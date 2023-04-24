Чем ЧВК "Вагнер" занимается в Судане

Джейк Хортон, Питер Мваи, Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

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Российская частная военная компания "Вагнер" уверяет, что ее наемников сейчас нет в Судане, и у Би-би-си нет сведений о том, что они там есть. Но у ЧВК "Вагнер", по утверждениям многих источников, там есть интересы и связи - причем с обеими воюющими сторонами.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорит, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца компании.

Но они там были, и Евросоюз и США ввели санкции против работающих в Судане фирм, которые, по их сведениям, связаны с Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

Сделки с золотом

В 2017 году тогдашний президент Судана Омар Башир, обвиненный Международным уголовным судом в геноциде населения Дарфура, прилетел в Москву и подписал там с российскими властями несколько соглашений.

В их числе было соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на Красном море, а также соглашения о концессиях на добычу золота между российской фирмой "М Инвест" и суданским министерством минералов.

Судан занимает третье место в Африке по добыче золота.

Министерство финансов США считает фирму "М Инвест" и ее дочернюю фирму Meroe Gold ширмами, которые прикрывают деятельность в Судане ЧВК "Вагнер".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протесты против Омара Башира в апреле 2019 года. Наемники-вагнеровцы, по информации специалистов по Судану, хотели помочь Баширу их подавить. А потом поддержали генерала, свергнувшего Башира

"Евгений Пригожин и его сеть эксплуатируют природные ресурсы Судана в личных целях и распространяют свое вредоносное влияние по планете", - сказал в 2020 году тогдашний министр финансов США Стивен Мнучин.

И на "М Инвест", и на Meroe Gold США наложили санкции.

Телекомпания CNN провела расследование и выяснила, что золото из Судана вывозится по земле в Центрально-Африканскую Республику, где действует ЧВК "Вагнер", и этот экспорт не отражается в официальной статистике Судана.

Кроме того, как сообщалось в публикации британской газеты Daily Telegraph в прошлом году, значительное количество золота вывозится контрабандой через военные аэродромы.

Что еще ЧВК "Вагнер" делает в Судане

Начиная с 2017 года российские и иностранные источники не раз публиковали фото и видео, на которых, как утверждается, были запечатлены наемники ЧВК "Вагнер" в Судане. Они, согласно этим источникам, занимались там обучением суданских военных и помогали подавить массовые протесты.

Независимую проверку подлинности этих снимков и соответствия изображений тому, что заявлялось, Би-би-си не проводила.

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Командир одного из формирований ЧВК "Вагнер" и суданские военные в 2019 году

В 2021 году связанный с ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone опубликовал фотографии прошедшей двумя годами ранее церемонии, на которой не названный по имени "командир одного из основных боевых соединений" компании вручает памятные знаки суданским военным.

В июле тот же канал опубликовал видео, в котором, согласно подписи, суданские солдаты под руководством наемника-вагнеровца прыгают с парашютом с вертолета.

Насколько влиятельна ЧВК "Вагнер" в Судане

Министерство финансов США считает, что ЧВК "Вагнер" занималась в Судане "проведением полувоенных операций, помощью в сохранении авторитарного режима и эксплуатацией природных ресурсов".

"Вначале, в 2018-м, у них там было около 100 человек, которые обучали суданских военных, и с этого пошло развитие отношений", - говорит доктор Жоана де Деуш Перейра из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По сообщениям суданской прессы, позже число вагнеровцев в стране выросло до 500. Большинство из них базировалось на юго-западе, в деревне Ум Дафук возле границы с Центрально-Африканской Республикой.

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В 2019 году, когда в Судане вспыхнули массовые протесты против президента Омара Башира, газета Sudan Tribune сообщала, что "русские бойцы" вместе с суданскими спецслужбами наблюдали за этими протестами. Власти Судана это отрицали.

По сведениям Самуэля Рамани, автора книги о деятельности россиян в Африке, ЧВК "Вагнер" вела пропагандистскую кампанию в поддержку президента Башира.

"Пригожин предлагал обвинить протестующих в том, что они - за Израиль и против ислама", - говорит доктор Рамани.

Это, по его словам, привело к трениям со спецслужбами Башира, и ЧВК "Вагнер" решила поддержать человека, который в итоге сверг Башира - генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

"МИД России был против переворота, а Пригожин и ЧВК "Вагнер" приветствовали приход к власти аль-Бурхана", - говорит доктор Рамани.

Затем, в 2021-2022 году, ЧВК "Вагнер", по словам Рамани, укрепила связи с Силами быстрой поддержки, которые сейчас воюют с регулярной армией и генералом аль-Бурханом. Дело было в том, что Пригожина интересовали золотые прииски, которыми завладел командующий Силами быстрой поддержки генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемети.

В прошлом году Хемети посетил Москву - с целью, как он заявил, укрепления суданско-российских отношений.

Тем не менее в нынешнем конфликте, по мнению эксперта по Судану Холуд Хаира из аналитического центра Confluence Advisory, ЧВК "Вагнер" не поддерживает какую-то одну из сторон против другой.

"Вагнер" имеет разного рода и масштаба связи и с предприятиями генерала аль-Бурхана, и с предприятиями г-на Хемети", - говорит она.

"Вагнер" в других странах Африки

ЧВК "Вагнер" уже несколько лет действует в Центрально-Африканской Республике, где ее наемники, по многочисленным сообщениям прессы, охраняют алмазные копи, а также в Ливии и Мали.

В 2021 году Би-би-си, изучив потерянный наемником "Вагнера" гаджет и поговорив с ливийскими солдатами и гражданскими, установила, что ЧВК "Вагнер" участвует в ливийской гражданской войне.

В Мали военная хунта неофициально наняла ЧВК "Вагнер" для войны с исламскими боевиками.

Правозащитники из международной организации Human Rights Watch обвиняют наемников из ЧВК "Вагнер" в пытках и убийствах и в Мали, и в ЦАР.

При участии Джереми Хауэлла и Даниэля Палумбо.

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