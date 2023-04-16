Утечки из Пентагона: почему 21-летний работник военной техподдержки имел допуск к гостайне?

Майк Вендлинг

Би-би-си

37 минут назад

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Автор фото, CBS Подпись к фото, Джек Тейшейра на фотографии, опубликованной в социальных сетях

Корреспондент Би-би-си Майк Вендлинг изучает, как 21-летний младший служащий резервных войск, предположительно, смог получить доступ к совершенно секретным документам США.

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Доступ к секретным разведывательным данным в действительности не такая редкость, как может показаться.

Джек Тейшейра, который предстал перед судом в пятницу, работал работником по кибернетическим транспортным системам в военно-воздушных силах Национальной гвардии США [судя по описанию, его обязанности сводились к технической поддержке систем связи - Ред.].

В описании соответствующей вакансии на сайте ВВС США указаны минимальные требования к его должности.

Среди них - полное среднее образование и прохождение комплексной проверки биографии.

Эксперты говорят, что эта проверка - достаточно глубокая. Она включает в себя изучение образовательного уровня кандидата, его финансовой истории и связей, а также интервью с людьми, которые его знают.

И иметь доступ к информации с высоким уровнем секретности даже в 21 год вполне возможно.

"Для людей его возраста иметь доступ к секретной информации - вполне обычное дело", - говорит Александрия Сеймур, научный сотрудник программы "Технологии и национальная безопасность" аналитического Центра новой американской безопасности.

Согласно статистике Министерства обороны, примерно половине военнослужащих, проходящих действительную военную службу в вооруженных силах США, 25 лет и меньше.

Хотя подробности службы Тейшейры еще не ясны, Сеймур считает, что, возможно, его работа требовала доступа к большому количеству разведывательных документов.

"Часто люди его уровня оказывают поддержку старшим руководителям, и, если он готовил материалы для старших руководителей или брифингов, у него могла быть необходимость в этих сведениях", - говорит она.

Автор фото, Defense Intelligence Agency Подпись к фото, Документы, по-видимому, распечатали и сложили, прежде чем сфотографировать и выложить в интернет

Вероятность утечек увеличилась после событий 11 сентября

Дэн Ломас, старший преподаватель по вопросам разведки и безопасности в лондонском Университете Брунеля, говорит, что подобный уровень доступа в военном и разведывательном ведомстве США имеют многие тысячи людей.

"Отчасти это связано с желанием получить как можно больше информации для использования аналитиками, - говорит он. - И это стремление означает, что вы потенциально открываете доступ к информации, которая может утечь".

По его словам, эта практика началась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда одним из ключевых недостатков, выявленных в ходе правительственных расследований, была названа неспособность разных американских государственных учреждений обмениваться разведывательной информацией.

Неясно, каким именно образом Тейшейра смог распечатать секретные документы и вынести их с военной базы - в электронном или бумажном виде. Но Ломас отмечает, что предыдущие нарушения режима секретности - например, Эдвардом Сноуденом и Челси Мэннинг - показали, что инструкции по безопасности не всегда строго соблюдаются.

Марк Заид, адвокат по вопросам национальной безопасности, сообщил Би-би-си, что по роду службы у Тейшейры был доступ к Объединенной всемирной системе разведывательной связи (JWICS), которую он назвал "библиотекой информации", имеющейся у разведывательных служб США.

Согласно материалам уголовного дела, Тейшейра как минимум несколько раз работал на секретных терминалах. Из логов видно, что он искал слово "утечка" примерно в то время, когда документы впервые привлекли внимание широкой общественности на минувшей неделе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Документы содержат подробные отчеты об обучении, предоставляемом Украине иностранными державами

Пробелы в системе

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В четверг министр обороны США Ллойд Остин объявил о пересмотре доступа к разведывательной информации. В ходе пресс-брифинга он заявил, что "каждый военнослужащий США, гражданский сотрудник Министерства обороны и подрядчик, имеющий доступ к секретной информации, несет торжественное юридическое и моральное обязательство защищать ее и сообщать о любой подозрительной деятельности или поведении".

Однако Ломас считает, что разведывательному сообществу США предстоят трудные времена и что новые ограничения сократят обмен информацией между ведомствами.

"Более строгие ограничения на доступ к информации означают переход к традиционному типу строгих принципов "необходимости знать", - говорит он.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, говорит, что американские политики по-прежнему считают желательным, чтобы разведывательная информация попадала к высшим должностным лицам.

"Ее нужно распространять, но делать это нужно с умом, - сказал он Би-би-си. - Нужно действовать умнее, чем просто открыть всем постоянный доступ к ней".

И в конечном счете система разведки зависит от людей, которые работают с данными, считает Сеймур.

"Это ставит вопрос о том, как мы обучаем людей работе с секретной информацией, - говорит она. - Это вскрывает пробелы в системе, которые надо изучить... но есть также уровень доверия, который вы оказываете этим людям, что они работают по не за страх, а за совесть".

В показаниях под присягой, предоставленных агентом ФБР, говорится, что для того, чтобы получить свою должность, Тейшейра должен был "подписать пожизненное обязательное соглашение о неразглашении", и что он должен был понимать, что разглашение секретной информации может привести к уголовным обвинениям - как раз тем, которые ему сейчас угрожают.