"Для решения текущих политических задач". Что российский парламент изменил в законе о гражданстве

час назад

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Автор фото, JessAerons/Getty Images Plus

Лишиться приобретенного гражданства России теперь можно будет не только за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса, но и просто на основании заключения ФСБ. Такие поправки сегодня вслед за Госдумой одобрил Совет Федерации. А добровольно выйти из российского гражданства не смогут те, кто не выполнил перед страной ряд обязательств. Юрист не исключает, что к таковым могут быть отнесены, например, обязанности, связанные с прохождением военной службы.

Прежде всего одобренные поправки расширяют основания для лишения приобретенного гражданства России. Над этой темой депутаты работают уже много лет.

В пункте 3 статьи 6 Конституции России прямо сказано, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства, и, казалось, это положение не подразумевает иных толкований.

Ранее для лишения россиянина приобретенного гражданства в законе было предусмотрено только одно основание - если в судебном порядке выяснилось, что заявитель предоставил подложные документы или заведомо ложные сведения о себе. В 2017 году, несмотря на критику правозащитников, депутаты расширили понятие заведомо ложных сведений. Под ними стали пониматься совершение "террористических" и "экстремистских" преступлений.

В принятых теперь поправках к основаниям для прекращения приобретенного гражданства отнесено не только совершение преступленией, но и приготовление к ним, а также покушение на это. Однако установить все это должен будет суд.

Лишиться гражданства можно будет, если суд признает гражданина виновным по статьям о "фейках", "дискредитации" российской армии, уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, дезертирстве, участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России, призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Впрочем, внесудебная процедура лишения гражданства в законе теперь тоже появится. Она будет применяться в отношении граждан, действия которых "создают угрозу национальной безопасности" России. Соответствующее решение будет принимать МВД - просто на основании заключения ФСБ. Обжаловать это решение будет возможно в течение 10 дней - но уже после лишения гражданства.

Добровольно выйти из российского гражданства теперь тоже может быть не так просто. Если у гражданина есть "не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное федеральным законом", то выход из гражданства власти не допустят.

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В третьем, итоговом чтении за поправки в закон "О гражданстве" проголосовали 408 депутатов. Воздержался всего один человек. Против не голосовал никто.

Воздержавшимся депутатом был первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он единоросс, пять раз избирался в Госдуму, все эти годы занимается вопросами соотечественников за рубежом и, как следствие, вопросами гражданства.

Затулин выступил против предусмотренной поправками процедуры прекращения гражданства. Он напомнил, что в соответствии со статьей 6 Конституции России гражданство РФ "является единым и равным независимо от оснований приобретения".

Принятые поправки, отметил Затулин, делят граждан России на тех, кто имеет гражданство по праву рождения - их нельзя лишить гражданства, даже если они совершат преступление - и всех остальных - их как раз готовы лишать гражданства. "То есть мы делим граждан на две части, это неправильно", - пояснял депутат.

Он также указал, что под действие поправок попадают получившие гражданство России жители аннексированных территорий - Крыма, Донецка, Луганска. Если они "совершат преступления более чем по 70 статьям УК - это будет основанием не только их наказать, но и лишить гражданства".

"Речь идет о пожизненном запрете совершать преступления - они самые разные - в том числе дискредитация вооруженных сил или ложные сведения о деятельности органов власти и так далее - это все оценочные вещи", - объяснял депутат Затулин. По его словам, "даже если суд принимает такое решение, то человека нужно наказать, а не лишать гражданства".

"Утрата гражданами очевидных механизмов защиты"

С оценками принятых поправок с депутатом Затулиным согласен старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший российский сенатор Константин Добрынин. Он называет их "очередным примером несоответствия как фундаментальному принципу правовой определенности, так и несоблюдения конституционной гарантии верховенства человека, его прав и свобод по отношению ко всем иным ценностям и интересам".

По мнению эксперта, рассмотрение проекта закона в Госдуме в течение 2022-го и особенно в текущем календарном году выпукло показало, что основное внимание парламента было сосредоточено на внесении поправок, "связанных с применением норм института гражданства для решения текущих политических задач".

Так, во внесенном в Госдуму проекте 2021 года предлагалось упростить получение российского гражданства лицам, которые более пяти лет проходили военную службу по контракту. В принятой же редакции закона достаточно заключения контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года, приводит пример Добрынин.

Также закон предусматривает и процедуру добровольного выхода из российского гражданства и перечень оснований, по которым в этом может быть отказано. В действующем законе таким основанием является наличие "не выполненного перед РФ обязательства, установленного федеральным законом". И если представленный в 2021 году первоначальный законопроект конкретизировал эти обязательства только "в части уплаты пошлин, налогов, сборов и штрафов", что было разумно и обоснованно, то принятый нижней палатой закон говорит и о неких "иных обязательствах", к которым могут быть отнесены и обязанности, например, связанные с прохождением военной службы, поясняет юрист.

Расширение оснований для лишения приобретенного гражданства будет "дискреционно толковаться правоприменителями, оставляя таким образом широкую свободу усмотрения органам власти при решении вопросов гражданства", полагает Добрынин. Внесудебный порядок лишения гражданства он называет "мягко говоря беспрецедентным", который "может привести к угрозе утраты гражданами очевидных механизмов защиты и восстановления нарушенных прав".

"Мы понимаем, что вы делаете"

Со времен третьего созыва, когда председатель Госдумы Борис Грызлов обронил ставшую впоследствии мемом фразу "парламент не место для дискуссии", публичных дебатов на Охотном ряду (которые являются неотъемлемой частью парламентаризма) становилось все меньше. Когда спикером Госдумы стал бывший куратор внутренней политики в администрации президента Вячеслав Володин, полемику даже с лояльными Кремлю депутатами пресекли на корню.

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Это хорошо видно на примере обсуждения поправок в закон "О гражданстве".

При рассмотрении во втором чтении таблицы поправок, рекомендованной профильным комитетом к принятию, депутат имеет право вынести на отдельное обсуждение любое количество поправок, обосновать каждую из них и призвать коллег, например, их не поддерживать.

Но когда единоросс Затулин собрался это сделать, тут же получил отповедь от председателя Володина. Во-первых, спикер Госдумы настаивал, чтобы депутат обосновал все выносимые им поправки одним докладом (вместо четырех разных). Во-вторых, напомнил об их договоренностях, что Затулин выступит по мотивам принятого закона в третьем чтении. Это право также гарантировано каждому депутату в соответствии с думским регламентом. Однако в представлении Вячеслава Володина это перечеркивает право парламентария выносить на голосование отдельные поправки.

Затулин подчеркнул, что все его действия происходят "в соответствии с процедурой", но тем не менее стал оправдываться: "Некоторые поправки носят принципиальный характер, и всё уместить в одно выступление я просто не смогу".

Когда Затулин отказался обосновывать все вынесенные им на отдельное голосование четыре поправки единым докладом, так как они "все разные", спикер недовольно ответил: "Понятно, что они разные, но в этом случае мы с вами понимаем, что вы делаете".

После того как палата рассмотрела таблицы поправок, рекомендуемых и к принятию, и к отклонению (при обсуждении второй Затулин также вынес несколько поправок на отдельное голосование), Володин просто лишил его права выступить по мотивам в третьем чтении.

Обратившись к единороссу, спикер Госдумы заявил: "Я и до этого говорил, и опять скажу: президентский законопроект, есть концепция законопроекта, цели и задачи, которые законопроект решает, поэтому, когда мы говорим о нашей поддержке, она должна быть в первую очередь в том, что мы не должны своё "я" и свои предложения путать с тем, что нам внесено для рассмотрения".

Из слов Володина следовало, что законопроекты, вносимые в парламент президентом, должны приниматься без изменений. "Вначале говорил и сейчас скажу: не слова, а поступки определяют отношения. Законодательная инициатива президента... <...> Мы берём и в законодательную инициативу президента вносим свои поправки, свои предложения и ломимся в открытую дверь. Ну, всё-таки законопроект имеет свою концепцию, свои цели, задачи и авторство".

Не дал выступить перед голосованием в третьем чтении Володин и председателю думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову.

В Совете Федерации на критику закона тоже отвечали с раздражением. Сенатор Людмила Нарусова также вспоминала статью 6 Конституции и настаивала, что в соответствии с этой нормой "вне зависимости от основания приобретения гражданства" оно является единым и равным.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в ответ заявил, что равное гражданство - это когда гражданин "обладает всем набором гражданских и политических прав" - вне засимости от того, имеет он гражданство по рождению или приобретенное.