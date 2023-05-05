"Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, суки". Пригожин пообещал, что ЧВК "Вагнер" покинет Бахмут

Елизавета Фохт, Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

53 минуты назад

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Автор фото, Prigozhin's press office

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал экспрессивное и нецензурное видеообращение к военному руководству России, потребовав предоставить боеприпасы для своей группировки. Он пообещал, что наемники покинут Бахмут 10 мая. Русская служба Би-би-си разбиралась, что означают угрозы Пригожина и реальны ли они.

"Будут в аду жрать их потроха"

Накалять обстановку, связанную с ЧВК "Вагнер", ее создатель Евгений Пригожин начал еще в ночь на пятницу, 5 мая. После полуночи его пресс-служба распространила ролик, где Пригожин, одетый в гражданское, стоит над телами убитых вагнеровцев.

"Это парни, которые погибли сегодня, еще кровь свежая", - говорит Пригожин в начале видео, светя фонариком на примерно 20 окровавленных тел наемников. После этого создатель ЧВК переходит на крик: "Слушайте меня, суки, **** [нецензурное междометие]. Это чьи-то отцы, и чьи-то сыновья. И те мудаки, которые не дают нам боеприпасы… Суки! Будут в аду жрать их потроха!"

После этого Пригожин с искаженным от гнева лицом кричит в камеру, что "снарядный голод" (то есть нехватка боеприпасов) у "Вагнера" составляет 70% и начинает открыто критиковать высшее военное руководство России: "[Министр обороны Сергей] ]Шойгу! [Начальник генерального штаба Валерий] Герасимов! Где, **** [нецензурное междометие], боеприпасы? Посмотрите на них, суки".

После этого Пригожин обзывает российских военачальников "тварями", что считают себя "хозяевами жизни", которые имеют право "распоряжаться жизнями" убитых наемников. "Если вы даете норму боеприпасов, жертв в пять раз меньше. Они пришли добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом! Учтите это!" - восклицает он.

Следующее видео появилось в канале пресс-службы Пригожина уже ближе к утру. Обстановка на нем отличается - Пригожин одет в военную форму и записывает обращение на фоне нескольких десятков живых бойцов ЧВК. Его речь опять обращена начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову и министру обороны Сергей Шойгу, которых он обматерил за несколько часов до этого, а также президенту России Владимиру Путину и "народу России".

Пригожин говорит, что 10 мая подразделения ЧВК "Вагнер" намерены выйти из Бахмута и отойти в "тыловые лагеря". Выбор даты связан с тем, что, по словам создателя ЧВК, он не хочет посрамить "блеск русского оружия" в преддверии Дня Победы, который в России будут отмечать 9 мая. Причиной такого демарша Пригожин называет все тот же "снарядный голод".

На видео Пригожин впервые подробно рассказал хронологию участия наемников в войне в Украине. По его словам, к нему обратились 16 марта 2022 года, когда "специальная военная операция" "пошла не по плану". После этого 19 марта подразделения вагнеровцев прибыли из Африки и с "колес вступили в бой" в районе Попасной (Луганская область), которой, по утверждениям Пригожина, овладели к 9 мая 2022 года.

Осенью ЧВК "Вагнер" закрепилась на восточном участке фронта, чтобы "спасти армию, которая бежала позорно из Изюма и Красного Лимана", рассказывает Пригожин с паузами. А 8 октября, по его словам, чтобы дать армии "передышку", наемники начали операцию, которую бизнесмен называет "Бахмутская мясорубка".

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Нехватку боеприпасов на фронте испытывают не только российские войска, но и ВСУ

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"Нас посадили на искусственный дефицит боеприпасов, которые лежат на складах. Мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед. Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы, и мы получаем не более 10%. Мы собирались к 9 мая овладеть Бахмутом, но, увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам этого сделать", - говорит Пригожин.

Обращаясь к Путину, Шойгу и Герасимову, Пригожин заявил, что его наемники больше не будут нести "бесполезные и неоправданные" потери, поэтому и уйдут из Бахмута. По утверждению главы ЧВК, наемникам якобы осталось два с лишним километра до полного установления контроля над городом: "Но если по причине зависти вы не хотите подарить победу россиянам - это ваши проблемы".

В конце видео Пригожин просит подписать Герасимова боевое распоряжение на выход из Бахмута и обещает, что его наемники будут ждать, когда снова "потребуются народу России".

На третьем видео, вышедшем около четырех часов дня 5-го мая Пригожин в той же экспрессивной манере анализирует зависимость потерь личного состава от "снарядного голода" и опять обращается к Шойгу и Герасимову: "Вы будете нести ответственность за десятки тысяч погибших (...). И я этого добьюсь!"

"Большие проблемы с личным составом"

Споры о том, кто воюет в Бахмуте с российской стороны, периодически возникают в публичном пространстве. Пригожин в своих выступлениях постоянно подчеркивает, что в Бахмуте действуют исключительно наемники ЧВК "Вагнер", а военные, подчиненные Минобороны, не только не помогают ему, но даже вставляют палки в колеса, не давая боеприпасы.

В новостях периодически появляются сообщения о том, что в Бахмуте воюют не только "вагнеровцы", но и военные. Например, 16 апреля Министерство обороны России сообщило, что во время боев в Бахмуте "воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов".

О том, что у "Вагнера" большие проблемы с личным составом, говорили и в ВСУ. "Если говорить о группировке "Вагнер" и что у них сейчас проблемы с пополнением из тюрем, то если они продолжат такую практику, то в среднесрочной перспективе можно будет говорить о конце бесславной истории этой террористической группировки", - 14 апреля заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Комментируя нынешнее заявление Пригожина для ВВС Украина, он сказал, что у ЧВК заканчиваются не боеприпасы, а люди.

Автор фото, Prigozhin's press office

Сам Пригожин признавал, что ему перестали давать возможности для вербовки в российских колониях, а набор заключенных перешел в ведение Минобороны - Би-би-си подробно описывала, как он происходит.

Пригожин действительно сумел создать образ своей ЧВК как наиболее успешной силы, воюющей в Украине. Во многом на этот образ сыграл и тот факт, что российские части в Бахмуте, в основном, "Вагнер", смогли продемонстрировать хоть какой-то успех.

Хотя темпы такого продвижения крайне невелики, что признает и сам Пригожин, сообщая о продвижении на десятки, максимум, сотни метров в сутки, но на фоне, например, провальных попыток штурма Угледара силами Минобороны "ползучее наступление" ЧВК выглядит если не успехом, то по крайней мере не полным провалом.

Другой причиной этого успеха была организация боевых действий частной структуры, в которой была менее громоздкая система принятия решений, что сказывалось на скорости реакции на изменение обстановки.

При этом ЧВК "Вагнер" - довольно неоднородная структура - в конце января представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по его данным, в Украине воюют примерно 50 тысяч "вагнеровцев", примерно 80% которых - заключенные, завербованные в ЧВК.

Образ эффективных профессиональных военных, который упорно создает Пригожин, критикуют некоторые пророссийские эксперты и блогеры. Они утверждают, что продвижение в Бахмуте происходит, прежде всего, за счет "мясных штурмов", в которых гибнут, в основном, бывшие заключенные.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Казни, шутки и "мясные штурмы": как Евгений Пригожин устроил свою ЧВК "Вагнер"

Это подтверждают и цифры потерь. В феврале-марте по всей России появились новые кладбища, где массово хоронят погибших заключенных, пишет корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина, которая участвует в проекте по подсчету погибших на войне россиян. Би-би-си занимается этой работой совместно с "Медиазоной" (объявлена властями России "иноагентом") и командой волонтеров.

По словам Ившиной, сейчас в России таких погостов семь и на них захоронено более 1200 человек: "Наши цифры, собранные на основе открытых данных, показывают, что более 9000 установленных нами российских военных погибли после 1 декабря 2022 года. В их числе - более 1300 мобилизованных и более 2300 осужденных".

Другая причина продвижения "Вагнера" в Бахмуте - артиллерийская поддержка, которую ЧВК, по словам критиков из числа пророссийских блогеров, получает из армейских запасов с других участков фронта, несмотря на публичные жалобы Пригожина.

Интенсивность работы артиллерии на войне в последние месяцы действительно снизилась, и не только в районе Бахмута, причем "снарядный голод" испытывает не только российская сторона, но и украинская.

"Бам-бам-бам/Дай снаряды Вагнерам!"

Жалобы Пригожина на нехватку боеприпасов нельзя назвать неожиданными - рассказывать про "нехватку боеприпасов" бизнесмен начал еще зимой 2023 года. В середине февраля на канале "Разгрузка Вагнера" появилось видео, на которой артиллеристы и военные медики жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, из-за которых, по их словам, гибнут "сотни" военнослужащих. После Пригожин подтвердил наличие проблемы и сообщил, что якобы Герасимов и Шойгу скомандовали не обеспечивать "Вагнер" достаточным количеством припасов.

В Минобороны России через несколько дней назвали "экзальтированные" заявления "о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов", воюющим под Бахмутом, "не соответствующими действительности". "Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет", - заявили тогда в министерстве.

Пригожин стоял на своем и утверждал, что снаряды "как не давали, так и не дают", а его пресс-служба распространила фото с горой тел убитых наемников (этот прием он повторно использовал в ночь на 5 мая)

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Бои в Бахмуте идут в городской застройке

Конфликт быстро выплеснулся в публичную плоскость. В соцсетях начал распространяться хештег #ДайСнарядыВагнерам - например, ими забивали трансляцию концерта ко Дню защитников отечества в Лужниках, где выступал Владимир Путин. В дискуссии активно участвовали провоенные блогеры, критиковавшие Минобороны.

23 февраля Пригожин заявил, что "поезд тронулся" и началась отгрузка боеприпасов для "Вагнера". Но уже в начале марта опять начал жаловаться на нехватку боеприпасов. В околовагнеровских пабликах появилась песня с припевом "Бам-бам-бам/Дай снаряды Вагнерам". О проблемах со снабжением Пригожин продолжал говорить и в апреле.

На прошлой неделе в интервью провоенному блогеру Семену Пегову Пригожин фактически выдвинул ультиматум министру обороны Сергею Шойгу. Он заявил, что если до 28 апреля власти не решат проблему с поставкой боеприпасов, то ЧВК "Вагнер" будет вынуждена либо оставить позиции в Бахмуте, либо "остаться погибать": "Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести. А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыпется все остальное". Свое обещание Пригожин не выполнил и части ЧВК продолжили штурмовать Бахмут.

Даже если расценивать угрозы Пригожина как шантаж, его последние заявления - это самая серьезная эскалация конфликта ЧВК с Минобороны. В прошлом году власти фактически признали существование "Вагнера" и участие группы в войне в Украине, а сам бизнесмен стал активно комментировать происходящее в стране и на фронте, позволяя себе жесткую критику военного руководства.

Например, Пригожин называл "ушлепками" армейских командиров, которые допустили сдачу позиций в Харьковской и Херсонской областях. В декабре прошлого года в соцсетях разошелся ролик, на котором бойцы ЧВК назвали "пидором" (оскорбительное название гомосексуалов в России - Би-би-си) и "чертом" главу Генштаба Валерия Герасимова. После взятия города Соледар бизнесмен открыто жаловался на то, что "бюрократия и чиновники" в России публично не признают заслуги вагнеровцев, пытаются "украсть их победу" и запрещают упоминать ЧВК в СМИ. После этого Минобороны России впервые открыто признало, что отряды наемников участвовали в штурме Соледара.

Вскоре после этого стало известно, что Пригожин больше не занимается вербовкой зэков в российских колониях и набор заключенных на войну по неизвестной причине полностью "ушел" под Минобороны. Кроме того, у ЧВК есть отдельный обменный фонд (как показала история с казненным бывшим заключенным Евгением Нужиным) и, как рассказывает собеседник Би-би-си, знакомый с тем, как проходит обмен, это приводило к неразберихе в процессе организации обменов и тоже создавало напряжение между пригожиным и армейским руководством

После Пригожин вступал в открытую пикировку с Сергеем Шойгу, замечая, что "не видел его в Артемовске" (так сторонники войны в России называют Бахмут) и регулярно призывая давить на него по вопросу снарядов. Кроме того, Пригожин открыто критиковал зятя министра Шойгу Алексея Столярова обороны за отдых в Сочи и лайки под постами Юрия Дудя (признан "иноагентом"). Но открытых матерных оскорблений и угроз оставить позиции на стратегическом участке фронта Пригожин до недавнего времени себе не позволял.

Реакция на заявления создателя ЧВК пока оказалось сдержанной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который прошлой осенью назвал Пригожина "человеком, болеющим душой за происходящее", комментировать его слова отказался. "Разумеется, мы видели его (заявление - Би-би-си) в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - заявил он.

Осторожно пока высказываются о демарше Пригожина и пророссийские блогеры и комментаторы. Хотя Егор Холмогоров уже расценил ситуацию как "победу Украины", а политолог Сергей Марков заметил, что в конфликте бизнесмена с Минобороны и Генштабом "на стороне Вагнера поддержка большинства российского общества" и вопрос должен быть решен Совбезом России. С тем, что с противостоянием Пригожина и российских военных должно разбираться руководство страны, согласился и Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК.

"Проблемы можно долго и упорно оправдывать, обосновывать или попросту игнорировать. Правда, ход самой СВО игнорировать уже не получается никак. Да и проблемы никуда не исчезнут: они, наоборот, лишь копятся, - написал поддерживающий вторжение в Украину телеграм-канал Рыбарь. - Остаётся только надеяться, что переход конфликта между Пригожиным и МО РФ в острую фазу подтолкнёт к принятию определенных - так нужных сегодня - решений".

Минобороны России ультиматум Пригожина пока не прокомментировало. Однако, как сообщила днем 5 мая пресс-служба министерства, Сергей Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову [замминистра по вопросам снабжения] "держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый Сергей Череватый осторожно высказался о перспективах отхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. "В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание", - заметил он, добавив, что пока интенсивность боев в этом населенном пункте не снижается. Череватый предположил, что у ЧВК заканчиваются не боеприпасы, а бойцы, поэтому наемники и ищут причины уйти из Бахмута.

Самовольное оставление фронта

Если угроза Пригожина оставить Бахмут 10 мая - не пустые слова, можно ли предположить, что отход "Вагнера" действительно обрушит российский фронт на востоке Украины?

Если ЧВК "Вагнер" действительно самостоятельно уйдет из Бахмута, то это, в первую очередь, будет означать, что российская армия не существует как единая структура. Хотя каждая ее составляющая, будь то фронтовая или тыловая часть, должна взаимодействовать с другими частями и соединениями.

ЧВК "Вагнера" во время штурма Бахмута действует не в одиночку - ее фланги защищают армейские части, она получает поддержку тыловых служб. То есть действует как часть некой единой системы. Самовольный отход с позиций сломал бы систему, как минимум, на этом участке фронта, заставив в срочном порядке искать замену выбывшей "шестеренке".

Кроме того, такой показательный самовольный отход, даже если он и был бы неофициально согласован с командованием вооруженных сил и подготовлен, все равно оказал бы негативное моральное воздействие на военных.

Отвести боевую группу с фронта на отдых - вполне нормально, но демонстративно отвести войска по желанию владельца частной компании, бизнесмена, было бы демонстрацией того, что российская армия в самом своем устройстве полагается на ненадежные силы, что только усилило бы уже существующие разногласия между военными и наемниками. Собственно, уже само заявление Пригожина, который допускает такой вариант развития событий, не может не сказаться на моральном состоянии армии на фронте.

В последние месяцы в Украине и России много говорят о скором начале украинского наступления. Несмотря на то, что Россия обладает некоторым преимуществом в численности личного состава и вооружениях, во время наступления на этом участке фронта создается локальный перевес в силах.

Для купирования наступления обороняющаяся сторона готовит резервы, которые стягивают к месту прорыва. Но в случае, если ЧВК "Вагнер" оставит позиции, закрывать эту брешь придется силами, которые Россия держит в тылу для отражения украинского наступления.

Поэтому такой отход не просто ослабил бы российские позиции на отдельном участке, но и в целом на большом протяжении фронта.

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