"Чудо примирения". В Польше отметили 80-ю годовщину восстания в Варшавском гетто

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В Варшаве провели памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины восстания в Варшавском гетто - одной из самых масштабных трагедий Холокоста. По такому поводу в Польшу даже прибыл президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер - впервые после Второй мировой. От имени все немцев он поблагодарил поляков "за чудо примирения" и сравнил деяния Гитлера в Европе 1940-х с войной, которую Путин ведет против Украины.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

В Варшаве прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине восстания в Варшавском гетто.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Восстание, начавшееся 19 апреля 1943 года, стало крупнейшим восстанием против нацистов и одной из самых масштабных трагедий Холокоста.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Несмотря на то, что силы сторон были несравнимы, обитателям гетто удалось продержаться почти месяц и нанести нацистам серьезные потери.

Автор фото, EPA

Подпись к фото,

Председатель Музея истории польских евреев POLIN Мариан Турский сказал в своем выступлении, что восстание узников Варшавского гетто многие историки считают переломным эпизодом Второй мировой.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Поводом к восстанию послужило то, что отступавшие нацистские войска намеревались уничтожить гетто целиком - чтобы не оставлять лишних улик. У узников был выбор - покорно пойти на смерть или сопротивляться.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Вместе с президентом Анджеем Дудой в церемонии у памятника Героям Гетто приняли участие президенты Израиля и Германии - Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Среди пришедших на церемонию было немало пожилых людей, в том числе те, кто были детьми во время восстания и потеряли в нем родителей

Автор фото, EPA

Подпись к фото,

На грауди многих посетителей можно было увидеть желтую шестиконечную звезду (или звезду Давида) - этот опознавательный знак нацисты предписывали евреям носить постоянно

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

В совместной молитве по случаю 80-й годовщины восстания принял участие и главный раввин Польши Михаэль Шудрих.