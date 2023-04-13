"Морской король" снова в бою. Британский вертолет Sea King, сыгравший историческую роль в 1980-х, отправился в Украину

Джеймс Ландейл

Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Украинский пилот Василь говорит, что вертолет Sea King "невероятно хорош" в управлении

Би-би-си выяснила, что военный вертолет Sea King, подаренный Украине правительством Великобритании, использовался в Фолклендском конфликте более 40 лет назад. Украинские военные говорят, что, несмотря на свой возраст, машина поможет им в войне с Россией.

Дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл полетал на вертолете и поговорил с его пилотами. Ниже - перевод его репортажа. Прочитать оригинал на английском языке можно здесь.

Низко в небе над южной Украиной вертолет лавирует, следуя рельефу. Из кабины и открытой боковой двери экипаж наблюдает за горизонтом, высматривая потенциальные угрозы.

Мы находимся на борту одного из двух вертолетов Sea King, которые Великобритания передала Украине. Би-би-си - первое средство массовой информации, получившее доступ к этим летательным аппаратам после их отправки. Настроение в кабине серьезное и целеустремленное: угроза со стороны российских ракет здесь вполне реальна.

Несмотря на это, экипаж из четырех человек с удовольствием демонстрирует нам вертолет. Летчики рассказывают, как он важен для них на поле боя, где машина используется для спасения раненых, переброски войск и проведения разведки.

Но почему Британия отдает Украине такие старые вертолеты, ведь некоторые из них летают уже более четырех десятилетий?

Украинские власти просили предоставить им современные истребители, вооруженные ракетами дальнего радиуса действия, чтобы помочь в долгожданном весеннем наступлении против российских войск. Но Великобритания не дала Украине ни одного из своих истребителей Typhoon - у нее нет достаточного количества свободных истребителей, к тому же обучение украинских пилотов займет слишком много времени. Существуют и опасения более общего характера, что передача военных самолетов может привести к эскалации конфликта.

Вместо этого Великобритания решила передать украинцам два вертолета, которые не несут никакого оружия и летают не слишком быстро. Королевский военно-морской флот списал вертолеты Sea King несколько лет назад. Один из них весьма почтенного возраста - он принимал участие в Фолклендском конфликте в 1982 году, где сыграл историческую роль.

Ответ на вопрос о выборе вертолетов можно отчасти найти и здесь, в Украине. Экипаж явно доволен своим новым воздушным судном. Второй пилот, Василий, говорит, что Sea King - это именно то, что нужно ВМС Украины - практичный, надежный вертолет, который делает все, что от него требуется.

Подпись к фото, Вертолет Sea King, на котором путешествовала Би-би-си, большую часть своей жизни выполнял поисково-спасательные операции

"Мне нравится этот вертолет, потому что на нем невероятно хорошо летать, - говорит Василий. - Это один из лучших вертолетов для боевых операций, будь то транспортировка оборудования или поисково-спасательные работы. На нем легко летать даже в сложных условиях".

Вертолеты Sea King используются для транспортировки раненых, нуждающихся в срочной медицинской помощи, переброски спецподразделений на позиции, а также для перевозки оборудования.

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Василий говорит, что одна из ключевых задач - поиск пилотов сбитых самолетов, а для этого иногда приходится летать и в тылу врага. "Пилоты катапультируются, - говорит он. - Их нужно спасать. Для этого нам надо добраться до территории, которую не обязательно контролирует Украина".

Он также подчеркивает, что вертолеты Sea King по возрасту не отличаются от некоторых других вертолетов, используемых Вооруженными силами Украины. Пилоты хорошо знакомы с вертолетами такого возраста, что облегчает их подготовку.

"Он просторный, имеет хорошую грузоподъемность и экономичен", - добавляет Василий.

Еще один ответ на вопрос о возрасте вертолета можно найти на базе в южной Англии, где готовится третий Sea King, который будет доставлен в Украину в ближайшие недели. По соображениям безопасности мы не можем назвать базу, но мы поговорили с двумя украинскими инженерами, которые находятся там уже семь месяцев, обучаясь ремонту и обслуживанию вертолета.

Один из инженеров, Игорь, рассказал мне, что Sea King на самом деле во многом новые, от изначальной версии вертолета осталось очень мало. "Они старые, - говорит он, - но они прошли модернизацию, и они нам очень нужны. Я верю, что это только начало нашей совместной работы".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Вертолеты Sea King состояли на вооружении Великобритании на протяжении 40 лет

Эти Sea Kings провели большую часть своей жизни, выполняя операции по спасению и поиску как гражданских лиц, так и военнослужащих. Их часто можно было видеть над британским побережьем.

На одном из них, который сейчас находится в Украине, летал Ральф Викс-Снейд на Фолклендских островах в 1982 году - он командовал эскадрильей, в состав которой входил этот вертолет. Отставной военный летчик считает, что вертолет сыграл историческую роль: 14 июня 1982 года он пролетел сквозь шторм, чтобы доставить командующего британскими сухопутными войсками генерала Джереми Мура в Порт-Стэнли для принятия капитуляции Аргентины. По его словам, из-за плохой погоды ни один другой аппарат вылететь не мог.

"Это была довольно интересная операция, - объясняет Викс-Снейд. - Прекращение огня к этому моменту не было подписано, поэтому самолеты летели в Стэнли, считаясь не только с погодой, но и с некоторыми все еще довольно недружелюбно настроенными аргентинцами".

Пилот также рассказал, что на вертолете, который сейчас находится в Украине, также летал на Фолклендах британский принц Эндрю, служивший тогда военно-морским летчиком.

"Время от времени он летал на этом вертолете, - говорит Викс-Снейд. - Это была его первая командировка на Фолкленды. Так что он делал то же, что и остальные. Временами это было довольно обыденно, а иногда - весьма увлекательно".

"Только начало"

Конечно, эти Sea King - стары, их мало, и вообще это не современные истребители, которые так нужны Киеву для изменения ситуации на поле боя. Но военно-морской флот Украины утверждает, что очень рад их получить - и хочет еще.

Подпись к фото, Украинские военные довольны модернизированными вертолетами, подаренными им правительством Великобритании

В Великобритании на хранении находятся и другие Sea King, и, если правительство решит передать их Украине, экипаж и инженеры, с которыми мы беседовали, сказали, что будут только рады.

Василий говорит, что получить Sea King - это как пересесть со старых "Жигулей" на иномарку.

"Они очень практичные. Мы бы хотели получить больше таких вертолетов", - говорит он.

Находящийся на базе в Англии украинский инженер Игорь признает, что новые самолеты, конечно, были бы лучше, но добавляет: "Это лучше, чем ничего, и это только начало".