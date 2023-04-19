"Чудо примирения". В Польше отметили 80-ю годовщину восстания в Варшавском гетто

44 минуты назад

В Варшаве провели памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины восстания в Варшавском гетто - одной из самых масштабных трагедий Холокоста. По такому поводу в Польшу даже прибыл президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер - впервые после Второй мировой. От имени все немцев он поблагодарил поляков "за чудо примирения" и сравнил деяния Гитлера в Европе 1940-х с войной, которую Путин ведет против Украины.