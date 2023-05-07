США уперлись в потолок госдолга. Грозит ли Америке дефолт?

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Госдолг США превышает 31 трлн долларов

США вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. Конгресс с января не дает правительству наращивать госдолг, и уже через месяц самая богатая страна мира может перестать платить по счетам. Дефолт обернется катастрофой для Америки и вызовет кризис во всем мире.

Как до этого дошло, что еще можно сделать, и что будет, если дефолт по долгу на астрономическую сумму 31,4 трлн долларов все-таки случится?

Неужели у США закончились деньги?

Нет, не закончились, но США тратят из бюджета больше, чем собирают налогов. Недостающее берут в долг. Дефицитный бюджет утвердил Конгресс, а теперь он же не дает занимать.

Проблема в том, что максимальный объем госдолга ограничен законом. Потолок был достигнут в январе, но в очередной раз вместо рутинного пересмотра стал предметом политического торга. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, требуют сократить расходы бюджета и отказываются поднимать потолок без уступок со стороны демократов, под контролем которых и верхняя палата Сенат, и Белый дом.

Президент Джо Байден пообещал встретиться с республиканцами 9 мая, но предупредил, что не собирается торговаться об увеличении лимита заимствований. "Это не обсуждается", - сказал он.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джанет Йеллен предупреждает: дефолт обернется катастрофой планетарного масштаба

Пока что минфин тратит заранее накопленные на своем счету деньги и текущие налоговые доходы, но без новых долгов уже в июне ему не хватит на все. Выбирать, кому платить, а кому нет, он не уполномочен, поэтому вынужден будет остановить все платежи, в том числе по госдолгу - чего не было ни разу в американской истории.

"Дефолт по нашим долгам приведет к экономической и финансовой катастрофе", - предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

Чем дефолт США угрожает остальному миру?

Мировая финансовая система основана на представлении, что США никогда не объявят дефолт по своим обязательствам в долларах, потому что сами их печатают, сколько потребуется. Госдолг США - главный резервный актив в мире, почти 60% накоплений хранится в долларах (20% в евро, по 5% в иенах и фунтах, 3% в юанях).

"Дефолт будет иметь серьезные и продолжительные финансовые и экономические последствия. Не нужен даже сам дефолт - одна угроза невыполнения обязательств обрушит рынки и ударит по доходам населения", - предупреждают экономисты Белого дома.

"Финансовые рынки потеряют веру в Соединенные Штаты, курс доллара упадет, акции рухнут. Рейтинг США наверняка будет понижен, кредиты подорожают", - прогнозировал Совет экономических консультантов (Council of Economic Advisers) в разгар предыдущего спора о потолке госдолга два года назад.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Новая рецессия лишит людей работы и сбережений, денег на образование, лечение и отдых. Качество жизни ухудшится, продолжительность - уменьшится

Когда Америка чихает, простужается весь мир, как продемонстрировал 2008 год. Тогда финансовый кризис в США привел к спаду мировой экономики, от которого мир приходил в себя целое десятилетие.

"Последствия дефолта не будут ограничены Соединенными Штатами. Финансовый кризис начнет расползаться, и мировая экономика окажется перед угрозой рецессии", - пишут советники Байдена.

На этот раз все будет даже хуже, предупреждают они, потому что в отсутствие возможности занимать у правительства еще и не будет денег на господдержку, чтобы смягчить последствия кризиса, как после финансового коллапса 2008 года и в пандемию ковида.

Рецессия сейчас совсем некстати. Мир еще не оправился от ковидного кризиса. Вторая после США экономика - Китай только начал восстанавливаться, а третью по размерам европейскую экономику лихорадит от энергетического кризиса и войны России против Украины.

Можно ли избежать катастрофы?

Самый простой способ - повысить потолок госдолга или отменить его. Для этого нужно согласие Конгресса. Пока его нет, правительство может оттягивать дефолт благодаря целому набору экстренных мер - от пресных до экстравагантных, вроде чеканки платиновой монеты в 1 трлн долларов.

Как долго кабинет Байдена сможет и, главное, захочет выкручиваться - вопрос на 31,4 триллиона долларов. Оценки разнятся от июня до октября, а то и до 2024 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обычно в дефолте оказываются те, кто не может расплатиться, потому что нет денег. У США совсем другой случай, но от этого не легче ни Америке, ни кредиторам, ни финансовой системе всего мира

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Вот примерный перечень мер, которые теоретически позволяют США избежать дефолта, даже если Конгресс так и не разрешит увеличивать госдолг.

Прикрыться конституцией

Конституция США запрещает не платить по долгам - про это говорится в 14-й поправке. Минфин может сослаться на нее и продолжать занимать на рефинансирование как ни в чем не бывало. Однако этот путь ведет в суды и превращает бухгалтеров минфина из технократов в активных участников политического побоища между республиканцами и демократами, чего они всеми силами пытаются избежать.

Платиновая монета в $1 триллион

В теории у минфина есть право отлить "коллекционную" платиновую монету любого номинала, хоть в 1 трлн долларов, и под залог этой монеты получить наличные в центробанке - Федеральной резервной системе США. Однако поскольку спор политический, а ФРС вне политики, она может монету и не принять, чтобы не ставить под вопрос собственную независимость.

Еще один трюк ФРС: купи-продай

По той же причине центробанк вряд ли согласится на другой маневр: в случае дефолта скупить облигации, по которым минфин не может выплатить основной долг, и продать на ту же сумму не попавшие в дефолт аналогичные облигации из своего гигантского портфеля американского госдолга. Поскольку единственная цель подобной операции - помочь правительству выйти из неудобного положения, а никакого экономического смысла в купи-продай нет, согласие ФРС подмочит его репутацию независимого центробанка и подорвет доверие к денежно-кредитной политике главной финансовой державы планеты, со всеми вытекающими последствиями. Попытка избежать одного кризиса приведет к другому.

Одним платить, другим нет

Теоретически Минфин способен приоритезировать платежи и платить сначала по долгам, а потом что останется делить между американскими бюджетниками. Как выразился лидер демократов в Сенате Чак Шумер, "республиканцы взяли в заложники американский народ" и поставили его перед выбором: либо дефолт по обязательствам перед кредиторами, либо "дефолт по обязательствам перед Америкой: резкое сокращение ассигнований на безопасность, поддержку ветеранов, семей, учителей и детей".

Минфин утверждает, что ни технически, ни политически не способен на приоритизацию. Может платить либо всем, либо никому. Он не наделен правом определять, какие из утвержденных Конгрессом расходов важнее и приоритетнее других, и любая попытка добровольно взять на себя эту функцию захлебнется в цунами судебных исков.

"Приоритизация не решит проблему потолка госдолга. Приоритизация означает просто неплатежи по счетам правительства. Такого не было с 1789 года, - сказала министр финансов Йеллен. - Если мы перестанем платить, случится экономический и финансовый коллапс".

Бухгалтерские маневры

Правительство временно приостановило выпуск госбумаг в адрес госучреждений и фондов, вроде пенсионного фонда для бюджетников, и инвестиции долларовой части стабфонда в госбумаги. Такие "бухгалтерские маневры" дадут возможность продержаться до июня, утверждает Йеллен.

Долговые маневры

Невозможность увеличивать долг не лишает минфин права выпускать новые облигации точно на сумму тех, чей срок погашения подошел, в день погашения. Другой долговой маневр - выпуск облигаций с гигантским купоном, который позволит получить деньги сейчас, не увеличивая долг. Обе пожарные меры не решают проблему фундаментально. К тому же, выпуск новых долговых бумаг в этом случае противоречит пусть не букве, но духу закона о потолке госдолга. Угроза судебного разбирательства демотивирует минфин и повышает цену заимствований.

Когда и как все разрешится

Автор фото, AFP Подпись к фото, Бюджетный кризис угрожает и безопасности, и благополучию американцев. Главные статьи госрасходов США: медицинское страхование (25%), пенсии и пособия (по 20%), оборона (13%) и выплаты процентов по госдолгу (8%)

"Все эти сомнительные маневры не позволят избежать хаоса, рожденного самим фактом достижения потолка госдолга", - пишут экономисты Брукингского института (США) Венди Эдельберг и Луиза Шайнер.

"Единственное эффективное решение - незамедлительно повысить потолок госдолга, а еще лучше - отменить его вовсе".

"Можно сколько угодно анализировать экономические и финансовые аспекты этой ситуации, но в итоге все сводится к тому, что проблема - политическая", - соглашается аналитик Bespoke Investment Group по макроэкономике Джордж Пёркс.

"Политики проблему создали, они же ее усугубили, и только они способны разрешить ее. Только политически - другого пути нет", - сказал Пёркс в подкасте Bloomberg.

Эксперты в один голос говорят, что бодание продолжится до последнего. На это указывает и опыт предыдущих подобных кризисов.

США никогда не доводили до дефолта, но несколько раз были примерно в текущей ситуации, когда потолок долга был достигнут, а Конгресс отказывался увеличить его. Всякий раз потолок в итоге либо поднимали, либо приостанавливали его действие еще до того, как у минфина заканчивались деньги на оплату 100% счетов.

Но все равно не обошлось без последствий. В 2011 году схватка президента-демократа Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате Представителей тянулась до последнего. Угроза дефолта была насколько реальна, что рынки охватила паника, а кредитный рейтинг США был понижен.

Дефолт - гораздо более серьезная проблема, чем второй известный тип американского бюджетного кризиса, так называемый "шатдаун". В этом случае Конгресс просто не выделяет денег на финансирование бюджетников и бюрократия частично сворачивается.

Однако шатдаун затрагивает только расходы на госуправление, которые не превышают 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг не ограничиваются.

Шатдаунов было уже два десятка, и большинство прошли незамеченными или продолжались не больше одного рабочего дня.