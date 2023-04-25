Тайный комитет Ирана наказывает знаменитостей, примкнувших к протестам

59 минут назад

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Автор фото, TARANEH ALIDOOSTI VIA INSTAGRAM Подпись к фото, Актрису Таране Алидусти задержали за то, что она сфотографировалась без хиджаба и с протестным плакатом "Женщина, жизнь, свобода"

Как стало известно из документов, в результате утечки попавших в распоряжение Би-би-си, власти Ирана еще в прошлом году сформировали тайный комитет с целью преследования и наказания иранских знаменитостей, выступающих в поддержку антиправительственного движения.

Этот комитет уже 22 сентября направил в министерство экономики письмо со списком из 141 знаменитости и требованием проверить их налоговые отчисления и предпринять против них иные действия.

Письмо было написано всего через 6 дней после того, как в стране начались массовые протесты, вызванные гибелью молодой женщины Махсы Амини, задержанной полицией нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

В списке оказались такие известные люди как легенда иранского футбола Али Даеи и кинозвезда Таране Алидусти.

Но и помимо них там фигурируют десятки знаменитостей, актеров, спортсменов и лидеров общественного мнения в соцсетях, которым грозят экономические санкции, запреты на передвижение и даже аресты за поддержку движения с требованием соблюдать основные гражданские свободы.

С момента начала этих протестов сотни людей погибли в кровавых столкновениях с силами безопасности и еще тысячи были задержаны по обвинению в участии в "бунтах", организованных, как утверждают власти, зарубежными врагами Ирана.

Персидская служба Би-би-си получила от своего ближневосточного источника сразу три документа, демонстрирующих, какие быстрые и скоординированные действия предприняли власти в Тегеране в попытке отвадить знаменитостей от участия в протестах или даже их поддержки.

В письме от 22 сентября упоминается о создании так называемой Специальной группы по знаменитостям во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Исмаили, который находится под санкциями Евросоюза за грубые нарушения прав человека.

В нем также говорится, что министерство экономики было проинструктировано изучить налоговые отчисления фигурантов списка из 141 человека, которые, с точки зрения комитета, сыграли важную роль в разжигании волнений, и применить к ним "ожидаемые в рамках закона ограничения".

Помимо футболиста Али Даеи и актрисы Таране Алидусти, которая была арестована 17 декабря за то, что осудила казнь одного из участников протестов, но была отпущена под залог две недели спустя, в списке значатся еще многие знаменитости, в том числе кинорежиссеры Асгар Фархади, Пега Ахангарани, Маниже Хекмат, Барзу Арджуманд и Шахин Самадпур,, а также актер и бывший телеведущий Эхсан Карами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обладатель "Оскара" кинорежиссер Асгар Фархади не вернулся в Иран после начала протестов

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В письме не уточняются "ограничения", которые грозили этим людям, но, как рассказал Персидской службе Би-би-си один из них, значившийся в списке, "чиновники угрожали инфлюенсерам Инстаграма, что если они и дальше будут поддерживать участников протестов, их заставят заплатить налоги со всех доходов, которые он получают онлайн, и это будут весьма значительные суммы".

Еще два человека из списка подтвердили, что их банковские счета были заблокированы после того, как они высказались в поддержку протестующих.

В другом документе с пометкой "совершенно секретно", датированном 26 сентября, говорится, что Специальная группа по знаменитостям переименовывается в Комитет по знаменитостям, который становится постоянным.

Там также говорится, что обязанности комитета разделяются между министерствами культуры и разведки, которые будут заниматься актерами, исполнителями и медиаперсонами, и министерством спорта и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответственность которых войдут спортсмены.

В документе содержится наставление, что любое решение по знаменитостям "должно приниматься таким образом, чтобы снижать затраты и повышать пользу при усмирении беспорядков и поддержании основ режима".

В третьем документе от 1 ноября обсуждается, как следует поступать с футболистами накануне Чемпионата мира в Катаре и говорится, что активы одного из ведущих игроков и тренера следует заморозить.

В документе также говорится, что комитет был разгневан "неизменной дерзостью" актрисы Фатимы Мотамед-Арьи и потребовал от прокуратуры Тегерана "срочно предъявить ей обвинения и рассмотреть ее дело в приоритетном порядке".

Мотамед-Арья разместила в сети свои фотографии без хиджаба и опубликовала гневное видео, в котором жалуется, что власти использовали ее фотографию в хиджабе для рекламных плакатов.

Несмотря на то, что шпионы КСИР якобы интересуются исключительно спортсменами, в документе говорится, что им было дано разрешение задержать актрису кино и телевидения, лауреата нескольких премий за лучшую женскую роль Катаюн Рияхи, которая одной из первых сняла хиджаб в знак поддержки протестного движения.