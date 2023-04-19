"Закулисная война Путина". Россию обвиняют в создании программы по подготовке диверсий в Северном море

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спецслужбы Дании считают, что Россия готовит серию диверсий на тот случай, если ее противостояние с Западом перейдет в полномасштабный военный конфликт

Россия разработала целую программу по саботажу работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море, утверждается в совместном расследовании, проведенном спецслужбами и общественными вещателями Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Целый флот российских кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, на самом деле оснащен оборудованием для подводного наблюдения, и цели потенциальных диверсий отмечаются на специальных картах. Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера разбирался, как и для чего это делается. Полную версию на английском языке можно прочитать здесь.

По данным датской контрразведки, Россия планирует диверсии в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на расследование, обвинив западные СМИ в том, что они "беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию". "Эти средства массовой информации упомянутых стран [Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия] ошиблись в своем расследовании", - заявил он и предложил уделить больше внимания "теме террористического акта на "Северных потоках", передает слова Пескова ТАСС.

Авторы доклада отмечают, что суда-диверсанты в скандинавских водах отключают свои передатчики, чтобы их невозможно было отслеживать, но некоторые сообщения спецслужбам удалось перехватить и проанализировать.

Особое место в расследовании уделяется российскому судну "Адмирал Владимирский". Официально это экспедиционное океанографическое судно, но авторы доклада утверждают, что это - корабль-шпион.

Автор фото, Morten Krüger, DR Подпись к фото, По данным разведок скандинавских стран, судно "Адмирал Владимирский", значащееся как океанографический корабль-исследователь, в одном из рейдов целый месяц плавало с выключенным передатчиком

В короткий промежуток времени его видели вблизи семи ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов.

Судно замедляет ход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг. В расследовании говорится, что "Адмирал Владимирский" месяц плыл с выключенным судовым передатчиком.

Западные журналисты, попытавшиеся подойти к "мирному океанографическому" судну на небольшой лодке, говорят, что их встретил человек в маске, вышедший на палубу с автоматом Калашникова.

Автор фото, Morten Krüger, DR Подпись к фото, Необычный член экипажа для мирного судна

В прошлом году другое судно вело себя аналогичным образом в 30 морских милях к востоку от шотландского Лоссимута, где базируется флот военно-морских патрульных самолетов Королевских ВВС Великобритании.

В своем материале Гордон Корера пишет, что власти Великобритании знают об активности российских судов-диверсантов вблизи британских вод и следят за ситуацией.

В феврале этого года разведка Нидерландов выпустила официальное предупреждение об активности у берегов страны, которую можно классифицировать как подготовку к саботажу морской инфраструктуры.

Российское судно было обнаружено рядом с комплексом голландских ветряных турбин и почти неприкрыто вело картографическую разведку.

"В последние месяцы российские субъекты пытаются выяснить, как работает энергетическая система в Северном море. Мы видим такое впервые", - сказал глава военной разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс.

Авторы доклада пишут, что цели возможных диверсий довольно просты: повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.

При этом они подчеркивают, что разведка секретных объектов не является чем-то необычным, и западные страны, вероятно, будут проводить аналогичную деятельность против России. Однако, пишут расследователи, сбор данных и подготовка фактических диверсий - не одно и то же.

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В прошлом году Норвегия столкнулась с крупным инцидентом к югу от Шпицбергена, где был перерезан подводный коммуникационный кабель.

13 апреля этого года Норвегия выслала 15 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Неясно, однако, есть ли прямая связь между этой высылкой и инцидентом на Шпицбергене.

В октябре прошлого года крупный инцидент с перерезанным кабелем произошел и у британских берегов - в районе Шетландских островов. Это серьезно затруднило связь Великобритании с материком.

Кабели часто обрываются случайно, и пока, как пишет корреспондент Би-би-си Гордон Корера, британские власти не рассматривали тот эпизод как намеренную диверсию.

Была версия, что к обрыву кабеля могли привести неосторожные действия рыболовецкого судна. Но результаты нового расследования теперь ставят под подозрение любое мирное рыболовецкое судно, если оно принадлежит России.

На данный момент не вызывающей сомнений диверсией можно назвать один эпизод - подрыв части российского газопровода "Северный поток" в Северном море в сентябре прошлого года. Но вопрос об исполнителях остается открытым.

В среду вещатели Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии обнародуют итоги расследования своим аудиториям.

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