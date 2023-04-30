Sunday Times: Киев не готов к большому наступлению. Но у него нет выбора

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Британская Sunday Times публикует статью профессора Марка Галеотти, эксперта по России и автора более 20 книг. В ней он отмечает, что, несмотря на желание украинской армии и политиков, значительных результатов наступление, скорее всего, не принесет - однако откладывать его становится все труднее, в том числе по политическим причинам.

Британские офицеры, работавшие с украинскими военными, сообщают, что их коллеги настроены решительно, отмечает Галеотти. С другой стороны, согласно просочившимся оценкам американской разведки, Украина вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем скромные территориальные успехи.

"До сих пор украинские военные демонстрировали не только мастерство и решительность, но и воображение", - пишет автор, отмечая успехи украинской армии в обороне в первой фазе конфликта.

Украинцам также часто удавалось застать россиян врасплох на оперативном и стратегическом уровне, как, например, во время Харьковского наступления. Нанеся удар в момент, когда внимание Москвы было сосредоточено на юге, и в районах, где российских войск было мало, они смогли за месяц отвоевать более 12 тысяч квадратных километров.

Проблемы Киева

Однако, хотя украинцы быстро осваивают 230 новых и отремонтированных западных танков и 1550 бронемашин, у них все еще нет надлежащей противовоздушной обороны для любой крупной наступательной операции. Западные эксперты также не уверены, что старшие командиры смогут адаптироваться к новым системам так же хорошо, как оперирующие ими солдаты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинские военные уже несколько месяцев обучаются использованию западных танков - в частности, Challenger II

"Тем не менее, у Киева нет иного реального выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление. Его лидеры все больше загоняют себя в рамки, - считает Галеотти. - Президент Зеленский умело управляет Западом, но, чтобы сохранить его поддержку, он должен показать то, что вашингтонские инсайдеры довольно безвкусно называют "возвратом инвестиций".

Зеленскому также предстоит сбалансировать внутреннюю политику. Такие "ястребы", как Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, не желают слушать о переговорах с Москвой, хотя некоторые в правительстве считают, что для них сейчас самое время.

Как пишет автор, один западный дипломат в Киеве описал "сюрреалистичный опыт", когда его собеседники "обсуждают потенциальные форматы переговоров" вечером, а на следующее утро "кричат, что никаких переговоров с Россией быть не может".

Не хватает боеприпасов

У стран Запада тоже есть свои ограничения. Помимо сложностей, в том числе и политического плана, с поставками новых современных систем вооружений (истребителей F-16 или оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км ATACMS), остро стоит проблема нехватки боеприпасов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нехватка боеприпасов - одна из самых острых проблем, и разрешить ее быстро не получится

В настоящее время украинцы за месяц расходуют больше 155-мм снарядов, чем США производят за год, напоминает Галеотти. Запад инвестирует в новые производственные мощности, но на это уходит время.

"Боеприпасы нельзя наколдовать из воздуха, и Париж блокирует закупки ЕС за пределами блока, - считает автор. - Киев будет вынужден атаковать независимо от этого, возможно, нацелившись на какую-то амбициозную цель, например, на Мелитополь, автомобильный и железнодорожный узел, освобождение которого перекроет сухопутный мост между Крымом и Россией".

В Москве об этом знают и готовятся к обороне.

По украинским оценкам, подтвержденным британским Министерством обороны, количество российских потерь в результате этого снизилось почти на треть. На спутниковых фотографиях видно все больше траншей и укреплений, особенно вдоль вероятных линий украинского наступления на юге.

Не исключено, что Киев нанесет удар в другом месте, например, по Донецку, пишет Галеотти, однако это будет иметь символическое значение: сражение будет тяжелым, а практической пользы от него гораздо меньше.

Путин тоже ограничен в выборе вариантов

Правда, у России тоже есть проблемы, отмечает автор. У россиян тоже не хватает боеприпасов и ракет с точным наведением.

"Более того, Путин хочет успехов, но чем агрессивнее российские операции, тем больше потерь несут российские войска, и тем скорее он снова окажется перед трудным выбором, как восполнить недостаток войск", - пишет Галеотти.

Для восполнения потерь потребуется либо новая волна мобилизации, либо отправка призывников. Оба варианта будут непопулярны, и Путин торопится принимать такие решения, особенно перед сентябрьскими региональными выборами.

"Таким образом, пока силы, неподконтрольные Зеленскому, подталкивают Киев к нападению, Москва неохотно готовится к обороне, полагаясь лишь на надежду пересилить волю Украины к сопротивлению и готовность Запада финансировать ее, - пишет Галеотти. - Это практически единственная стратегия, которую может принять Путин".

Китай выиграет в любом случае

Автор также отмечает, что международная роль России снижается, несмотря на воинственные заявления российского МИДа.

Москва избегает прямых провокаций в адрес НАТО, например, не нанося удары по маршрутам поставок западного оружия в Украину. Даже на пике российской воздушной кампании она избегала полетов слишком близко к западным границам Украины, чтобы случайно не вторгнуться в воздушное пространство НАТО.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Визит Си Цзиньпина в Москву прошел под фанфары, однако Пекин по-прежнему не помогает России материально

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН в среду заявил, что НАТО пытается "расколоть Россию", но на самом деле делает ее сильнее, причем не в последнюю очередь на мировой арене. Но и тут не все так просто.

"Даже те страны, которые Москва когда-то считала второсортными державами, теперь имеют право вето на некоторые аспекты российской политики или, по крайней мере, возможность потребовать высокую цену за свою помощь", - напоминает Галеотти, приводя в пример Турцию и Иран, помогающих России обходить санкции, а заодно все активнее действующих в регионах, которые Москва когда-то считала своими.

"Чем дольше продолжается война и чем больше ущерб, нанесенный российской экономике, тем больше набирает силу Китай, - отмечает автор. - Несмотря на радостные коммюнике после визита президента Си в Россию в марте, Пекин по-прежнему не дает оружие, боеприпасы или хотя бы безоговорочную политическую поддержку, которую хотел получить Путин".

Вместо этого Си открыто заставил Москву умерить ядерные угрозы, а недавно провел первый с начала вторжения телефонный разговор с Зеленским, продолжавшийся целый час.