Четыре неопознанных беспилотника за два дня в Подмосковье. Что это значит?

28 минут назад

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Автор фото, NATALIA KOLESNIKOVA/

Вслед за беспилотником со взрывчаткой, обнаруженным в воскресенье под Ногинском, что к востоку от Москвы, в разных районах Подмосковья найдены три упавших квадрокоптера, сообщили государственному информагентству ТАСС в силовых структурах.

"Накануне на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой", - рассказал во вторник источник агентства.

Первый беспилотник обнаружила в воскресенье 23 апреля местная жительница. Фото перевернутого летательного аппарата появилось в соцсетях - сообщалось, что он упал в лесном массиве недалеко от Ногинска. По данным телеграм-канала Baza, им оказался украинский дрон UJ-22 Airborn, начиненный 17 килограммами взрывчатки.

Информацию подтвердили источники ТАСС. Вскоре агентство сообщило об обнаружении на территории СНТ "Таганский Восточный " другого БПЛА - квадрокоптера, который, как предполагают в силовых структурах, мог корректировать полет ударного беспилотника.

Еще один беспилотник с двумя парашютами обнаружен в Павлово-Посадском городском округе, тоже к востоку от Москвы. "В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены",- заявил ТАСС представитель силовых структур.

Корреспондент Би-би-си Илья Абишев - о фактах и версиях, неприятных для российских властей:

Сообщения об очередном упавшем на территории Московской области дроне, как правило, поступают от российских СМИ, тем или иным образом связанных с правоохранительными структурами. Власти комментируют такую информацию скупо или никак.

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Имеющийся в арсенале Вооруженных сил Украины БПЛА UJ-22 Airborne, который, по данным СМИ, был начинен 17 килограммами пластичного взрывчатого вещества, упал, потому что у него закончилось топливо, сообщало издание Baza. Причины падения других беспилотников пока неизвестны.

Характерно то, что упавший дрон во всех случаях находят случайные люди - дачники, местные жители. Логично предположить, что если бы беспилотник был приземлен силами ПВО или радиоэлектронной борьбы, он быстро бы оказался в руках военных.

Украинская сторона, как обычно, не берет на себя ответственность за происшествия на российской территории.

В том случае, если принадлежность обнаруженных в Подмосковье БПЛА Украине всё же будет доказана, российским властям придется признать неприятные факты. Прежде всего, что запущенный с территории Украины боевой беспилотник может добраться до Москвы, преодолев все системы ПВО. Дальность полета UJ-22 это позволяет.

А если же выяснится, что другие дроны были запущены не из Украины, а откуда-то поблизости (в случае с квадрокоптером сомнений в этом нет, это аппарат относительно небольшого радиуса действия), и тоже имели боевое предназначение - что под носом у Лубянки действует украинское подполье или диверсионно-разведывательные группы.

Реакция Кремля, готовящегося к проведению очередного помпезного парада 9 мая на Красной площади, на такое признание предсказуема. Возможно, именно поэтому российским военным и спецслужбам в нынешней ситуации выгоднее не спешить с заявлениями. В конце концов, мало ли в России любителей поиграть с китайским вертолетиком.

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