Без тяжелой техники и авиации. Московский парад Победы оказался очень скромным

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Единственным танком на параде был Т-34

Парад Победы 9 мая 2023 года оказался самым скромным за последние годы. Единственным танком, проехавшим по Красной площади, был Т-34, а в пешем строю было представлено всего 26 парадных расчетов без учета знаменной группы и оркестра, маршировавшего в самом начале. Год назад их было 34.

Диктор, комментировавший парад, сказал, что в нем участвует 8 тысяч человек, хотя в марте на коллегии Минобороны Сергей Шойгу обещал, что их будет не менее 10 тысяч. В 2022 году в параде участвовали 11 тысяч человек.

Обычно на параде Россия демонстрирует новую технику, а также традиционный уже набор разработок российского ВПК 2010-х годов - танк Т-14 и БМП Т-15 семейства "Армата", самоходки "Коалиция", БМП "Курганец" и восьмиколесные бронемашины "Бумеранг".

Начиная с 2015 года они составляли ядро всех парадов, к которому добавляли более старую технику, а также год от года различные новинки.

В этом году, судя по публикациям в российской прессе перед парадом, на Красной площади тоже собирались показать условно новые танки Т-72Б3М, слегка доработанные по военному опыту, новые бронеавтомобили "Ахмат" и ВПК-Урал", а также уже привычные танки Т-90М, Т-72Б3, ядерные ракеты "Ярс", оперативно-тактические "Искандеры" и зенитные С-400.

Перспективную бронетехнику представляли лишь "Бумеранги". Даже на уровне планов этот список удивлял отсутствием обеих "Армат", "Курганца" и "Коалиции". В результате на самом параде техники было еще меньше.

По площади проехала только колесная техника, причем диктор почему-то не стал произносить слово "Ахмат", назвав бронемашину, которая официально так и называется, "защищенным транспортным средством на базе автомобиля КамАЗ". Эту бронемашину, как утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров, создали по его личной просьбе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сергей Шойгу обещал, что на параде будет 10 тысяч человек, а вывел только восемь

Парад обошелся и без воздушной части, возможность отмены которой еще заранее допустил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Обычно пролет самолетов и вертолетов отменяют из-за плохой погоды, но в этом году 9 мая над Москвой было ясное небо.

Еще одна особенность этого парада - предположительное присутствие на трибунах наемников из ЧВК "Вагнер", которых диктор назвал "бойцами штурмовых отрядов". Именно так вагнеровцев обычно называют в сводках российского Минобороны (например, в последней, опубликованной накануне 9 мая).

Сложная обстановка

Организовывая парад Победы в 2023 году, российские власти, очевидно, оказались в непростой ситуации.

Во-первых, в прошлом году после традиционного парада с "Арматами", "Курганцами" и "Коалициями" в пророссийских аккаунтах различных соцсетей появилось много комментариев с вопросом "а почему вся эта новейшая техника отсутствует на фронте?".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бронемашины "Ахмат" диктор не стал называть

Спустя год эти машины смотрелись бы еще более контрастно на фоне старых советских танков и бронемашин 1960-х годов, которые, судя по видеороликам в тех же соцсетях, везут на фронт.

Во-вторых, перед самым парадом обострились отношения между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны. Пригожин выступил с резкой критикой российского командования, буквально обложив его матом. Возможно, этим можно объяснить тот факт, что диктор ни разу не произнес слово "Вагнер".

И наконец, самое главное - за шесть дней до парада в ста метрах от того места, где стоял Владимир Путин, над крышей Сенатского дворца взорвались два дрона. Хотя руководство Украины официально объявило о непричастности к этой атаке, в Кремле заявили, что за ней стоят Киев и Вашингтон.

Угрозой внезапного появления беспилотников можно объяснить отмену воздушной части парада. Над Красной площадью на небольшой высоте должны были лететь десятки самолетов, включая стратегические бомбардировщики, тяжелые транспортные "Русланы" и многие другие летательные аппараты. Достаточно было одному дрону оказаться у них на пути, чтобы порядок воздушного строя смешался - риск авиационного происшествия в такой ситуации очень высок.

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