Украинская горилка понемногу вытесняет русскую водку с мировых прилавков. Ее производители надеются на ускорение процесса

46 минут назад

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Автор фото, Nemiroff Подпись к фото, Юрий Сорочинский говорит, что любители водки по всему миру стали покупать "Немирофф" из чувства солидарности с украинцами

После того, как Россия напала на Украину, во многих странах мира стали убирать с полок магазинов российскую водку. Это открыло новые возможности для украинских марок - и производители некоторых из них говорят о росте продаж.

"Мы благодарны нашим покупателям за границей, которые выбирают "Немирофф" из чувства солидарности с Украиной. На сердце становится тепло, когда видишь, как люди, принимая решение, что купить, поддерживают нашу страну", - говорит глава украинской компании "Немирофф" Юрий Сорочинский.

Горилка "Немирофф" - родом из городка Немиров в Винницкой области. На эту компанию приходится почти половина украинского экспорта водки, и на своем сайте "Немирофф" сообщает, что в прошлом году увеличил экспорт на 32% - несмотря на то, что в самом начале войны из-за временно введенного правительством сухого закона пришлось на месяц полностью остановить производство.

"Вопреки войне, в прошлом году компании удалось укрепить свои позиции на имевшихся рынках и выйти на новые. До начала войны у нас был склад с товаром в США, заполненный на год. В первые месяцы войны он был полностью распродан. В Финляндии весь запас продукции удалось распродать за две недели", - сообщает пресс-служба компании и добавляет, что "Немирофф" вышел на новые для себя рынки нескольких стран Северной Европы, Хорватии и Багамских островов.

В то же время компания жалуется, что полностью использовать шанс и занять место, освободившееся из-за запретов и бойкотов российской водки, украинцам не удалось - из-за того, что правительство Украины запретило тратить деньги на маркетинговые кампании за границей.

Кроме "сухого закона", экспортировать украинскую горилку мешали проблемы с транспортом и логистикой в военное время, а с октября к ним добавились отключения электричества из-за беспрестанных российских ракетных ударов по объектам энергетики.

Автор фото, Nemiroff Подпись к фото, На "Немирофф" приходится почти половина украинского экспорта водки

Дмитрий Дейнега, чья винокурня в Житомире производит водку "Dima's", говорит, что его предприятие работало несмотря на обстрелы и отключения.

Часть выручки Дейнега отдает на благотворительность.

"Продажи в мире до войны постепенно росли, но существенно увеличились, когда люди стали поддерживать Украину через наши благотворительные инициативы, как и вообще через покупку украинской продукции", - говорит Дейнега.

В год в мире продается водки почти на 50 млрд долларов, но в основном этот напиток потребляют там, где производят.

Доля экспорта совсем невелика: в 2021 году, по данным из открытых источников, стоимость экспортированной водки составила чуть больше двух миллиардов долларов.

Автор фото, Dima's Подпись к фото, По словам Дмитрия Дейнеги, его винокурня в Житомире работала все время, несмотря на обстрелы и отключения электричества

При этом среди экспортеров лидировали с огромным отрывом Швеция и Франция: 450 и 400 млн долларов соответственно. Россия занимала третье место - 179 млн, а Украина - всего лишь 12-е: в последнем довоенном году производители горилки экспортировали ее всего на 39 млн долларов.

С начала войны в разных странах либо прямо запретили, либо начали бойкотировать российскую водку. Владельцам же брендов, которые только выглядят "по-русски", пришлось объяснять публике, что они на самом деле - не российские.

Это делал, например, производитель самой популярной в мире водки - Smirnoff, британский концерн Diageo.

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