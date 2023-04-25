Резкое потепление океана в преддверии Эль-Ниньо насторожило ученых

32 минуты назад

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Стремительное нагревание мировых океанов вызывает у ученых опасения в том, что это может ускорить глобальное потепление.

В апреле этого года вода у океанской поверхности достигла рекордно высоких температур: ни разу за всю историю наблюдений она не нагревалась так сильно и так быстро.

Ученые пока не понимают, почему это происходит, но опасаются, что рост температуры океанов в совокупности с другими климатическими явлениями может уже к концу следующего года вывести глобальные температуры на новый уровень.

По мнению специалистов, в ближайшие месяцы будет также наблюдаться сильный эффект Эль-Ниньо, то есть колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое также оказывает заметное влияние на климат.

Известно, что потепление океанов губительно для морской жизни, приводит к экстремальным погодным явлениям и подъему уровня мирового океана. Потепление воды также снижает способность океанов к поглощению губительных для планеты парниковых газов.

Новому развитию событий было посвящено опубликованное на прошлой неделе важное исследование, которое, однако, осталось по большей части незамеченным вне научной среды.

Из него следует, что только за последние 15 лет наша планета стала накапливать на 50% больше тепла, чем ранее, и большая часть этого излишнего тепла уходит в океаны.

Последствия этого явления для многих регионов стали не просто ощутимыми, а гигантскими.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Потепление океанов грозит вымиранием многим видам морской флоры и фауны

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Так в марте этого года температура у поверхности воды вблизи восточного побережья Северной Америки временами была на 13,8 градусов выше, чем средние температуры 1981-2011 годов.

"Пока что с точностью не установлено, почему происходят такие быстрые и такие грандиозные изменения, - говорит автор нового исследования, океанограф организации Mercator Ocean International Карина фон Шукман. - За последние 15 лет мы в два раза увеличили объемы тепла в нашей климатической системе. Я не берусь утверждать, что это - климатические изменения, естественные вариации или совокупность этих двух факторов. Мы этого пока не знаем, но изменения налицо".

Одним из факторов, который, возможно, влияет на потепление океанов, может быть, как это ни странно, снижение загрязнения от судоходства.

В 2020 году Международная морская организация (ИМО) ввела ограничения на содержание в судовом топливе примесей серы. Эффект был моментальным: объемы аэрозольных частиц, выбрасываемых в атмосферу корабельными трубами, резко сократился. Но эти частицы, загрязняющие воздух, одновременно отражали в космос тепло, которое теперь стало активнее достигать океанской поверхности.

Каковы возможные последствия потепления мирового океана?

Средние температуры воды у поверхности мирового океана выросли примерно на 0,9 градусов по сравнению с периодом до начала промышленной революции, причем только за последние 40 лет рост составил 0,6 градуса.

Это меньше, чем рост температуры воздуха над сушей, который с начала все той же промышленной революции составил более полтора градусов.

Это связано с тем, что для нагрева воды требуется куда больше энергии, и еще потому, что океаны впитывают тепло глубоко под поверхностью.

Но даже такое на первый взгляд небольшое повышение средних температур имеет значительные и весьма ощутимые последствия.

Вымирание видов: более частые и интенсивные резкие повышения температур приводят к массовому вымиранию морской флоры и фауны, что особенно заметно в случае с коралловыми рифами

Экстремальная погода: повышение температуры океанской поверхности питает энергией ураганы и циклоны, которые становятся более длительными и разрушительными

Подъем уровня мирового океана: теплая вода занимает больше места, это явление называется термальным расширением, что в свою очередь способно вызвать усиленное таяние льдов Гренландии и Антарктики. Высвободившаяся вода в свою очередь повышает риск затопления низинных прибрежных районов

Понижение абсорбции углекислого газа: сейчас океаны принимают на себя до четверти всех выбросов парниковых газов. Но чем теплее вода, тем хуже она вбирает углекислый газ, и в будущем это может привести к накоплению двуокиси углерода в атмосфере, что будет лишь способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха и воды

Еще один фактор, который сильно тревожит ученых - это Эль-Ниньо как фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых поверхностных вод смещается к востоку.

У него имеется противоположная, охлаждающая фаза Ла-Нинья, которая позволяет соблюдать глобальный баланс температур. Однако судя по всему сейчас эффект Эль-Ниньо усиливается, грозя нарушить этот баланс.

Прибрежный Эль-Ниньо уже сейчас формируется у берегов Перу и Эквадора, и, по мнению ученых, когда он достигнет пика, это отразится на глобальных температурах.

Подпись к фото, Необычно высокая температура у поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана - классический признак Эль-Ниньо

"Если к существующему Эль-Ниньо прибавится новый, то мы, вероятно, столкнемся с дополнительным глобальным потеплением на 0,2-0,25 градуса, - полагает доктор Йозеф Людехер из Потсдамского института изучения климатических изменений. - Влияние любого Эль-Ниньо на температуру начинает снижаться лишь через несколько месяцев после того, как он достиг своего пика, так что 2024 год скорее всего побьет температурные рекорды".

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Рыбаки уже испытывают на себе последствия потепления мировых океанов - их уловы падают

Скорее всего Эль-Ниньо вновь нарушит погоду во всем мире, ослабит муссоны и приведет к новым лесным пожарам в Австралии. Но есть и еще более глубинные проблемы, потому что чем больше тепла будут впитывать океаны, тем труднее их водам будет удерживать избыточную энергию.

И тогда накопленное ими тепло должно будет найти выход.