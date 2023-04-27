Война в Украине: защитники Бахмута экономят снаряды и опасаются, что поддержка Запада ослабеет

Джонатан Бил

корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

59 минут назад

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Подпись к фото, Украина все настойчивее призывает помочь ей с оружием и боеприпасами

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил побывал в Бахмуте, где уже несколько месяцев идет тяжелые бои, и поговорил с украинскими военными.

Оригинал его материала на английском можно прочитать здесь.

Год назад Владимир и его бойцы стреляли залпами из всех 40 стволов своей реактивной установки БМ-21 "Град". Теперь за один раз они могут позволить себе выпустить по российским целям лишь несколько ракет.

"Нам не хватает боеприпасов", - объясняет он.

Его подразделение, 17-й танковый батальон, по-прежнему осуществляет огневую поддержку украинских войск, отчаянно цепляющихся за окраины Бахмута, который Россия пытается захватить уже несколько месяцев.

Ценой огромных потерь российские войска все ближе подходят к своей цели - захвату города.

Пока мы скрываемся в небольшой роще, Владимир получает команду открыть огонь из своей ракетной установки по российской минометной позиции, расположенной примерно в 15 километрах.

Подпись к фото, Некоторые украинские ракеты "Град" поставляются из Чехии, Румынии и Пакистана

Его люди снимают ветки, маскирующие машину. Они едут к пустому полю, расположенному примерно в километре, и быстро рассчитывают дальность стрельбы.

Стволы ракетной установки направляются в сторону цели, зависший над ними украинский беспилотник оценивает точность стрельбы.

Первая ракета промахивается примерно на 50 метров, поэтому они корректируют угол возвышения, выпускают еще две и быстро возвращаются к деревьям в укрытие. На этот раз они попали в цель.

Владимир, однако, расстроен, что они не могут сделать больше: "Мы могли бы оказать большую поддержку нашим ребятам, которые там погибают".

По его словам, Украина уже исчерпала свои собственные запасы боеприпасов для "Градов", поэтому полагается на ракеты, поставляемые из других стран. Владимир говорит, что поставки идут из Чехии, Румынии и Пакистана. Он жалуется, что ракеты из Пакистана не очень хорошего качества.

Подпись к фото, Grad soldier with sight

Чем дольше длится война, тем громче Украина призывает увеличить поставки оружия и боеприпасов. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к крупному наступлению. Но в то же время украинцам по-прежнему приходится тратить огромные ресурсы лишь на удержание своих позиций.

Несмотря на недавние поставки современных вооружений - танков и бронемашин, - Украина по-прежнему в значительной степени полагается на свои старые, еще советских времен, арсеналы.

Система ПВО "Бук" российского производства, способная поражать самолеты, беспилотники и ракеты, до сих пор высоко ценится украинскими военными. Нам показали одну из них дальше по линии фронта - она тоже спрятана в лесу.

Это высокотехнологичное оружие помогло не допустить российского превосходства в небе.

Йозеф, командир "Бука", сказал мне, что для россиян "Буки" - цель номер один. Этим объясняется особая тщательность защиты комплекса. Длинная машина с радарным куполом зарыта в глубокий окоп, покрытый камуфляжной сеткой. Сверху лежат две серые ракеты. Обычно "Бук" несет четыре.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сергей опасается, что Украине не хватит ресурсов для продолжения войны, если она растянется на годы

В начале апреля в интернете появилась подборка секретных американских документов - карт, графиков и фотографий, раскрывающих подробную разведывательную информацию о войне.

Я спрашиваю Йозефа, верно ли то, что в них говорится об острой нехватке ракет для "Буков". "Нет, это неправда", - настаивает он. Но он признает, что "Бук" трудно обслуживать, и Украине их нужно больше.

"У нас их недостаточно, - говорит он. - Детали ломаются, а запчастей нет, потому что заводы, которые их производят, находятся не в Украине".

Йозеф не только не согласен с некоторыми положениями этих отчетов американской разведки. Он сомневается, действительно ли в них вообще были какие-либо секреты.

"За что нам злиться на американцев? - спрашивает он. - За то, что они обнародовали информацию, которая есть у русских уже 20 лет? Нелепость!" Россия, по его мнению, всегда знала о возможностях вооруженных сил Украины.

Но Россия до сих пор не знает ни времени, ни места ожидаемого наступления Украины. Оно будет иметь ключевое значение для возвращения территорий и ослабления давления на украинские силы на фронте протяженностью 1300 км. Где бы оно ни произошло, России придется перенаправить туда часть своих сил.

Но и Украине приходится вооружать и оснащать новые подразделения для проведения наступления. Обе стороны испытывают трудности с обеспечением фронта продовольствием.

Подпись к фото, Система ПВО "Бук" помогла Украине защитить свое воздушное пространство

На другом участке под Бахмутом украинские войска из 80-й бригады уже расходуют сотни артиллерийских снарядов в день, пытаясь отразить наступление России.

Они уже используют некоторые виды оружия, поставляемые Западом. Сергей и его подчиненные обслуживают легкое артиллерийское орудие L119 британского производства. Но Сергей говорит, что им тоже приходится экономить боеприпасы. По его словам, в среднем они расстреливают по 30 снарядов в день.

"На данный момент у нас достаточно людей, - говорит он. - Но нам нужны боеприпасы. Боеприпасы - это самое важное".

Я спрашиваю Сергея, будет ли этот год переломным для Украины. "Если в этом году мы перейдем в наступление и отвоюем нашу землю, то мы победим, - отвечает он. - Но если этого не произойдет, то у нас не будет ресурсов для продолжения войны еще пять-десять лет".

Владимир, командир "Града", еще более прямолинеен. "Страна истощена, экономика тоже", - говорит он.