"Вязаный" спутник обещает стать "глазами в небе" британской разведки

час назад

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Автор фото, OSS Подпись к фото, "Вязаная" антенна спутника должна раскрыться на орбите наподобие гигантского зонтика

Сразу две британские компании приступили к работе над созданием недорогого, но высокоэффективного спутника-радара (или шпиона, если угодно), антенну которого буквально свяжут на профессиональной вязальной машине.

Миссия под названием CarbSar состоится в будущем году и обещает сильно облегчить работу британской разведке.

"Вязаный" спутник, благодаря новейшим радарным технологиям, сможет без труда смотреть сквозь облака, и ночное время для него тоже не помеха.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, На этом видео OSS демонстрирует, как антенна должна раскрыться в космосе

Необходимость в таких спутниках стала со всей наглядностью очевидна после начала российского военного вторжения в Украину: "глаза в небе" являются непременным залогом успеха на поле боя.

Однако у Великобритании, ядерной, между прочим, державы и постоянного члена Совбеза ООН, до сих пор не было собственной сети таких специализированных спутников-радаров.

Вместо того, чтобы создавать специальную программу и строить с нуля дорогую систему космического наблюдения, в Британии решили воспользоваться услугами двух доморощенных, но многообещающих компаний, Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) и Oxford Space Systems (OSS), которые, не без государственной поддержки, разумеется, уже в этом году начнут "вязать" свой спутник, причем под него уже заказана американская ракета-носитель.

У SSTL давно сложилась хорошая репутация в этой области: еще в 2018 году она успешно запустила на орбиту свой собственный спутник-радар, правда, не такой мощный как CarbSar. В ее ответственность входит создание самого спутника и его электронной и механической начинки.

А вот OSS - игрок на этом поле новый, но очень многообещающий именно благодаря разработанной ими антенне, прототип которой уже проходит стендовые испытания в лаборатории компании в Харвелле, в Оксфордшире.

Автор фото, OSS Подпись к фото, Вольфрамовая вязка столь тонка, что выглядит почти прозрачной

Антенна эта будет связана на промышленной вязальной машине из тончайших, практически невидимых позолоченных нитей вольфрама, которые будут затем натянуты на углеволоконные стержни. На орбиту для удобства эта антенна будет доставлена в сложенном виде, а уже в космосе она развернется наподобие самораскрывающегося зонтика диаметром в три метра.

Подпись к фото, А это та самая вязальная машина, на которой создается ткань для антенны

Правда, как известно, автоматические зонтики не всегда раскрываются сами, поэтому в кампании прилагают все силы к тому, чтобы на орбите не приключился конфуз.

"Эта антенна должна быть максимально простой, потому что чем больше деталей, тем выше вероятность, что что-то сломается", - рассказал в интервью Би-би-си исполнительный директор OSS Шон Сатклифф.

Автор фото, SSTL Подпись к фото, Производство нового спутника-радара субсидирует британское министерство обороны

Производители радара гарантируют хорошую картинку каждый раз, когда спутник проходит над интересующим операторов объектом, поскольку освещенность и погода не влияют на качество снимков. К тому же его разрешающая способность весьма высока и позволяет в деталях рассматривать объекты размеров до метра в диаметре.

Разумеется, главную выгоду из нового спутника-радара собирается извлечь министерство обороны Великобритании, в конце концов именно оно субсидирует проект.