здоровья Анзора, то по каким-то другим причинам.

Зато на суде появились Белла и Айлина — сестры Джохара.

Процесс начался 4 марта 2015 года. За два месяца, которые длился суд, опросили почти сто свидетелей, включая выживших во время взрыва, сотрудников полиции и медработников.

"Стоял прекрасный день. Было тепло, светило солнце. И тут мы услышали взрыв. Земля тряслась", — вспоминал Уильям Кэмпбелл, который находился рядом с первой взорвавшейся бомбой.

"Барабанные перепонки зазвенели. Я почувствовала, как стекло полетело мне в лицо. Моим инстинктом было — бежать", — рассказывала в суде Карен Рэнд Макуоттерс, которая была неподалеку от второй бомбы.

"Я видел людей без конечностей, лежащих на земле и пытающихся дышать. Я помню женщину… она была вся в крови и явно в шоке. Это было похоже на массовую жатву", — рассказал присяжным хирург Дэвид Шенфельд, лечивший пострадавших от взрывов.

Автор фото, Mark Garfinkel/Boston Herald/MediaNews Group/Bosto Подпись к фото, Марк Фукариле тяжело пострадал во время теракта. Он давал показания в суде против Царнаева

Присяжные совещались чуть более 11 часов, прежде чем признали Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения.

Но на этом процесс не закончился. Теперь предстояло решить, приговорят ли Царнаева к пожизненному заключению или к смертной казни. Обвинение выступало за смертную казнь, подчеркивая, что Царнаев не раскаялся в содеянном — на суде он в основном вел себя расслабленно, так, будто не осознавал серьезность ситуации. Журналисты, присутствовавшие на заседаниях, говорили, что только однажды Джохар прослезился — когда давать показания пришла его тетя.

Защита пыталась добиться пожизненного заключения. В качестве смягчающих обстоятельств они указывали на юный возраст Царнаева, "тяжелое детство" и его роль помощника — именно на этом строились многие аргументы защиты: якобы Джохар находился под влиянием старшего брата, и если бы не Тамерлан, ничего подобного не совершил бы.

24 июня 2015 года Джохара Царнаева приговорили к смертной казни.

Проблемы с законом

Пока защита Царнаева готовилась к апелляции, ближайшие члены семьи Джохара горячо поддерживали его. Мать и отец продолжали давать интервью в России, хоть и переехали из Махачкалы в другой населенный пункт, чтобы избежать повышенного внимания.

Вскоре выяснилось, почему оба не горят желанием ехать в США. Оказалось, что у самой Зубейдат Царнаевой есть проблемы с законом — еще до теракта, который организовали ее дети, она попыталась вынести из магазина одежду на сумму 1600 долларов. Решение по этому делу так и не было вынесено, потому что Зубейдат в суд не явилась, а вместо этого улетела в Россию. По возвращении в США ее мог ждать арест.

На краже попалась и Кэтрин Рассел, жена Тамерлана Царнаева. После теракта она отказалась общаться с журналистами. Ее адвокат сказал, что она понятия не имела о планах своего мужа устроить взрывы. ФБР несколько раз допрашивало Кэтрин, пытаясь понять, могла ли она быть соучастницей, но никаких обвинений ей так и не предъявили.

Поэтому спикерами семьи Царнаевых стали Белла и Айлина.

Выяснилось, что Белла Царнаева жила в Нью-Джерси. Она встретилась с журналистами на крыльце своего дома и призналась, что не видела брата два года, поэтому понятия не имеет, почему все это случилось. Но она также была уверена, что взрыв "был инсценирован, и в этом замешано правительство США".

У самой Беллы, впрочем, тоже были проблемы с полицией. Еще в 2012 году ее соседка позвонила в полицию и пожаловалась на постоянные "крики и шум драки", которые доносились из квартиры Беллы. Патруль приехал на рутинную проверку, и тогда полицейские поняли, что из квартиры идет стойкий запах марихуаны.

Они обнаружили в квартире Царнаевой 650 граммов травы и заподозрили ее в распространении наркотиков. На суде она виновной себя не признала. Ее адвокаты просили суд направить Беллу на "досудебную программу реабилитации", по которой ей нужно было пройти курс лечения от наркотической зависимости и заняться общественными работами, чтобы избежать уголовного дела. Но в открытом доступе нет информации о том, какое решение принял судья.

Кстати, полиция полагала, что и братья Беллы — Джохар и Тамерлан — тоже "подрабатывали" торговлей наркотиками. Однокурсники Джохара рассказывали, что в его комнате постоянно пахло марихуаной, а при желании у него всегда можно было купить "косяк".

Вскоре проблемы с законом начались и у Айлины. Один из эпизодов касался еще 2010 года, когда детективы расследовали несколько дел о фальшивомонетничестве. Царнаева не имела к этому прямого отношения, но призналась, что тогда ввела детективов в заблуждение. Правда, серьезных последствий у этого признания не было — с нее сняли полицейский надзор после того, как она в течение 30 дней демонстрировала "хорошее поведение".

Автор фото, Essdras M Suarez/The Boston Globe via Getty Images Подпись к фото, Айлина Царнаева

А позднее на Айлину подала в суд некая девушка, у которой ранее были романтические отношения с партнером Айлины Джорджем Брионесом. У этой девушки и Брионеса было трое детей, и в тот момент она боролась с мужчиной за родительские права.

Девушка утверждала, что Айлина, недовольная их продолжающимся общением с ее партнером, угрожала ей: "Оставь моего мужика в покое! Перестань его искать! У меня есть люди. Я знаю людей, которые могут подложить тебе бомбу!"

Айлина утверждала, что она просто повесила трубку и ничего подобного не говорила. Айлине запретили приближаться к потерпевшей, но вскоре выяснилось, что она была рядом с домом девушки, заявившей на нее в полицию. Суд назначил Айлине залог в пять тысяч долларов, но таких денег у нее не было, и девушку арестовали.

Защита просила этого не делать, упирая на то, что у Айлины двое детей и "абсолютно нет денег". В итоге Айлине удалось избежать наказания — суд посчитал, что заявительнице не удалось однозначно доказать факт угроз.

После того, как об этих проблемах с законом написали журналисты, в США начали появляться призывы депортировать обеих сестер. В тот момент вдова Тамерлана Кэтрин Рассел переехала в Нью-Джерси и жила вместе с Беллой и Айлиной. Американцы возмущались, что девушки не работают, имеют проблемы с законом и живут на пособия.

О дальнейшей судьбе девушек известно мало.

Сейчас Айлина живет вместе со своей сестрой Беллой в Норт-Бергене (штат Нью-Джерси). В прошлом их мать Зубейдат, вернувшаяся впоследствии в Россию, говорила полиции, что обе дочери восстали против ее строгих нравов, ушли из дома и поселились в ночлежке.

"Виновен, в этом нет сомнения"

В 2020 году апелляционный суд в Бостоне рассмотрел дело Джохара Царнаева и отменил решение о смертной казни. Объяснялось это тем, что якобы суд первой инстанции несправедливо отказался рассматривать доказательства, которые доказывали, что Джохар находился под сильным влиянием брата.

Минюсту США такое решение категорически не понравилось — они потребовали аннулировать апелляционное определение. Дело рассмотрели в Верховном суде США.

Весной прошлого года, пока весь мир был занят более глобальными новостями, Верховный суд восстановил смертный приговор Царнаеву.

Но бесконечные суды, которые определят будущее Царнаева, еще не завершились. Теперь защита Джохара хочет найти новую лазейку, чтобы избежать казни. И мишенью адвокатов стали присяжные, которые вынесли изначальный приговор.

Защита утверждает, что двое присяжных солгали, что якобы мало что знают о теракте в Бостоне. Например, один присяжный заявил, что ничего не писал об этом деле в интернете, хотя, как утверждает защита, он ретвитнул сообщение, в котором Царнаева назвали "мусором".

А второй присяжный получил сообщение от друга, который посоветовал ему обязательно попасть в жюри, чтобы удостовериться, что Царнаев будет осужден.

Судья в отставке Нэнси Гертнер назвала дело адвокатов Царнаева перспективным. "Система перестает работать, если люди не откровенны с судом", — сказала Гертнер. Она признает, что в таких делах крайне трудно не наткнуться на новость в СМИ или на сообщение в соцсети, но, добавляет Гертнер, "хотелось бы, чтобы присяжные попытались".

Автор фото, Tim Bradbury/Getty Images Подпись к фото, Мемориал погибшим от рук Царнаевых

Даже если Джохар Царнаев не выиграет эту битву, смертная казнь в ближайшее время ему все равно не грозит. В прошлом году администрация Джо Байдена приостановила федеральные казни — баллотируясь в президенты, Байден обещал это сделать. Особенно после того, как прежняя администрация Дональда Трампа в последние месяцы его президентства одобрила рекордные 13 казней.

Джохар Царнаев хранил молчание на суде и показаний не давал. Только после вынесения приговора он сказал: "Я хотел бы попросить прощения у жертв и тех, кто выжил. Я виновен во взрывах, в этом нет сомнения. Я прошу прощения за отнятые жизни и боль, которую я причинил".

Помимо троих жертв взрыва и убитого полицейского, в день теракта 17 человек потеряли конечности.

Среди них — Патрик Даунс и Джессика Кенски. 15 апреля 2013 года пара только поженилась. У финишной черты марафона они приветствовали участников забега. Когда прогремел взрыв, Даунс потерял одну ногу, а Кенски — обе. Они потратили годы на операции, физиотерапию и попытки понять, как жить дальше. Сегодня они работают врачами, а последние шесть лет помогают студентам с ограниченными возможностями получить стипендии на обучение в бостонских университетах.