Погибающий спецназ: что известно о потерях России в Украине к концу апреля

Ольга Ившина

Би-би-си

33 минуты назад

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Автор фото, Rosgvardia press office

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 21 700 российских военных, погибших на войне в Украине. Темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими, причем не только в отрядах, составленных из заключенных, но и в специализированных подразделениях российской армии.

Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров установила, что за 14 месяцев вторжения российские силы потеряли по меньшей мере 3401 элитных специалистов: бойцов спецназа ГРУ и Росгвардии, десантников, морских пехотинцев и военных пилотов. На их подготовку ушли годы усилий и миллионы долларов.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

За последние две недели удалось установить имена 1249 погибших (по меньшей мере 54 из них служили в элитных подразделениях). Это существенно выше, чем средние показатели 2022 года. В первые 12 месяцев войны российские источники каждую неделю сообщали примерно о 250-300 погибших.

Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК. Судя по открытым данным, наибольшие потери в последние месяцы по-прежнему несут заключенные, воюющие в районе Бахмута, много потерь и в отрядах мобилизованных.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 43 400 человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 195 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.

Потери элиты

Именно на специализированные отряды - ВДВ, морскую пехоту, ГРУ, отряды особого назначения Росгвардии и армейский спецназ - Москва и сделала ставку в начале вторжения. В итоге в первые месяцы войны эти подразделения понесли тяжелейшие потери.

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Только по подтвержденным данным, с начала войны Россия потеряла более 3401 специалистов элитных подразделений.

В их числе по меньшей мере 445 человек, служивших в подразделениях армейского спецназа и 451 сотрудников спецотрядов Росгвардии. Судя по открытым источникам, наибольшие потери понесли Новосибирская 24-я бригада спецназа ГРУ (76 имен) и Тольяттинская 3-я бригада спецназа ГРУ (60 имен). 346-я бригада спецназа ГРУ потеряла по меньшей мере 38 человек.

Специалисты неоднократно отмечали, что первые полгода российский генералитет постоянно использовал спецназ не для скрытных операций за линией фронта, диверсий и других филигранных операций, которые и являются прерогативой спецназа.

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Не доверяя собственной пехоте, российские военачальники посылали спецназ на прямые столкновения с украинскими военными, использовали их для удержания фронта при отступлении в Харьковской области и даже для прочесывания улиц Мариуполя. Все это приводило к дополнительным потерям.

18% всех погибших спецназовцев - это офицеры. Потеря этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

Автор фото, Er.ru Подпись к фото, Портреты некоторых погибших наносят на стены домов в городах, где они жили

Согласно открытым данным, потери отрядов спецназа ГРУ и Росгвардии за 14 месяцев войны в Украине существенно превышают потери этих подразделений за 10 лет вооруженного конфликта в Чечне.

Среди погибших - 139 военных пилота. Это штучные специалисты, на подготовку которых требуется не менее 3 млн долларов и 7 лет сложнейших тренировок. Подготовка одного летчика-снайпера может занять от 15 до 17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Несмотря на серьезные потери элитных подразделений, они все еще остаются важнейшей составляющей российской военной группировки на территории Украины. Мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев.

Судя по сообщениям с передовой, сейчас отряды спецназа, морпехов и ВДВ активно задействуют как в наступательных, так и оборонительных боях на всех ключевых участках фронта. Многие отряды получили пополнение за счет людей, привлеченных с гражданки.

Добровольцы и мобилизованные

С мая-июня прошлого года основная нагрузка переместилась на наспех набранные подразделения добровольцев. Основную их часть составили мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

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Именно отряды добровольцев - наряду с мотострелковыми подразделениями и ЧВК - продолжают нести самые высокие потери в последние полгода. При этом перед отправкой на фронт добровольцы зачастую проходят лишь от трех до семи дней подготовки.

Важная особенность подразделений добровольцев - возраст участников. Большая часть погибших в этой категории - это мужчины в возрасте от 42 до 47 лет. Более 300 погибших были старше 49 лет.

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Из открытых источников нам известно о смерти 2001 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января. Темпы потерь мобилизованных, судя по открытым данным, также продолжают увеличиваться. Приведенные нами цифры - это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты составляли костяк передовых отрядов Минобороны, принимавших участие в наступлении в разных районах Донбасса. По словам выживших, их нередко отправляли в лобовые штурмы украинских укрепрайонов без подготовки. Мобилизованные регулярно пытаются жаловаться на эти решения командиров президенту, но общая картина от этого не меняется.

При этом продолжаются случаи, когда мобилизованных отправляют воевать по специальности, существенно отличающейся от той, по которой их готовили в частях. Это - вместе с недостатками координации между частями и частыми артобстрелами - приводит к дополнительным потерям среди вчерашних гражданских специалистов.

Ситуация в регионах

В первые 8 месяцев войны больше всего подтвержденных потерь было в Дагестане и Бурятии, где многие молодые люди выбирали службу в армию по контракту из-за отсутствия других работающих социальных лифтов.

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Но после объявления частичной мобилизации в лидеры по числу потерь стали выходить крупные промышленные регионы, в которых рекрутировали много людей по повесткам. В это время начало существенно меняться и распределение потерь по регионам.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Судя по табличкам на надгробиях и датам похорон, в среднем погибших доставляют в Россию и хоронят через 14-20 дней после смерти. Но в некоторых случаях, этот процесс затягивается. Например, 20-летнего танкиста Ховалыга Алдын-Херела похоронили только через 71 день после гибели.

Заключенные

Подпись к фото, Захоронения на кладбище города Березовский в Свердловской области. На каждой могиле виден венок с символикой, используемой ЧВК "Вагнер"

Из открытых данных следует, что воюющие в составе ЧВК "Вагнер" осужденные из российских тюрем несут наибольшие потери среди всех других формирований.

​​Всего удалось установить имена 3621 заключенных из российских колоний, погибших в ходе российского вторжения в Украину. Реальные цифры потерь наверняка гораздо выше. Именно осужденные, завербованные из колоний в ЧВК "Вагнер", выполняют роль тарана в продолжающихся боях за Бахмут.

При этом не всех погибших хоронят в регионах, где живут их родственники. С начала войны появилось уже семь кладбищ с массовыми захоронениями бойцов ЧВК "Вагнер". Шесть из них - в России - в Новосибирске, Иркутске, Свердловской, Самарской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. Еще одно - в украинском Луганске.

В общей сложности Би-би-си смогла установить, что на этих семи кладбищах похоронены по меньшей мере 1209 сотрудников ЧВК "Вагнер". Судя по открытым данным, многие из них были осужденными, которые должны сейчас отбывать срок в колониях.

Родственники по меньшей мере 42 захороненных не знали об их смерти и несколько месяцев пытались выяснить их судьбу. О смерти близких они узнали от волонтеров, фотографирующих таблички на кладбищах, или от журналистов.

Погибшие офицеры

С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 1970 офицеров. 534 из них были в звании от майора и выше.

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Потеря большого числа офицеров - особенно лейтенантов и капитанов - существенно сказывается на боеспособности подразделений.

Именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов. Именно младшие офицеры обычно проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива.

Те, кто пришли на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлены и опытны. А это, в свою очередь, сказывается на уровне обучения добровольцев и мобилизованных, а также на качестве решений, принимаемых в зоне боевых действий.

Что известно о потерях самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Автор фото, Getty Images

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска. С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 9 тысяч военных "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 6200 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий ДНР и ЛНР и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 58 600 человек погибшими.

Автор фото, ANATOLII STEPANOV

С учетом раненых общие безвозвратные потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 263 700 человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.