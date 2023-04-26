"Армия дронов". Украина срочно наращивает производство боевых беспилотников

Джо Тайди

Корреспондент по вопросам кибербезопасности

38 минут назад

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В Украине ускоренными темпами идет строительство целой армии боевых дронов для их использования на передовой. Корреспондент Би-би-си Джо Тайди побывал на одном из тренингов под Киевом, где готовят операторов боевых дронов. Почитать его репортаж в оригинале на английском языке можно здесь.

Украинские власти говорят, что в стране необходимо как можно быстрее нарастить производство боевых дронов - спрос на них от находящихся на передовой подразделений ВСУ продолжает расти.

Чтобы стимулировать этот рост, законодатели первым делом упростили правила ввоза в страну необходимых комплектующих и освободили производителей беспилотников от уплаты таможенных сборов.

Финансируется производство за счет весьма успешной международной кампании по сбору средств под названием "Армия дронов".

Общая сумма пожертвований уже превысила 108 млн долларов, но сбор средств продолжается. Интерес к "Армии дронов" подогревают пожертвования знаменитостей - например, американского актера Марка Хэмилла, известного по роли Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны".

Помимо собственно покупки и производства беспилотников, из собранных средств оплачиваются курсы по подготовке операторов боевых дронов.

Съемочная группа Би-би-си побывала на одном из таких тренингов, проводимых на секретном полигоне на окраинах украинской столицы.

Подпись к фото, Операторы работают в парах: один член "удаленного экипажа" ведет беспилотник, отвечая исключительно за навигацию, другой непрерывно мониторит трансляцию установленной на дроне камеры наблюдения, чтобы не пропустить ничего важного

Десяток "удаленных экипажей" отрабатывали необходимые операторам навыки, выполняя учебное задание по поиску установленных где-то на другом конце поля маркеров, символизирующих ту или иную военную цель.

Наблюдал за процессом инструктор по имени Слава, комментируя допущенные курсантами ошибки, а параллельно рассказывая им о том, как лучше всего спрятаться в лесу.

"Дроны - это наши глаза, - объясняет он. - С воздуха силы неприятеля отлично просматриваются, поэтому обнаружить его несложно. Координаты обнаруженных частей мы передаем на огневые позиции, откуда их расстреливает наша артиллерия".

В последнее время обе стороны конфликта все больше полагаются на небольшие и относительно дешевые беспилотники, которые традиционно используют для съемки с воздуха.

Подпись к фото, The DJI Mavic is one of the most popular hobby drones in the world used for filming

Самая популярная модель на передовой - DJI Mavic, цена которого не превышает 2000 долларов.

В прошлом году китайский производитель этого беспилотника прекратил его экспорт и в Россию, и в Украину, настаивая на том, что дроны предназначены "для использования исключительно в гражданских целях".

Слава признает, что после этого приобрести дроны стало чуть сложнее, но у Украины все еще есть возможность закупить тысячи таких аппаратов.

Впрочем, продолжает он, ВСУ необходимо еще больше - причем параллельно нужно разрабатывать и дроны нового типа, поскольку предназначенные для фотосъемки квадрокоптеры не так сложно сбить из огнестрельного оружия или заглушить их сигнал при помощи электроники.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как в Украине сбивают российские дроны

Организаторы кампании "Армия дронов" утверждают, что своими руками построили, приобрели или другим способом передали для нужд ВСУ 3300 "народных дронов". Четыре сотни ранее приобретенных, подержанных беспилотников для аэрофотосъемки пожертвовали их владельцы.

Сбор денег был открыт в июле прошлого года, чтобы помочь украинской военной авиации и подготовить операторов беспилотников.

Проект хорошо известен пользователям соцсетей: там активно шерят тематический видеоролик, где об "Армии дронов" своим многочисленным поклонникам рассказывает "Люк Скайуокер" (Марк Хэмилл).

Подпись к фото, Сбор денег ведется во многих кафе и ресторанах

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Во многих магазинах и на автозаправочных станциях по всей территории Украины можно увидеть рекламу и других национальных проектов, нацеленных на создание армии беспилотников. Командование ВСУ неустанно повторяет, что на поле боя беспилотники дают украинским военным значительное конкурентное преимущество.

С начала апреля в рамках кампании "Армия дронов" были закуплены и отправлены на передовую 10 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, стоимость каждого из которых составляет порядка 16 тыс. долларов.

В понедельник очередная партия из 100 беспилотников-камикадзе украинского производства была отправлена в Бахмут.

В марте Министерство цифровой трансформации Украины объявило о смягчении правил и упрощении процедуры ввоза в страну необходимых для производства дронов комплектующих.

До этого покупка, к примеру, модулей GPS или инфракрасных камер занимала не меньше пары недель - столько времени уходило на улаживание таможенных формальностей и прочую бюрократию.

Подпись к фото, В последние три месяца украинские власти существенно нарастили выпуск боевых дронов отечественного производства

Были смягчены и налоговые правила: украинских импортеров беспилотников и компонентов для них освободили от уплаты таможенных сборов и НДС.

"На сегодняшний день дроны - это фундаментальная по значимости технология", - заявил, объявляя о новых правилах, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кампанию по сбору средств для создания "Армии дронов" Федоров возглавил лично. Посетителям своего министерского кабинета в Киеве он с гордостью демонстрирует прототип нового секретного беспилотника-камикадзе, строящегося в Украине.

Он открыто говорит о предназначении строящихся дронов: их целями станут российские военослужащие, а также танки, артиллерия и другая тяжелая военная техника.

Впрочем, обсуждать недавние удары беспилотников по российской территории он отказывается - как и остальные члены правительства.

В прошлом месяце беспилотник взорвался в городе Киреевск, расположенном примерно в 400 км от границы с Украиной. Как сообщают российские государственные СМИ, в результате взрыва пострадали по меньшей мере три местных жителя.

В феврале сообщалось, что один из беспилотников украинского производства якобы разбился в Московской области, после чего Москва обвинила Украину в нанесении удара по энергетическому объекту.

Автор фото, Mykhailo Fedorov Подпись к фото, По словам Михаила Федорова, на поле боя беспилотники дают украинским военным значительное конкурентное преимущество

Россия использовала против Украины уже сотни беспилотников, в основном это "Шахеды" иранского производства.

Использование дронов для проведения военных операций на территории России официальный Киев еще ни разу не признал.

На вопрос, как он относится к перспективе нападения украинских беспилотников на российскую территорию, Федоров отвечает просто: "Я поддерживаю любые действия, которые помогают нам остановить российское вторжение и добиться победы".

В своем телеграм-канале Федоров также хвастался украинским беспилотником R18, который, по его словам, "способен совершать перелеты из Киева до Москвы и обратно".

Слухи о том, что он якобы призывал к ударам беспилотников по Москве, министр категорически отвергает: "У нас есть силы обороны, которые планируют военные операции, а наша задача - сделать все возможное, чтобы в стране не было недостатка БПЛА для их использования в военных целях".