Война России против Украины: бойцы ВСУ прибегают к древним технологиям, чтобы сбить с толку российские войска

Джонатан Бил

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны, Украина

39 минут назад

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Подпись к фото, Украинские войска на фронте отлично знают, что российские военные могут установить помехи для связи или подслушать переговоры

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил побывал на линии фронта на востоке Украины, где познакомился с новыми технологиями, помогающими украинским военным избежать подслушивания со стороны российской армии. Мы предлагаем перевод его репортажа, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

По мере того, как Украина готовится к крупному наступлению, скрывать наращивание сил перед ударом от российских войск становится все труднее. Поэтому украинским военным на передовой приходится изыскивать все более хитроумные способы, как сбить противника с толку.

Украинский минометный расчет, укрывшийся в окопе на восточном фронте, отлично понимает, что российские военные используют беспилотники и электронику, чтобы засечь и постараться уничтожить их.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и сами располагают технологиями XXI века - спутниками, смартфонами и планшетами, помогающими поддерживать связь и выявлять цели. Но они ко всему прочему еще и пользуются технологиями из далекого прошлого - полевыми телефонами, которые начали применяться еще во время Первой мировой.

Влад и его расчет берутся за такой телефон каждый раз, когда собираются открывать огонь из своего миномета. Чтобы позвонить, нужно несколько раз провернуть ручку, и тогда на другом конце провода раздастся глухой звонок. Выглядит все это как кадры из старого черно-белого кино.

Влад берется рукой за кабели, которые уходят в соседние окопы. По его словам, это самый надежный способ связи - тут прослушивание невозможно.

Российские системы электронной борьбы способны перехватывать сигналы мобильных телефонов и радиостанций, но, говорит Влад, указывая на полевой телефон у него под рукой, это очень древняя технология, однако работает она отлично.

Хотя российские войска на поле боя показали себя далеко не с лучшей стороны и несут тяжелые потери, Россия по-прежнему располагает одними из самых лучших в мире систем радиоэлектронной борьбы, способными незаметно отслеживать противника, а также перехватывать переговоры или глушить его средства связи.

Эти системы, укрытые на оборонительных позициях, могут сильно осложнить украинское наступление. Российские радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы) "Зоопарк" способны засекать артиллерийский огонь.

Подпись к фото, По словам Влада, полевые телефоны - самое надежное средство связи на войне

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Установки "Житель" могут обнаруживать, пеленговать и подавлять системы сотовой связи и блокировать радиочастоты, а комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" предназначены для подавления спутниковой связи.

Российские средства радиоэлектронной борьбы осложняют также работу украинских беспилотников, необходимых для наблюдения за полем боя с высоты птичьего полета.

На другом участке восточного фронта Алексей и его подразделение разведывательных беспилотников 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ использует в качестве укрытия разбомбленное здание, откуда запускает небольшой коммерческий беспилотник китайского производства для выявления позиций российских войск.

На ранних стадиях конфликта Украина успешнее использовала дроны, однако, по словам Алексея, сейчас в небе полно разных беспилотников. Часто российская сторона использует те же самые модели, но у россиян таких аппаратов больше. Впрочем, Алексей считает, что противник меньше заботится о своих дронах.

Его подразделение тоже уже потеряло пять маленьких китайских дронов, а бригада в целом может терять по три-четыре таких аппарата в день.

Алексей говорит, что у противника имеются станции электронной борьбы и специальное оружие против дронов, которые создают помехи и прерывают связь с беспилотниками. Но в умелых руках маленький коммерческий дрон типа Mavic может продержаться две-три недели.

Они делают все возможное, чтобы не быть обнаруженными противником: используют систему шифровки и меняют геолокацию дрона. Беспилотник, которым пользуется Алексей для разведки российских позиций, использует австралийский VPN, то есть в компьютере это выглядит так, словно он летает над Австралией.

Но такая маскировка срабатывает не всегда.

Украинские военные, в свою очередь, борются с российскими беспилотниками более примитивными методами, чему мы стали свидетелями на другом участке фронта.

Мне показывают летящий на большой высоте беспилотник. Это "Орлан", довольно крупный дрон российского производства, который способен вести разведку или перехватывать сообщения. На этот раз он ведет разведку ближайших украинских оборонительных сооружений для корректировки артиллерийского огня.

Потом мы слышим свист снарядов, затем - взрывы и поднимающийся вдали дым.

В ответ украинские солдаты открывают ураганный огонь из автоматов, но российский беспилотник слишком высоко, чтобы ему можно было причинить вред.

В расположенном неподалеку командном пункте Богдан из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады жалуется, что они не могут сделать больше.

По его словам, российские беспилотники летают над ними каждый день, каждый час и даже каждую секунду, потому что у них есть на то ресурсы. Мы с этим боремся, говорит Богдан, но не так хорошо, как хотелось бы.

Впрочем, большой экран за его спиной свидетельствует, что украинская армия может делать то же самое, хотя при этом им приходится считаться с потерями беспилотников.

Мы смотрим трансляцию с украинского дрона, который завис над российскими позициями.

Быть может, у российской армии и есть преимущество перед украинцами в средствах радиоэлектронной борьбы и в количестве дронов, которые осложнят готовящееся наступление ВСУ. Однако России так и не удалось ни взять под контроль небо, ни сломить стремление Украины к сопротивлению, на противопоставить что-либо изобретательности украинских военных.

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