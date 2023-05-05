"Вязаный" спутник обещает стать "глазами в небе" британской разведки
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Сразу две британские компании приступили к работе над созданием недорогого, но высокоэффективного спутника-радара (или шпиона, если угодно), антенну которого буквально свяжут на профессиональной вязальной машине.
Миссия под названием CarbSar состоится в будущем году и обещает сильно облегчить работу британской разведке.
"Вязаный" спутник, благодаря новейшим радарным технологиям, сможет без труда смотреть сквозь облака, и ночное время для него тоже не помеха.
Необходимость в таких спутниках стала со всей наглядностью очевидна после начала российского военного вторжения в Украину: "глаза в небе" являются непременным залогом успеха на поле боя.
Однако у Великобритании, ядерной, между прочим, державы и постоянного члена Совбеза ООН, до сих пор не было собственной сети таких специализированных спутников-радаров.
Вместо того, чтобы создавать специальную программу и строить с нуля дорогую систему космического наблюдения, в Британии решили воспользоваться услугами двух доморощенных, но многообещающих компаний, Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) и Oxford Space Systems (OSS), которые, не без государственной поддержки, разумеется, уже в этом году начнут "вязать" свой спутник, причем под него уже заказана американская ракета-носитель.
У SSTL давно сложилась хорошая репутация в этой области: еще в 2018 году она успешно запустила на орбиту свой собственный спутник-радар, правда, не такой мощный как CarbSar. В ее ответственность входит создание самого спутника и его электронной и механической начинки.
А вот OSS - игрок на этом поле новый, но очень многообещающий именно благодаря разработанной ими антенне, прототип которой уже проходит стендовые испытания в лаборатории компании в Харвелле, в Оксфордшире.
Антенна эта будет связана на промышленной вязальной машине из тончайших, практически невидимых позолоченных нитей вольфрама, которые будут затем натянуты на углеволоконные стержни. На орбиту для удобства эта антенна будет доставлена в сложенном виде, а уже в космосе она развернется наподобие самораскрывающегося зонтика диаметром в три метра.
Правда, как известно, автоматические зонтики не всегда раскрываются сами, поэтому в кампании прилагают все силы к тому, чтобы на орбите не приключился конфуз.
"Эта антенна должна быть максимально простой, потому что чем больше деталей, тем выше вероятность, что что-то сломается", - рассказал в интервью Би-би-си исполнительный директор OSS Шон Сатклифф.
Производители радара гарантируют хорошую картинку каждый раз, когда спутник проходит над интересующим операторов объектом, поскольку освещенность и погода не влияют на качество снимков. К тому же его разрешающая способность весьма высока и позволяет в деталях рассматривать объекты размеров до метра в диаметре.
Разумеется, главную выгоду из нового спутника-радара собирается извлечь министерство обороны Великобритании, в конце концов именно оно субсидирует проект.
Однако производители надеются, что их спутник, или, в будущем, спутники, смогут найти широкой применение в гражданской сфере, например, при чрезвычайных ситуациях, когда необходимо отслеживать наводнения, оползни и другие стихийные бедствия в режиме реального времени.