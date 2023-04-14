Джек Тейшейра: что известно о сотруднике военной базы США, который мог слить секретные документы Пентагона

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

По подозрению в причастности к масштабной утечке секретных документов Пентагона задержан 21-летний сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джек Тейшейра. Попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона, касающиеся среди прочего чувствительных тем о войне в Украине и иных вопросов национальной безопасности, уже называют самой большой утечкой разведданных США как минимум за последнее десятилетие.

Друзья Тейшейры говорят, что не считают его ни политическим активистом, ни разоблачителем. Зачем тогда авиатору сравнительно невысокого ранга без какой-либо очевидной мотивации понадобилось выкладывать онлайн документы крайне деликатного характера?

Джеку Тейшейре 21 год, он - сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе. В гвардию он пришел в 2019 году и начал карьеру младшим специалистом по кибертранспортным системам.

Тейшейра стал летчиком 1-го класса в июле 2022 года. Сообщение об очередном повышении молодого человека был опубликовано на официальной странице 102-го разведывательного авиакрыла национальной воздушной гвардии Массачусетса в "Фейсбуке".

Но уже в самом начале своей карьеры Тейшейра имел довольно высокий уровень доступа к секретной информации: по сути он являлся IT-специалистом, отвечающим за военные сети связи и обеспечивающим их защиту.

Любовь к оружию и международной политике

Как пишет New York Times, в свободное от работы время Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном весьма молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, онлайн-мемам, некоторые из которых носили расистский подтекст, и видеоиграм.

Эта группа собиралась на популярной у геймеров платформе Discord - на ней и были выложены несколько десятков секретных документов из Пентагона, - и Тейшейра был известен там под псевдонимом OG. Он был активен на этом сайте в течение многих лет.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Некоторые из тех, кто общался с ним, говорят, что OG часто бравировал своей осведомленностью о тщательно охраняемых секретах США, хотя это было больше похоже на пустое бахвальство.

Один из участников чата описывает Тейшейру как молодого харизматичного любителя оружия. Известно, что Джек был старше большинства в группе и стремился произвести на них впечатление.

Участники группы, которых цитирует газета Guardian, рассказали, что OG питал склонность к просвещению их в вопросах международной политики и тайных операций правительства.

"Этот парень казался добрым христианином, антивоенно настроенным. Он просто хотел рассказать своим друзьям о том, что происходит в мире", - говорит один из участников группы. - В нашем кругу есть люди, которые находятся в Украине. Нас всех объединяет увлечение военными стратегиями и стрелялками".

Агентство Associated Press пишет, что участники группы не только обсуждали войну в Украине, но и нередко молились вместе.

Возможно, Тейшейра увлекался не только международной политикой и играми: на видео, опубликованном газетой Washington Post, мужчина, идентифицированный как OG, снят на стрельбище с винтовкой, выкрикивающим при этом расистские и антисемитские оскорбления на камеру.

СМИ также сообщают, что Джек использовал в интернете разные псевдонимы, такие как TheExcaliburEffect, jackdjdtex и TexKilledYou.

По словам участников чата, когда Джек начал выкладывать документы в онлайн-группу Thug Shaker Central, его чрезвычайно огорчало, что никто их не читает и никак не комментирует.

Как сообщает Washington Post, однажды он даже отправил в группу гневное сообщение, в котором упрекал онлайн-друзей, что их больше интересуют видео на YouTube, чем секретные документы.

"Он обижался и неоднократно говорил, что, мол, если вы, ребята, продолжите игнорировать эти файлы, я перестану их выкладывать", - сообщил газете член группы.

"Не хулиган, а обыкновенный тихоня"

Семья Тейшейры связана с военными: его отчим прослужил в армии 34 года, и друзья Джека говорят, что юноша с детства хотел вступить в вооруженные силы. Мать Джека также раньше работала в некоммерческих организациях, помогающих ветеранам.

По данным газеты Guardian, сейчас мать Тейшейры Дон владеет цветочным магазином Bayberry Farm and Flower Co. Магазин расположен в Дайтоне, штат Массачусетс, где проживает Тейшейра. Магазин принадлежит Дон и Тому Дюфо - публичные данные переписи населения показывают, что Дон Дюфо ранее носила фамилию Тейшейра.

Журналисты Guardian позвонили по номеру магазина, однако там им ответил автоответчик, сообщивший, что на этой неделе магазин не работает.

На странице компании в "Фейсбуке" Джек Тейшейра упоминался в июне 2021 года. "Сегодня Джек едет домой. Он закончил техническую школу и готов начать карьеру в Воздушной национальной гвардии!" - написано в сообщении под фотографией воздушного шара с надписью "Добро пожаловать домой".

Журналистам NYT удалось связаться с матерью Тейшейры, и она подтвердила, что ее сын служит в воздушной национальной гвардии, добавив, в последнее время он работал в ночную смену на базе на Кейп-Код, а на днях сменил номер телефона.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тейшейра сдался приехавшим его задерживать бойцам спецназа, не оказав сопротивления

Дайтон - это небольшой городок с населением 8 тысяч человек, примерно в часе езды к югу от Бостона. Джек учился в местной школе этого городка.

22-летний Эдди Соуза, который ходил в школу с Тейшейрой, сказал агентству Reuters, что удивлен тем, что его бывший одноклассник назван подозреваемым в хищении и сливе секретной информации.

"Он хороший человек, не хулиган, а обыкновенный тихоня, - сказал Соуза. - Это все выглядит как неудачная детская проделка".

Соседи семьи говорят, что Джек всегда увлекался видеоиграми, при этом отзываются о нем как о "славном малом с головой на плечах".

Джек Тейшейра был арестован ФБР в четверг в доме своей семьи в Дайтоне. Одетого в шорты и футболку, его увезли вооруженные агенты. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что подозреваемый не сопротивлялся и не предоставил никаких подробностей об утечке и своих мотивах.