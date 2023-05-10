Бахмут: отчаянная битва за последние улицы мертвого города

Джонатан Бил

Би-би-си, восток Украины

час назад

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Подпись к фото, Украинские военные под Бахмутом отбивают попытки противника окружить город

Украинские войска продолжают удерживать часть Бахмута, несмотря на ожесточенные обстрелы и беспрерывные атаки противника. Они упорно обороняют оставшийся у них кусок города, считая, что уход из него может дорого обойтись.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил побывал во фронтовом городе и прислал оттуда этот репортаж. Его оригинал на английском можно прочитать здесь..

В бункере сразу за городской чертой Бахмута военные из украинской 77-й бригады корректируют огонь артиллерии. Она поддерживает пехоту, занявшую последнюю линию обороны на западной окраине города.

Украинская армия все еще цепляется за последние несколько улиц Бахмута.

При этом по видео, которое передает летающий на городом дрон и в которое напряженно вглядываются артиллеристы, видно, что даже если Россия и захватит в конце концов эти оставшиеся улицы, это будет пиррова победа.

Победителю достанутся лишь руины разгромленного, полностью обезлюдевшего города, в котором не осталось, наверное, ни одного уцелевшего здания.

Битва за Бахмут, небольшой город на востоке Украины, стала самым долгим и кровавым сражением этой войны. По оценкам западных стран, Россия потеряла здесь убитыми и ранеными 20-30 тыс. человек. Украинская армия тоже заплатила за город высокую цену - и обе стороны продолжают ее платить: битва еще не закончилась.

Над городом, сотрясаемым постоянной канонадой, по-прежнему нависают клубы дыма. Россия штурмует Бахмут уже несколько месяцев, и он уже стал символом решимости украинцев сражаться за каждый метр своей земли.

Одновременно Бахмут напоминает и о том, какой тяжелой может оказаться для Украины задача перейти в контрнаступление.

Подпись к фото, На видео, которое передает беспилотник, хорошо виден масштаб разрушений в Бахмуте

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В бункере 77-й бригады звучит приказ: нанести артиллерийский удар по одному зданию. Через несколько секунд над руинами поднимается облако дыма. Из него появляются два человека и ковыляют по улице. Один, похоже, ранен.

Я спрашиваю, кто это - солдаты из ЧВК "Вагнер"?

"Да", - отвечает Мирослав, один из военных, следящих за видео с дрона.

"Они довольно хорошо воюют, но они не жалеют людей", - говорит он и добавляет, что противнику, похоже, не хватает поддержки артиллерии, и вагнеровцы часто идут в атаку, просто надеясь, что им повезет больше, чем тем, кто пошел в атаку перед ними.

"Они просто идут на нас. Они, наверное, под наркотиками", - вставляет другой военный, Николай.

Когда смотришь на останки уничтоженного города, трудно понять, зачем обе стороны положили за него столько солдат.

Николай признает, что и Украине оборона Бахмута обошлась недешево: многие отдали жизни в тяжелых уличных боях. На их место заступают менее опытные новобранцы. "Но они тоже станут воинами, как те, кто воевал до них", - уверен Николай.

К югу от Бахмута 28-я бригада украинской армии отбивает попытки россиян окружить город. Раньше здесь тоже наступали формирования "Вагнера", но затем их заменили на десантников. Бои идут каждый день.

Во время затишья 29-летний солдат Евгений ведет нас на экскурсию по украинским позициям в небольшом лесу.

Подпись к фото, Украинские военные под Бахмутом

Распустившаяся зеленая листва обеспечила им дополнительную маскировку. Но многие деревья буквально ободраны постоянными артобстрелами.

Когда мы перебегаем по открытому, изрытому воронками пространству, россияне открывают огонь из минометов.

"Черт, чуть не попали", - говорит Евгений, когда мы добегаем до укрытия.

"А сейчас мы им ответим", - продолжает он, когда мы перемещаемся на другую позицию. Спустя несколько минут его товарищи открывают огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

В этот раз на украинских позициях потерь не было. Но через несколько часов после того, как мы уехали, один боец был серьезно ранен.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Бахмут крепостью украинского духа, и Евгений полон решимости не сдаваться.

"Весь смысл Бахмута - в том, чтобы удерживать здесь силы врага, - объясняет он. - Мы могли бы отступить, чтобы сохранить сколько-то жизней, но потом нам пришлось бы контратаковать и терять еще больше".

Украина надеется, что бои за Бахмут обескровили российскую армию и сточили ее наступательный потенциал.

Подпись к фото, Офицеры 77-й бригады украинской армии руководят действиями своей пехоты и артиллерии из блиндажа под Бахмутом

Но зато Россия усиленно готовится сдерживать будущее украинское наступление.

На спутниковых снимках видно, что в оккупированных районах юга Украины россияне соорудили сотни километров оборонительных линий с траншеями и бетонными противотанковыми надолбами, "зубами дракона". Пробить эти линии будет посложнее, чем заграждения из колючей проволоки и минные поля, что мы видели перед украинскими позициями.

Многие ожидают, что Украина ударит именно в южном направлении. Россия уже начала частичную эвакуацию населения из района Запорожской атомной электростанции и из других населенных пунктов региона.

Украина тоже экономит снаряды, готовясь к наступлению, ударный кулак которого должны составить свежесформированные бригады и примерно 1300 бронемашин и 230 танков, переданных Западом.

Правда, и на восток западная техника тоже идет - мы видели там ее колонны.

Министр обороны Украины Алексей Резников недавно попытался понизить градус ожиданий от будущего украинского наступления, сказав, что не следует заранее переоценивать его результаты.

Я спросил Евгения, чувствует ли и он этот груз. Он ответил, что легко, конечно, не будет. "Но мы уже заставили весь мир поменять мнение об украинской армии, и у нас еще много сюрпризов в запасе", - добавил военный.