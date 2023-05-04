В Украине считают, что Россия пыталась заполучить украинские двигатели через Иран

39 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ан-74и используют как в военных, так и в гражданских целях

Украинские спецслужбы сообщили на этой неделе, что раскрыли схему вывоза из Украины в Иран двигателей для военно-транспортных самолетов Ан-74.

Эта история осталась бы ничем не примечательной, если бы не конечный получатель этих двигателей.

Как стало известно Би-би-си, украинские следователи предполагают, что Иран - это только страна-посредник, а настоящим покупателем может быть Россия.

Эта история началась в 2011 году, когда в Украине ликвидировали "Львовские авиалинии". Тогда в фонд госимущества должны были передать все активы этой авиакомпании, но как оказалось, кое-что от государства скрыли, и часть этого имущества развезли по другим регионам для дальнейшей продажи.

Так два турбореактивных авиадвигателя Д-36 оказались в распоряжении двух предпринимателей из Днепра, которые занимались грузовыми перевозками в страны Азии и Африки.

Автор фото, ЗАПОРІЗЬКА ПРОКУРАТУРА Подпись к фото, Авиадвигатель Д-36

Авиационные запчасти в Украине подлежат экспортному контролю, поэтому просто так их продать не удалось бы. Их планировали замаскировать и вывезти под видом комплектующих для магистральных газопроводов по поддельным документам. За это иностранные покупатели обещали злоумышленникам по 400 тыс. долларов за каждый двигатель.

Как говорят источники в следственных органах, это могла быть контрабандная схема переправки товаров военного назначения из Украины в Россию через третьи страны. По всей вероятности, покупка предназначалась для военно-транспортных самолетов российской армии.

Д-36 - это турбореактивный двухконтурный авиационный двигатель, запущенный в серийное производство на запорожском заводе "Мотор Сич" еще в 1977 году для самолетов Антонова.

Автор фото, ЗАПОРІЗЬКА ПРОКУРАТУРА

А в октябре 2022 года СБУ задержала президента этой корпорации Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в том, что "Мотор Сич" незаконно поставлял России двигатели и запчасти к ним, которые использовались для производства и ремонта российских ударных вертолетов, активно участвовавших в полномасштабном вторжении в Украину.

По словам следователей, двигатели украинского производства находили в сбитых российских вертолетах, из чего следует, что и раньше Россия в обход санкций и запретов покупала необходимое оборудование через посредников в третьих странах.

Поэтому похоже, что Москва продолжает искать пути поставок из Украины критически важных запчастей для своей военной техники.

Чем примечателен Ан-74?

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Комментарий корреспондента Би-би-си по военным вопросам Павла Аксенова

Ан-74 - полярная модификация транспортного самолета Ан-72, очень удачного легкого транспортника, разработанного в КБ Антонова еще в 1970-х годах. За счет необычного расположения двигателей над верхней плоскостью крыла этот самолет может выполнять полеты с небольших взлетно-посадочных полос низкого качества.

В полярных условиях Ан-74 иногда просто нечем заменить - когда в 2019 году организаторы российского арктического лагеря "Барнео" не смогли зафрахтовать украинский Ан-74, экспедицию просто отменили, потому что другой самолет не смог бы приземлиться на полосу на льдине.

Высокие летные качества этого транспортника сделали его очень популярным самолетом - несмотря на солидный возраст, Ан-72 и 74 продолжают летать во многих странах. Больше всего таких самолетов в России и Иране. Их используют как военные, так и гражданские эксплуатанты.

Иран и Россия находятся под международными санкциями, которые сказались, в том числе, и на состоянии их авиационного парка. Россия, которая в последние годы пыталась разработать легкий транспортный самолет Ил-112В для своих ВВС, так и не получила его из-за сложностей с разработкой, а также из-за катастрофы прототипа в 2021 году.