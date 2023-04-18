Кремль показал Путина на оккупированных территориях Украины. Как это выглядело

час назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Путин прилетел на вертолете и на джипе доехал до Геническа

Из сообщений Кремля следует, что Владимир Путин побывал в двух частично оккупированных регионах Украины - Херсонской и Луганской областях. Он посетил два штаба и обсудил с генералами обстановку на фронте, заявили в пресс-службе президента России, опубликовав видеоролики. Это произошло еще в понедельник, уточнил позже пресс-секретарь Путина.

Путин, Лапин и Теплинский

На кадрах видеосъемки - светлое время суток, Путин выходит из вертолета Ми-8, далее кортеж из джипов въезжает в Геническ, который стал центром оккупированной части Херсонской области (проезжает мимо стелы на въезде в город).

Когда Путин выходит из джипа, его приветствует командующий группировкой "Днепр" Олег Макаревич. Он сразу докладывает, что его группировка "занимает оборону в соответствии с распоряжением".

Первое сообщение было опубликовано на сайте Кремля в 7:15 утра. Кроме генерал-полковника Макаревича в ней упоминается командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Накануне американские военные эксперты и британская разведка сообщали, что Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе (по их данным, для усиления наступления на Бахмут в Донецкой области).

Путин не скупился на похвалу в адрес генерал-полковника Теплинского, обращаясь к нему на совещании в штабе "Днепра", следует из кадров, показанных российским телевидением: "Знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и генштаб очень высоко его оценили".

Еще на одном видео появляется генерал-полковник Александр Лапин, об удалении которого с фронта и назначении начальником главного штаба сухопутных войск СМИ сообщали в январе.

Украинские власти пока никак не прокомментировали кадры с посещением Путиным оккупированных территорий.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин также побывал еще в одном штабе - "Восток", который относится к Росгвардии, "в Луганской народной республике". Именно там ему якобы докладывал генерал Лапин.

Поездки "заранее не готовились", подчеркивается в сообщении Кремля.

Автор фото, Russian Pool Подпись к фото, Генерал Макаревич и президент Путин

Это первая поездка Путина в Херсонскую и Луганскую области с начала войны. До этого 19 марта также в условиях секретности он в темное время суток посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный.

В Мариуполе погибло большое число мирных жителей. Путин на опубликованных кадрах ездил по городу и общался с людьми, в которых украинские СМИ быстро узнали пророссийских активистов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл поездку в Мариуполь "цинизмом и отсутствием раскаяния".

Сейчас же, как пишет сайт Кремля, Путин "поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон".

Как показывало ТВ, и что заметили СМИ и блогеры

Визит Путина в штаб группировки "Днепр" в оккупированной части Херсонской области стал главной темой утренних выпусков новостей на "Первом канале", "России 1" и НТВ, сообщает служба мониторинга Би-би-си. В сюжетах говорилось, что Путин заслушал доклады генералов Макаревича и Теплинского - последний, по словам Путина, "достаточно долго находился на передовой".

"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно, - цитирует российского президента ТАСС. - Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией".

Все офицеры были одеты в полевую форму. Путин же на некоторых кадрах был в костюме с белой рубашкой и галстуком (штаб "Днепра"), а в других под костюмом он надел что-то похожее на черную водолазку (штаб "Востока").

Из опубликованного Кремлем видео может сложиться впечатление, что Путин прилетел в Гениченск на вертолете, но показанные позднее кадры отъезда Путина из города могут свидетельствовать о том, что он передвигался на вертолете только по территории аннексированного Крыма, а по Херсонской области перемещался на автомобиле, комментирует издание "Агентство" (в реестре "иноагентов").

На кадрах отъезда Путина видна гостиница "Чонгар", расположенная прямо на границе с Крымом, над гостиницей кружат несколько вертолетов, а после этих кадров в официальной хронике Кремля следуют кадры, снятые из вертолета, разобралось издание.

Когда состоялась поездка?

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Кроме того, "Агентство" утверждает, что из видео, на котором Путин поздравлял военных с Пасхой, было вырезано слово "будет" ("сейчас вот Пасха будет, да?"). Пасха у православных была два дня назад. Этот нюанс дал журналистам основание предположить, что Путин мог побывать на оккупированных территориях Украины еще до воскресенья.

Издание Shot в свою очередь написало, ссылаясь на представителя Кремля Дмитрия Пескова, что Путин совершил эту поездку в понедельник, 17 апреля. Позже Песков подтвердил это журналистам во время ежедневного брифинга.

"Действительно, президент, когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас. Но Пасха-то идет сорок дней. Сейчас тем более пасхальная неделя. Ошибочно ухватились за эту фразу и стали строить гипотезы о том, чего не было", - сказал Песков.

А телеграм-канал "Рыбарь" (более миллиона подписчиков) предложил обращать внимание не на время поездки, а на то, что Кремль сделал акцент на командующем ВДВ Теплинском и начальнике штаба сухопутных войск Лапине.

"Оба уходили "в отпуск", равносильный отставке, из-за несогласия с ходом СВО и принятыми решениями. Обоих вернули - и вероятнее всего, вопреки желаниям [министра обороны Сергея] Шойгу и [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, - пишет телеграм-канал. - Лапин командует группировкой войск Нацгвардии "Восток" в ЛНР - структурным формированием Росгвардии. Мало того, что это подтверждение возвращения Лапина в зону СВО, так и перебрасывание его на другую группировку с другими задачами. Значит ли это, что Лапин туда отдан на усиление или же потому, чтобы избежать конфликтов с руководством Минобороны, непонятно".

СВО - так власти России называют войну против Украины.

Российские войска отступили из Херсона в начале ноября, потеряв единственный региональный центр Украины, который им удалось захватить после начала вторжения. Однако часть региона - на другом берегу Днепра - остается под контролем России и готовится к обороне.

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