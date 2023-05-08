"Деарменизация" Карабаха? КПП на границе с Арменией ставит под сомнение будущее армян в Азербайджане

Лилит Шахвердян

для Би-би-си

27 минут назад

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Автор фото, TOFIK BABAYEV, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Установка Азербайджаном пограничного пункта на Лачинской дороге обострила и без того сложную ситуацию вокруг Карабаха

После четырех месяцев блокировки единственной дороги в Нагорный Карабах, Азербайджан установил пограничный пункт в Лачинском коридоре, соединяющем регион, населенный армянами, с Арменией. Теперь у въезда в Нагорный Карабах стоит вывеска с надписью "Добро пожаловать в Азербайджан!" и пограничный блокпост со всеми вытекающими из этого статуса обстоятельствами.

"Я не осознавала, насколько все критично до момента установки КПП (контрольно-пропускного пункта) и вывески. Если они начнут контролировать, кто въезжает или выезжает отсюда, то я боюсь, что до этого все трудности были лишь цветочками", - рассказывает Ангелина, 22-летняя студентка из Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

12 декабря прошлого года граждане Азербайджана, называющие себя экоактивистами, перекрыли Лачинский коридор - единственную сухопутную дорогу, которая связывала Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

После более четырех месяцев "протеста", фактически перекрывшего свободное передвижение транспорта, 23 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, на границе с Арменией.

После войны в 2020-м году, в ходе которой Азербайджан вернул большую часть территории, контролировавшейся армянами в Карабахе, здесь был временно дислоцирован Российский миротворческий контингент (РМК), и Лачинский коридор, обеспечивающий связь с внешним миром, остался под их защитой.

С начала блокады в регион проезжали только машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев, причем не всегда беспрепятственно. После установки КПП проблема становится еще более насущной, так как это означает проверку документов, грузов и машин, которые захотят проехать в Карабах.

Тем временем, азербайджанские медиа уже сообщают об установке сканера и наличии полного пограничного контроля и специально обученных собак.

Автор фото, DAVIT GHAHRAMANYAN, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Российские миротворцы получают свою долю выгоды от заблокированной дороги в Армению, считают в Карабахе

Жизнь без света

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Ангелина - одна из тысяч жителей Карабаха, которые лишились работы из-за фактической блокады Лачинского коридора. Она работала в логистическом центре, который закрыли из-за перебоев с электричеством и газоснабжением.

Перебои с газом начались в самом начале блокады, так как единственный газопровод проходит по территориям под азербайджанским контролем. Единственная линия электропередач из Армении в Карабах также проходит по азербайджанским территориям, и после перекрытия газа начались веерные отключения электричества.

Зимой жители НКР проводили минимум шесть часов в день без электричества, чтобы сэкономить ресурсы местного Сарсангского водохранилища, обеспечивающего водой местную ГЭС. Сейчас, когда погодные условия более благополучны и нет сильной необходимости в электричестве для освещения и отопления домов, отключения сократились до трех часов в день.

Но местные боятся, что с наступлением лета водохранилище может обмелеть, и тогда альтернативных источников энергии больше не будет.

"Многие не успели купить кипятильники, чтобы греть воду. Одна моя знакомая даже не успела купить электрический чайник, она нашла только кофеварку. И очень долго она разогревала воду кофеваркой", - рассказывает Ангелина.

В последний раз подача газа прекратилась в середине марта и с тех пор не восстановлена.

Однако самое тяжелое для Ангелины - это не мороз или холодная вода, а постоянное чувство опасности и тревоги и тоска по свободе.

"Мы пытаемся улыбаться, смеяться, просто жить - но мы осознаем, что в любой момент это всё может закончиться и у нас нет никаких гарантий безопасности, особенно после установки КПП. Иногда я захожу в инстаграм, вижу, как мои знакомые [в Армении] успевают и по кафе ходить, и за границу разъезжать, и все самое элементарное, чего у нас нет. И я впадаю в апатию и депрессию, потому что мы лишены этого уже почти полгода."

Автор фото, DAVIT GHAHRAMANYAN, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Зимой в Степанакерте ощущалась нехватка продовольствия, даже была введена карточная система

Вопрос прописки

Но даже по ту сторону блокады, где магазины полны продуктов, а газ и электричество подаются без перебоев, карабахцам приходится не легче. Многие семьи не могут воссоединиться, так как въезд в регион осуществляется строго по спискам Красного Креста, которые согласовываются с Азербайджаном. Некоторые ждали в очередях месяцами, пока не появилась возможность вернуться, а для других очередь так и не наступила.

Арекназ, армянка из Грузии, которая вышла замуж за карабахского армянина, поехала в ноябре в Тбилиси на свадьбу родственницы, а вернуться не может из-за своего паспорта.

"Красный Крест перевозит только тех, кто прописан в Карабахе, а у меня грузинский паспорт, хоть я и жила в Карабахе очень долго", - рассказывает Арекназ.

Она заселилась с шестерыми детьми в небольшом отеле в приграничном армянском городе Горисе, откуда машины МККК перевозят жителей. Проживание семьи Арекназ и нескольких десятков других, которым все еще не удалось вернуться, оплачивают местные органы самоуправления.

А что в столице?

В Степанакерте на первый взгляд ничего не изменилось - улицы забиты людьми, которые спешат на учебу, работу, или же просто наслаждаются весенним антуражем. Но чувство тревоги и надвигающегося кризиса становится всё заметнее, если прислушаться к разговорам людей или пройти мимо продуктовых магазинов.

Зимой проблема была фундаментальнее - продовольствие подвозили крайне редко, а витрины супермаркетов и овощных лавок оставались пустыми. Чтобы справиться с продовольственным кризисом и обеспечить доступ к товарам первой необходимости, местные власти внедрили систему талонов.

Сейчас жители получают талоны на овощи, фрукты, стиральный порошок и другие товары, но польза от них оказалась не очень существенной. Теперь приходится стоять часами в очередях, чтобы купить килограмм овощей или фруктов на один талон.

"Мы хоть и получаем талоны, но купить на них еду не успеваем. Магазины не забиты продуктами, а желающих очень много. Обычно всё полностью раскупают за несколько часов", - говорит Ангелина.

С началом блокады, на фоне тысяч закрывающихся рабочих мест, в Карабахе взлетели цены. Местные жители рассказывают, что помимо ограниченных поставок продовольствия со стороны властей, некоторые предприимчивые бизнесмены самостоятельно договорились с российскими миротворцами о перевозке.

Но миротворцы получают свою долю выгоды от ситуации, требуя огромные суммы за перевозку людей или грузов. По некоторым сообщениям, армяне платят несколько тысяч долларов за пользование каждым грузовиком миротворцев, из-за чего продавцам приходится поднимать цены.

"Иногда получается доставать еду без очередей, но тогда мы платим раза в два-три больше, чем когда покупаем по талонам. Но мы уже перестали смотреть даже на цены, лишь бы хоть что-то купить", - говорит Ангелина.

31-летняя Гоар Григорян, мать троих детей, решительно настроена продолжать жить в Степанакерте даже в условиях блокады, а проблемы с едой считает очередным вызовом, которому просто надо противостоять и потерпеть.

Автор фото, DAVIT GHAHRAMANYAN, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Армяне считают блокаду Карабаха и установление КПП попыткой этнической чистки путем давления на население

"Я делаю все для своих детей. Когда нет фруктов или овощей, я нахожу в аптеках витамины, чтобы заменить их. Мы пытаемся решить каждый вопрос", - рассказывает Гоар.

"Но однажды моя дочка заплакала из-за того, что хотела бананы. Тогда я не смогла их найти и тихо плакала за неё."

Тревоги о новой войне

Большинство мужчин в Карабахе участвовали либо в первой войне в 1990-х, в которой одержали победу, либо в 2020-м году. Мужу Гоар повезло вернуться с войны живым, но страх очередной военной эскалации или полномасштабного нападения все еще преобладает во многих семьях.

"Я объяснила все своей старшей 8-летней дочери, и она теперь понимает, что мы живем не в самых сладких условиях. По утрам она каждый день спрашивает - отец же не пойдет сегодня на войну?"

Но взгляды местных, особенно молодых матерей, на блокаду и отсутствие полноценной жизни отличаются, а иногда - полностью противоположны. Одна пользовательница соцсетей прокомментировала пост в фейсбуке, написав, что у детей счастью нет предела, когда у них дома есть яблоки. "Ни одна мать не вынашивает ребенка для того, чтобы дать ему такую жизнь. Наши дети не должны быть обречены терпеть такие условия"․

Что мы знаем об установке КПП?

23 апреля блокада Нагорного Карабаха вышла на новый этап с установкой КПП на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре. Теперь у въезда в Карабах стоит большая синяя вывеска с надписью на трех языках: "Вы въезжаете на территорию Азербайджанской республики". КПП окружен флагами Азербайджана, а рядом размещен пост российских миротворцев с флагами России.

Спустя почти пять месяцев, 28 апреля "экологические протесты" у подножья Шуши приостановились и так называемых экоактивистов заменили полицейские и войска министерства внутренних дел Азербайджана.

Установка КПП последовала за обвинениями Азербайджана о якобы переброске оружия из Армении по Лачинской дороге, а так же в минировании некоторых участков азербайджанской территории. Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что КПП должен "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин".

Армения эти обвинения неоднократно отвергала, а Международный суд ООН 22 февраля единогласно отклонил иск Азербайджана против Армении об установке мин - за отсутствием доказательств. На том же слушании суд обязал Баку "принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору". Решение суда, однако, на развитие событий не повлияло.

Что говорит Россия?

Россия, которая является единственным гарантом безопасности карабахских армян, на установку КПП отреагировала спустя день, причем избегая прямых упоминаний о КПП.

"... Oсобо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня", — говорилось в заявлении МИД РФ.

Автор фото, TOFIK BABAYEV, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, КПП даст властям Азербайджана возможность взять под полный контроль политические процессы в Карабахе, считают армяне

Caliber, новостной канал, связанный с властями Азербайджана, невмешательство России в установление КПП объясняет так: "Наличие у Азербайджана союзнического договора с Россией, неприсоединение к антироссийским санкциям, а с другой стороны - ослабление фокуса внимания Москвы с Южного Кавказа в виду украинского конфликта способствовали ситуации, при которой РФ также не смогла противодействовать установлению КПП в Лачине".

После установки КПП, впервые после войны 2020 года де-факто власти Карабаха обратились с самым резким заявлением к России, требуя "немедленно начать обсуждения по снятию блокады Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.), предотвращению установки азербайджанского пропускного пункта и обеспечению реальных гарантий безопасности для народа Арцаха".

С похожим запросом к России обратился МИД Армении, призывая РФ "наконец выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления", по которому Лачинский коридор остается под контролем российских миротворцев.

Россия назначила нового командующего миротворческими силами в Карабахе - генерала-полковника Александра Ленцова, который провел встречи в Степанакерте, Ереване и Баку. Но кроме смены командующего и очередных заявлений про переговоры вокруг сложившейся ситуации конкретных шагов со стороны России еще не было предпринято.

Далее в заявлении карабахских властей говорится, что отсутствие действенных шагов со стороны России "позволит народу и властям Арцаха предпринять дальнейшие шаги".

Какие это могут быть шаги? Политолог Тигран Григорян предполагает, что заявление подразумевает принятие тяжелого решения об эвакуации населения, если жизни людей окажутся под непосредственной угрозой.

Пока Баку стремится реализовать свою стратегию о "реинтеграции" Карабаха, армяне считают блокаду Карабаха и установление КПП попыткой этнической чистки путем давления на население.

"Цель Азербайджана - добиться того, чтобы мы "добровольно" покинули свои дома, а территория превратилась в 'Карабахский экономический район Азербайджана'", - говорит Артур Григорян, житель Степанакерта (имя изменено по его просьбе).

Артур боится, что после разблокирования коридора или даже при возможности проехать по нему существенная часть населения вынужденно уедет в поисках более безопасных условий жизни, так как люди не хотят, чтобы следующие поколения пережили все то, что пришлось пережить им самим. Жители будут также опасаться выехать в Армению, не будучи уверенными, что их впустят обратно в Карабах.

Артур предполагает, что после установки пограничного пункта все постепенно изменится к худшему, потому что Азербайджан не будет пропускать "неугодных" им людей. Въезд для граждан Армении станет очень затруднительным, в то время как КПП даст властям Азербайджана возможность взять под полный контроль политические процессы в Карабахе.

30 апреля азербайджанские СМИ распространили видео, на котором армяне въезжают и выезжают из Карабаха через азербайджанский пограничный пост, показывая свои паспорта. Азербайджан представил это как доказательство беспрепятственного передвижения по Лачинскому коридору.

Армянские источники утверждают, что люди на видео - это жители четырех деревень, которые расположены между Шушой и КПП, и находятся фактически в двусторонней блокаде. Они возвращались домой при содействии российских миротворцев, но были "неожиданно остановлены представителями азербайджанских силовых органов", говорится в заявлении властей непризнанной НКР.

А что Армения?

После периодических военных столкновений на армяно-азербайджанской границе и ряда неудачных переговоров, за права карабахских армян перестала заступаться даже Армения. Судя по последним заявлениям, Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах времен Советского Союза, когда Нагорный Карабах был автономией в составе Азербайджанской ССР.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В начале мая между МИД Армении и Азербайджана прошла переговорная неделя в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий… Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность (Азербайджана) и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое".

Более того, на пресс-конференции глав МИД Армении и Франции в Ереване армянский министр Арарат Мирзоян открыто высказался, что "относительно нового регулирования [вокруг Лачинского коридора], Армения никогда не готовилась и не собирается готовиться быть вовлеченной в такие переговоры", тем самым намекая на то, что ответственность за события на армяно-азербайджанской границе несет Россия, а не Армения.

В начале мая между главами МИД Армении и Азербайджана прошла переговорная неделя в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее окончании Блинкен написал в Твиттере, что доволен прогрессом и с оптимизмом относится к достижению мирного договора в скором времени.

Но разногласия по важным вопросам еще велики.

Для большинства жителей Карабаха признание его Арменией частью Азербайджана поставит точку на их существовании как независимой административной единицы. Баку предлагает жителям два выхода - либо принять азербайджанское гражданство, либо уехать.

Сосуществование армян и азербайджанцев многим видится сомнительным после взаимных этнических столкновений на протяжении десятилетий, а также последних двух войн, и жить в составе Азербайджана большинство карабахских армян категорически против.

"У них государственная политика основана на ненависти к армянам, причем не только карабахским. Этому учат детей в садиках и школах. После двух войн вообще речи не может быть о сожительстве", - говорит Артур.

Бахруз Самадов, политолог и активист из Баку, в интервью с региональным сайтом OC Media сказал, что целью Алиева является политика "деарменизация" региона.

"Азербайджан постепенно достигает своих целей, но, к сожалению, очень сложно сказать что-то хорошее о будущем Нагорного Карабаха", - полагает Самадов.

Несмотря на риски ухудшения обстановки, в Степанакерте жители начинают активнее разводить сады и выращивать овощи, чтобы обеспечить себя хоть некоторыми продуктами, если блокада продолжится и дальше..