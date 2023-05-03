"Ношу гранату для себя". Как россиянин воюет на фронте за Украину, а в судах – за украинский паспорт

Оксана Тороп

ВВС Украина

33 минуты назад

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Подпись к фото, Каких трудов стоит россиянам получить украинский паспорт, даже если они активно поддерживают Украину в этой войне

Во время войны Украина приостановила выдачу гражданства россиянам. В бюрократической ловушке оказались тысячи людей, которые ждали украинский паспорт, но так и не смогли его получить.

Эти люди фактически оказались нелегалами. Теоретически их могут даже насильно депортировать в Россию, а для многих, особенно для тех, кто помогает ВСУ и поддерживает Украину в этой войне, это смертельно опасно.

Рождение "Самурая"

54-летний россиянин Иван (имя изменено из соображений безопасности) три года назад приехал в Харьков к больному отцу. Поначалу он жил там, а потом переехал к родственникам в Запорожье, где стал работать инструктором по боевым единоборствам. Впоследствии он получил временное удостоверение гражданина Украины по территориальному происхождению.

В полномасштабное вторжение он не верил, считая, что Владимир Путин на это не пойдет. А уже 25 февраля вез знакомого украинского военного, которому надо было срочно попасть в Киев. На второй день российского вторжения на территорию Украины в голове у него царил хаос, и понимания, что же делать дальше, еще не было. Но дальнейшую судьбу россиянина Ивана изменил случай, произошедший на трассе Полтава - Киев.

Иван был за рулем, а на пассажирском сиденье рядом сидел его знакомый. Дорога из Запорожья в Киев, примерно 570 километров, идет через несколько областей. После 24 февраля по всей Украине уже работали блокпосты, что значительно увеличило время поездки. Где-то в Полтавской области в небе прямо над дорогой, в нескольких километрах от машины Ивана появился вертолет, который начал обстреливать двигавшуюся впереди колонну военной техники.

"Я снизил скорость, подъехал, чтобы посмотреть, что происходит. На дороге горели три военных машины, с них упали раненые, кого-то убили, кто-то горел заживо", - вспоминает Иван.

Впоследствии из официальных источников станет известно, что в результате стрельбы из российского вертолета по военной колонне в Полтавской области четверо военных погибли, а еще четверо - получили ранения.

Когда Иван перевел взгляд от военных, то увидел, что чуть дальше поперек обстрелянной дороги стоит гражданский автомобиль. Из него выбежал мужчина, который что-то непрерывно кричал. Иван подбежал к нему, увидел, что тот весь в крови, спросил, что произошло. Мужчина же продолжал истерически кричать и показывал рукой на свою машину.

"Я подошел к этой машине, а на переднем сиденье - женщина, у которой нет части головы. Мужчина же все кричит и все продолжает указывать на это авто. Я присмотрелся, а там на заднем сиденье - девочка. Я открыл дверь, взял ее на руки - живая, плачет ", - вспоминает Иван. Он забрал мужчину и девочку к себе в машину и предложил отвезти в столицу. Человек был явно не в себе от шока. Да и самого Ивана трясло: "Девочку было очень жалко. Это ведь такое пришлось пережить! Теперь у нее уже никогда не будет мамы".

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Проехав какое-то расстояние, мужчина из расстрелянной машины немного пришел в себя и позвонил своим знакомым, договорившись о встрече. Он попросил высадить их с дочерью на заправке. Ивану не хотелось оставлять их одних на трассе в таком состоянии, и он уговаривал их доехать с ним до Киева, где их бы осмотрели врачи. Но мужчина настаивал, сказал, что уже договорился со знакомыми, которые совсем скоро за ними подъедут и их заберут.

"Все произошло так быстро, что я не взял у него номер телефона, не спросил имя и фамилию, возможно, им нужна была помощь… Я их высадил и уехал", - говорит Иван.

В эту ночь он не смог заснуть. Перед глазами стояла эта девочка, на глазах которой российские снаряды разорвали голову ее матери. "И с утра я пошел в Голосеевскую тероборону", - так началась история участия россиянина Ивана в этой войне.

Получив позывной "Самурай", он начал организовывать оборону Голосеевского проспекта на случай, если россияне зайдут в Киев, следил за выдачей и возвращением оружия, дежурил на Лысой горе. А затем в июне 2022 года "Самурая" отправили в Бахмут.

Там уже шли жестокие бои, российская артиллерия "сыпала" без остановки. Летали дроны, авиация регулярно сбрасывала бомбы, постоянно работали "Грады".

5 августа "Самурай" был на боевом дежурстве. Взрывы и обстрелы не прекращались, наоборот, они становились все чаще. Российская техника подкрадывалась еще ближе, танки стали бить прямо по их подразделению.

Тогда Иван и получил тяжелое ранение левой руки. Рана была такой страшной, что он был уверен, что руку потеряет, тем более, что немедленной медицинской помощи получить не удалось, потому что почти сразу же пришлось быстро отступить.

"Мы отходили от обстрела больше километра, рука просто болталась. Я думал, что уже ее потерял", - рассказывает он. Далее разведчики привезли его в госпиталь Покровска. Там ему сделали первую операцию, она длилась три часа. Опытные украинские врачи и современное западное оборудование сделали свое дело, и руку Ивана удалось спасти.

Между небом и землей

Ивану после ранения в Бахмуте уже сделали шесть операций, лечение и восстановление продолжаются. Он по-прежнему находится в рядах ВСУ, но кроме войны против России воюет еще и за украинский паспорт.

Временное удостоверение гражданина Украины закончилось в мае 2022, когда он уже был в украинской армии, но полноценного гражданства он так и не получил.

Иностранцы, воюющие на фронте в рядах Вооруженных сил Украины, могут получать гражданство по упрощенной процедуре, но миграционная служба говорит Ивану, что к нему она не относится, потому что он подал документы до войны, еще будучи гражданским лицом. Он отнес в миграционную службу целые пачки документов, включая и ходатайство от военного командования, постоянно туда названивает и добивается, с помощью своего адвоката, признания того, что он - украинец.

"Мой отец, живущий в Харькове, был на стороне России и Путина. Я с ним всегда из-за этого ссорился и говорил: "Папа, ты не понимаешь, что такое Путин. Это - диктатура, это - тоталитарный режим. А вы здесь, в Украине, живете совсем по-другому, у вас свобода слова, вы можете говорить все, что вы думаете".

Отец в ответ смеялся и не верил. А теперь он кардинально изменил свою точку зрения. "Когда Россия бомбила Харьков, а он живет в центре города, когда погибли мирные люди, после такого числа жертв, он понял, - рассказывает Иван. - А когда мне заместитель Залужного вручил награду "За самопожертвование и любовь к Украине", то командир позвонил отцу и поблагодарил за сына - и ему это было приятно. Он больше не поддерживает ни Путина, ни Россию".

Ситуация, с которой столкнулся Иван, не уникальна. Тысячи россиян, желающих получить украинское гражданство, оказались в тупике из-за того, что Украина фактически остановила этот процесс. Для того чтобы получить украинский паспорт, нужно пройти определенную процедуру: человеку дают временный статус и в течение двух последующих лет он должен отказаться от российского гражданства. А это сделать невозможно, поскольку в Украине закрылись дипломатические представительства РФ. Остается единственный вариант - ехать в Россию и сделать это там. Но когда идет война, это практически невозможно, потому что просто опасно.

"Из-за проукраинской позиции многие просто не поедут туда, потому что понимают, что это будет билет в один конец. То есть человек заедет и не уедет. Те, кто, например, работает волонтером, кто помогает ВСУ - за все это есть статья в России", - объясняет активистка сообщества владельцев временного удостоверения гражданина Украины, Полина Черненко. Она тоже россиянка, которая пока не смогла отказаться от этого гражданства из-за войны и потому потеряла легальный статус в Украине.

Ее история схожа с ситуацией Ивана - в конце 2020 года она получила временный статус гражданина Украины, но так и не смогла официально отказаться от гражданства российского.

Полина говорит, что ее сообщество насчитывает несколько сотен человек, и оно растет.

"Вот у меня просрочены все документы, как будет дальше, я пока не понимаю. У меня уже истекает срок действия заграничного российского паспорта, то есть летом он будет уже недействителен, я не планирую его продлевать, потому что не планирую пользоваться этим гражданством. Но если Украина отказывается выдать мне паспорт, а российский я не возобновляю, то я в принципе становлюсь человеком, нелегально живущим в Украине и не имеющим никакого юридического документа", - говорит женщина.

Впоследствии после нашего разговора 26 апреля Полина сообщила нам, что выиграла суд у Государственной миграционной службы Украины. По этому решению, она должна принять у нее декларативный выход из гражданства России и выдать украинский паспорт. Фактически украинский суд признал незаконными действия миграционных органов, лишивших человека статуса временного гражданина.

Политическое решение

Мы поговорили с десятком людей, оказавшихся в этой бюрократической ловушке. Все они подтверждают, что миграционная служба во время войны не желает иметь с ними дела. Хотя некоторые говорят, что отдельным людям все-таки удается получить украинское гражданство. Но, как правило, это происходит благодаря их собственным связям и контактам с украинскими властями.

Данные, которые мы получили от миграционной службы, также подтверждают тот факт, что небольшому числу людей удалось получить украинский паспорт.

В 2023 году гражданами Украины по территориальному происхождению стали 70 россиян. При этом указов президента об этом не было.

Марина Гороховских - банкир, живет в Киеве уже 16 лет и имеет вид на жительство. Муж и дочь Марины - украинцы, сама она - россиянка. В марте 2022 года она порвала свой российский паспорт, записала это на видео и выложила его в соцсети. Видео собрало миллионы просмотров, десятки тысяч комментариев, и 140 тыс. человек им поделились .

"Это единственное, о чем я сейчас не жалею, да. И если бы это было нужно, я бы это сделала еще раз… Потому что они (российская власть) не только забрали у нас мирную жизнь, они забрали у меня родину, потому что моя родина не могла такое сделать", - говорит она на небезупречном украинском языке.

В начале войны Марина стала волонтером: плела вместе с другими женщинами маскировочные сетки-кикиморы для украинских военных.

А в мае 2022 года пошла в миграционную службу просить об украинском гражданстве. "Они мне сразу сказали, что сейчас не имеют никаких дел с гражданами России и Беларуси и до конца войны даже обращаться к ним не стоит", - говорит женщина.

В ведомстве признают, что ограничили доступ россиян к миграционным услугам, что, с одной стороны, выглядит логичным шагом. Но стоит ли эту политику применять ко всем без исключений?

"Действительно, эти процессы сегодня приостановлены, нет указов президента, это политическое решение", - подтвердили BBC Украина в офисе президента.

Там объясняют, что украинцы в большинстве своем не поддерживают выдачу гражданства россиянам, и напоминают историю с Александром Невзоровым. В июне 2022 года стало известно, что Владимир Зеленский издал указ о выдаче группе россиян, в частности, российскому журналисту и его жене, украинских паспортов.

"И мы получили массу негатива", - говорит источник в ОП. После этого указов о гражданстве президент уже не подписывал.

Но стоит ли сравнивать Невзорова, который вызывает неоднозначную реакцию, с, например, тем же "Самураем", спрашиваем мы представителя украинского ОП. Ведь это две разные истории, которые нельзя ставить в один ряд ни с точки зрения аргументации, ни с точки зрения заслуг. На что получили ответ: "Я поддерживаю то, чтобы давать гражданство воюющим россиянам. Должен быть индивидуальный подход, думаю, рано или поздно мы эту ситуацию переломим".

В результате тысячи людей оказались в подвешенном состоянии, в ожидании, когда же украинская власть примет это непопулярное решение. Адвокат Ивана Алексей Скорбач говорит, что многим грозит депортация. Среди них - военные, волонтеры, проукраинские активисты, осуждающие политику Путина. У людей заканчиваются удостоверения временного гражданина, они фактически становятся нелегалами.

"Есть негласное решение их не выдворять. Если нужно, то разбираемся с каждым случаем отдельно и приостанавливаем депортацию", - успокаивают таких людей в Офисе президента.

Но господин Скорбач в ответ на это приводит в пример ситуацию с россиянином, написавшим в своем паспорте "Путин - х..ло". В январе миграционная служба вынесла решение о его депортации из-за превышения срока пребывания в Украине. Он также не смог отказаться от российского гражданства и его лишили статуса временного гражданина Украины. Суды по этому делу еще продолжаются.

Адвокат возмущается, что миграционная служба грубо отписывается ото всех запросов по этой проблеме, мол, ее это не интересует. В то время как по всему миру страны пытаются вернуть людей по этническому происхождению, Украина от них отказывается.

"Большинство этих людей - это этнические украинцы, которые в свое время были вывезены. Родители, дедушки, бабушки, понимаете… Они этнические украинцы по происхождению. Многие из них имеют документы зарубежного украинца", - говорит Скорбач.

"На душе неспокойно"

Иван с позывным "Самурай" сегодня судится с миграционной службой, которая советует ему жить по военному билету и ждать завершения войны. Других документов они выдать ему не могут.

"Понимаете, в бою ты не думаешь, каким гражданином умрешь. Но вот на душе все равно неспокойно. Ты же идешь защищать Украину, воевать за Украину, все по-честному. Смерть, она же приходит без разбора - есть у тебя паспорт или нет . Но хотелось бы, чтобы чиновники пошли навстречу и решили этот вопрос. Потому что пока я завис между небом и землей", - говорит он.

"На фронте я всегда держал последний патрон и гранату для себя, потому что мне нельзя попадать в плен, потому что это пытки и медленная смерть", - говорит Иван. Как будет дальше - жизнь покажет. Врачи решат, останется ли он после ранения руки пригодным к военной службе.

Через семь месяцев после того ужаса на трассе Полтава - Киев он все-таки смог найти телефон мужчины, которого вместе с дочерью подвез после российского обстрела. Позвонил, чтобы спросить, как они, и рассказать о себе, рассказать о том, как то, что с ними произошло, изменило всю его жизнь.

Отец с дочерью живут в Полтавской области, девочке скоро будет три года. "Мне показалось, что он до сих пор не смог овладеть собой. Он подавлен", - рассказывает Иван о том разговоре.