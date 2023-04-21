Выжженная Европа. Континенту угрожают рекордная засуха, жара и пожары второй год подряд

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Когда-то тут была вода. Водохранилище в Каталонии

В прошлом году Европа пережила самое жаркое лето в истории. У метеорологов все больше уверенности в том, что катаклизм повторится уже в этом году.

Засуха и жара обещают Европе неурожай фруктов и зелени, высокие цены в магазинах, непригодные для судоходства реки и избыточную смертность. Все это добавит проблем европейцам, чье благосостояние второй год подряд подрывает не только и не столько засуха, сколько Владимир Путин, втянувший Россию в энергетическую войну против ЕС и в настоящую - против Украины.

Согласно свежим данным европейской обсерватории EDO, предупреждение о засухе уже распространяется на четверть территории 27 стран Евросоюза. Особенно тяжелая ситуация на юге: на большей части территории Испании и во многих районах Португалии и Италии.

Как и в 2022 году, уровень воды угрожающе низок не только в водохранилищах, но и в главной европейской водной артерии - реке Рейн, которая прошлым летом оказалась непригодна для судоходства.

Воды не хватает, потому что, как и в 2022 году, эта зима выдалась малоснежной и сухой. Дождя почти не было ни тогда, ни на этот раз. Снега в Альпах выпало ниже исторической нормы, что неизбежно приведет к засухе, предупреждали аналитики ЕС еще месяц назад.

До лета остался один шанс немного смягчить катаклизм - месяц май. В прошлом году он выдался самым сухим в истории наблюдений, так что есть надежда, что снаряд в ту же воронку уже не попадет. Правда, в этом году свои рекорды: например, во Франции февраль 2023 года был самым жарким с 1959 года.

Европа как всадник апокалипсиса

Грядущим летом Европа рискует подтвердить свое реноме всадника климатического апокалипсиса, укрепленное в прошлом году. Как следует из опубликованного в четверг ежегодного отчета европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S), в целом 2022 год был для Европы вторым самым жарким в истории, а лето побило все рекорды.

"В последние десятилетия Европа нагревалась быстрее любого другого континента", - отметили ученые.

Альпийские ледники прочно держатся в мировых лидерах по скорости исчезновения. Чем меньше снегопадов, тем быстрее они тают, и воды для орошения, судоходства и генерации электроэнергии становится все меньше.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лесной пожар в Испании 31 марта 2023 года

С каждым годом в Европе неуклонно увеличивается число дней, когда континент в целом переживает "сильную" или "очень сильную" жару по классификации C3S, а на юге Европы тот же тренд распространяется на дни "экстремального теплового стресса".

Ученые давно предупреждали, что нагревание планеты нарушает климатическое равновесие и приводит к погодным "качелям" - зимой все чаще потопы, ураганы и морозы, а летом - засуха и жара, а вместо питательного дождя - разрушительные ливни с градом.

Практически все страны мира подписались под выводами о том, что потепление - прямое следствие деятельности человека и выбросов парниковых газов в атмосферу. Они договорились сократить выбросы и признали, что даже если немедленно перестать коптить небо, накопленные в атмосфере газы никуда не денутся и потепление продолжится, но сроки неизбежного апокалипсиса отодвинутся за горизонт.

Почему Европа не радуется жаркому лету

Пересохшие реки создают проблемы с доставкой грузов и тормозят промышленность и торговлю, и без того подорванные постковидным кризисом и войной в Украине.

Нехватка влаги в земле подрывает сельское хозяйство и обещает разгон цен в условиях и без того рекордной за 40 лет инфляции. Правда, пока что засуха угрожает только югу Европы, где в основном выращивают фрукты, оливки и зелень. Пшеница и другие зерновые во Франции, Польше и Германии чувствуют себя отлично благодаря обильным дождям в марте и апреле.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Франция пережила самый сухой и теплый февраль с 1959 года

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Без воды уменьшается выработка электроэнергии как на гидроэлектростанциях, так и на АЭС, как это было в прошлом году во Франции, когда уровень воды оказался недостаточным для охлаждения ядерных реакторов. В результате летом приходится жечь припасенный на зиму газ, цены на который бьют рекорды из-за энергетической войны Кремля против ЕС.

Правда, возобновляемая солнечная энергия в достатке. По данным центра Коперника, если скорость ветра в прошлом 2022 году в Европе была практически на уровне 30-летней средней, то сумма солнечной радиации на поверхности продолжила увеличиваться и стала рекордной за всю 40-летнюю историю наблюдений.

Лесные пожары - еще одно разрушительное последствие сухой и жаркой погоды, угрожающее жизни и здоровью людей. Они уничтожают дома, поля, леса, дороги и мосты, уменьшают экономический рост и увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу.

Согласно свежим данным европейской системы EFFIS, "аномальный" уровень пожароопасности сохранятся сейчас почти на всей территории Испании и в части Португалии, а также на севере Европы - в Скандинавии и странах Балтии.

Жара убивает людей. Оценки масштаба разнятся, однако факт избыточной смертности в экстремально жаркие годы неоспорим. Согласно подсчетам ученых, если бы не глобальное потепление, жертв экстремально жаркой погоды было бы меньше примерно в полтора с лишним раза.