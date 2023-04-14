Более 20 000 установленных погибших: что известно о потерях России в Украине к апрелю

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 20 451 российского военного, погибшего на войне в Украине. Несмотря на завершение активной фазы российского наступления, темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими. Судя по открытым данным, наибольшие потери несут заключенные, воюющие в районе Бахмута, много потерь и в отрядах мобилизованных.

За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 1820 погибших, что является самым большим показателем за все время войны.

С января 2023 года еженедельно становятся известны имена в среднем 700 погибших. В течение первого года вторжения российские источники каждую неделю сообщали примерно о 250-300 погибших.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

К середине апреля нам удалось подтвердить гибель 20 451 российского военного. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 41 тысячу человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 184 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.

Массовые захоронения осужденных

Одна из причин столь большого числа установленных погибших на этой неделе - это обработка информации с мест массовых захоронений людей, которые могли воевать на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер".

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На данный момент Би-би-си известно о семи таких кладбищах, в общей сложности на них захоронено по меньшей мере 995 человек. Судя по открытым данным, многие из похороненных были осужденными, которые еще должны были отбывать срок в колониях.

Все обнаруженные захоронения находятся чуть в стороне от гражданских погостов, на каждой могиле установлен одинаковый крест и положен венок с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК "Вагнер".

Родственники по меньшей мере 42 захороненных не знали об их смерти и несколько месяцев пытались выяснить их судьбу.

Автор фото, Vitaly Votanovsky Подпись к фото, Кладбище в станице Бакинской. Евгений Пригожин признал, что здесь захоронены сотрудники ЧВК "Вагнер"

Всего удалось установить имена 3080 российских заключенных, погибших в ходе российского вторжения в Украину. Реальные цифры потерь наверняка гораздо выше. Именно осужденные, завербованные из колоний в ЧВК "Вагнер”, выполняют роль тарана в продолжающихся боях за Бахмут.

С марта число подтвержденных смертей заключенных превысило потери других категорий участников этой войны.

Мобилизованные

Из открытых источников нам известно о смерти 1900 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января. Темпы потерь мобилизованных, судя по открытым данным, также продолжают увеличиваться.

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Приведенные нами цифры - это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты составляли костяк передовых отрядов Минобороны, принимавших участие в наступлении в разных районах Донбасса. По словам выживших, их нередко отправляли в лобовые штурмы украинских укрепрайонов без подготовки. Мобилизованные регулярно пытаются жаловаться на эти решения командиров президенту, но общая картина от этого не меняется.

Автор фото, Rosgvardia press office

При этом продолжаются случаи, когда мобилизованных отправляют воевать по специальности, существенно отличающейся от той, по которой их готовили в частях. Это - вместе с недостатками координации между частями и частыми артобстрелами - приводит к дополнительным потерям среди вчерашних гражданских специалистов.

Известно о по меньшей мере 53 мобилизованных, умерших на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи. У восьми человек причиной смерти стал суицид, еще несколько умерли из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя.

Элита и гражданские

За 14 месяцев войны облик российских вооруженных сил изменился. Реформа российской армии, начавшаяся еще в 2008 году, ставила целью постепенный переход к профессиональной армии. Небольшие мобильные подразделения хорошо подготовленных контрактников должны были стать костяком армии.

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Именно на элитные отряды - ВДВ, морскую пехоту, спецназ ГРУ и отряды особого назначения Росгвардии - Москва и сделала ставку в начале вторжения. В итоге в первые месяцы войны эти подразделения понесли тяжелейшие потери.

Только по подтвержденным данным, с начала войны Россия потеряла более 3230 элитных специалистов: солдат и офицеров отрядов спецназа, десантников, морских пехотинцев. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов. Среди погибших - 134 военных пилота. Это штучные специалисты, требующие не менее 7 лет сложнейшей подготовки.

С июня основная нагрузка переместилась на наспех набранные подразделения добровольцев (основную их часть составили мужчины старше 40 лет, получившие от трех до семи дней подготовки на полигонах). Именно отряды добровольцев - наряду с мотострелковыми подразделениями - несли наибольшие потери начала лета и по конец осени 2022 года.

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С октября в боях начали активно задействовать мобилизованных. В это время начало существенно меняться и распределение потерь по регионам.

В первые полгода войны больше всего подтвержденных потерь было в Дагестане и Бурятии, где многие молодые люди выбирали службу в армию по контракту из-за отсутствия других работающих социальных лифтов.

В первые 8 месяцев вторжения чаще других на войне гибли выходцы из регионов с невысокой средней зарплатой. Но после объявления частичной мобилизации в лидеры по числу потерь стали выходить крупные промышленные регионы, в которых рекрутировали много людей по повесткам.

Несмотря на серьезные потери, которые понесли отряды спецназа и ВДВ, они все еще остаются важнейшей составляющей российской военной группировки на территории Украины. Мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. Судя по сообщениям с передовой, сейчас отряды спецназа, морпехов и ВДВ получили пополнение за счет людей, привлеченных с гражданки. Сейчас их активно задействуют в боевых действиях.

Погибшие офицеры

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и старших офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 1947 офицеров. 525 из них были в звании от майора и выше.

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Потеря большого числа офицеров - особенно лейтенантов и капитанов - существенно сказывается на боеспособности подразделений.

Именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов. Именно младшие офицеры обычно проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива.

Те, кто пришли на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлены и опытны. А это, в свою очередь, сказывается на уровне обучения добровольцев и мобилизованных, а также на качестве решений, принимаемых в зоне боевых действий.

Что известно о потерях самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Автор фото, Pierre Crom/Getty Images)

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 8 тысяч военных "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 5300 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий ДНР и ЛНР и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 54 тысячи человек погибшими.

С учетом раненых общие безвозвратные потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 243 700 человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.