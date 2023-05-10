"Просто взяли и драпанули". Как развивается конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны из-за Бахмута

Елизавета Фохт, Илья Абишев

Би-би-си

52 минуты назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, В последние дни риторика Пригожина, который и раньше себе много позволял, еще более обострилась

В среду, 10 мая, истекает срок ультиматума создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На прошлой неделе он, предварительно обматерив высшее командование, пригрозил увести своих бойцов из Бахмута из-за нехватки боеприпасов. Судя по всему, пока этого не случилось - хотя, по утверждению Пригожина, проблему "снарядного голода" решить так и не удалось. Руководство российской армии по-прежнему молчит о ситуации с наемниками.

Би-би-си рассказывает о последних поворотах в конфликте "Вагнера" с Минобороны России.

"Мы уйдем с позиций и зададим вопрос - кто все-таки родине изменяет?"

"10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", - грозил Пригожин в обращении на имя президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова еще 5 мая.

Тогда создатель ЧВК "Вагнера", выступая на фоне группы наемников, заявил, что его подразделения заставляют испытывать "снарядный голод" - то есть жаловался на нехватку боеприпасов, необходимых для штурма Бахмута. Битва за этот маленький, но стратегически важный город началась еще в августе прошлого года.

За несколько часов до объявления ультиматума Пригожин открыло материл Герасимова и Шойгу в другом ролике, на котором он светит фонариком на груду окровавленных тел убитых "вагнеровцев".

С тех пор Пригожин повторил свою угрозу еще несколько раз и даже послал Шойгу обращение с требованием разрешить перебросить в Бахмут подразделения чеченского спецназа "Ахмат" (о готовности к такой ротации в письме Путину заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров).

Но 9 мая в канале "Кепка Пригожина" появилось получасовое видео, на котором создатель ЧВК в темноте ходит по позициям наемников якобы в районе Бахмута. Никаких признаков готовящегося отхода с позиций на видео нет. А сам Пригожин говорит, что его подразделения будут оставаться в Бахмуте настаивать на восстановлении снабжения "еще несколько дней": "Пободаемся, а там разберемся".

О каком-либо отходе "Вагнера" с позиций в районе Бахмута или переброске других подразделений к этому населенному пункту не сообщало ни российское Минобороны, ни украинское командование.

Возможную причину отказа от отхода назвал сам же Пригожин - по его словам, в полученном боевом распоряжении говорится, что такой демарш будет воспринят как государственная измена. "Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос - кто все-таки родине изменяет", - прокомментировал это создатель ЧВК.

"Нам дают Суровикина"

Из ролика, который записал Пригожин, следует, что снаряды ЧВК "Вагнер" так и не получила.

Конфликт из-за снабжения группы разгорелся еще в середине февраля, когда петербургский бизнесмен впервые пожаловался на "снарядный голод". Медикампания "Вагнера" в поддержку выдачи боеприпасов (она проходила под хештегом #ДайСнарядыВагнерам) активно шла всю весну.

В конце апреля Пригожин уже грозился уйти из под Бахмута под предлогом нехватки снарядов, но и в тот раз этого так и не сделал.

7 мая, через два дня после публикации ультиматума, показалось, что победу в конфликте с армией одержит все-таки ЧВК - Пригожин объявил, что получил боевое распоряжение (кто выдал его, неясно), в котором содержался приказ обеспечить наемников всем необходимым, а ответственным за взаимодействие "Вагнера" и армии назначить бывшего командующего российской группировкой Сергея Суровикина.

Но из видео 9 мая следует, что этого так и не произошло". "7 мая было обещано, что дадут. 8-го числа в два утра поступило боевое распоряжение, где написано: "Дать все". 9 мая сказали дать 10% [от требуемого числа снарядов]", - пожаловался Пригожин. По его словам, приказ дать меньше припасов, чем было в заявке, якобы отдал глава российского генштаба Герасимов.

На нехватку снарядов в ролике жаловались и бойцы, с которыми говорил Пригожин.

Сдержанно Пригожин оценил и помощь генерала Суровикина, намекнув, что сейчас генералу попросту не хватает полномочий.

"Я тебе по понятиям говорю!"

Примечательно, что от адресных оскорблений в адрес российских военачальников Пригожин в этот раз отказался, хотя и назвал министерство обороны "министерством интриг".

Минобороны с прошлой неделе хранило молчание по поводу происходящего. Единственным намеком на то, что ведомство следит за происходящем, можно было посчитать разве что слова Шойгу, который 5 мая во время поездки в Южный военный округ поручил держать на особом контроле "вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS Подпись к фото, Наемники "Вагнера" ведут бои за Бахмут с лета прошлого года. За это время этот небольшой город в Донецкой области полностью превратился в руины

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В Кремле на эмоциональные заявления Пригожина тоже реагировали сдержанно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать ультиматум об отходе от Бахмута, а о ролике от 9 мая сказал, что времени на его просмотр из-за празднеств в честь Дня Победы не нашлось.

Пригожин в последние дни продолжал эскалацию, пусть и почти не называя конкретных имен: например, публиковал видео, на котором ребенок в военной форме просит дать снаряды "Вагнерам", а в поздравлении в честь Дня Победы жаловался на людей, которые "просирают страну".

Впервые глава ЧВК "Вагнер" высказался и о других аспектах своего конфликта с Минобороны. Например, 6 мая он рассказал, что ЧВК "запретили" вербовку добровольцев среди заключенных. О том, что Пригожин больше не может набирать зэков на войну, стало известно еще в феврале, но впервые создатель "Вагнера" открыто сказал, что это объясняется его ссорой с командованием - по его словам, командование пошло на этот шаг "для компенсации своих неудач, по причине зависти".

Би-би-си подробно рассказывала о схеме вербовки заключенных через Минобороны России, но само ведомство не признавало, что ведет набор в российских колониях.

Пожаловался Пригожин и на то, что командование якобы прекратило выдавать награды погибшим и не позволило наемникам пользоваться спецсвязью и самолетами для переброски военных и припасов.

Единственный российский чиновник, которому пока удалось избежать критики бизнесмена - это Владимир Путин.

В получасовом видео от 9 мая Пригожин, гуляя по позициям, рассказывает наемником, что "президент узнал" о проблемах "Вагнера" и обещал помочь им со снабжением. Правда, в одном фрагменте создатель ЧВК неожиданно заговорил о некоем "счастливом дедушке", действия которого могут привести к поражению в войне, если он окажется "законченным мудаком". Лишь 10 мая выяснилось, что говорил он, судя по всему, о Герасимове - на это намекнул Пригожин в очередном своем заявлении.

"После моих обращений от руководства страны поступила команды в Министерство обороны рассмотреть все наши заявки. Ввиду бюрократии, к сожалению, это делается крайне длительно", - сообщил Пригожин 10 мая.

Эмоциональные заявления Пригожина привели к критике в его адрес - причем от тех, кто обычно поддерживает ЧВК. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров еще прошлой осенью вместе с Пригожиным ругал российское командование после провалов под Херсоном и Харьковом, а самого создателя "Вагнера" еще несколько дней назад называл старшим братом.

7 мая риторика главы Чечни поменялась: "Женя! Пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И только когда мы начнем атаку, мы определим, куда тебе идти дальше! Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам, поэтому я тебе по понятиям говорю!"

После Кадыров добавил, что надеется разобраться с "недосказанностью" в отношениях командованием ЧВК непублично.

"Заблокировали кое-как"

Если "Вагнер" все-таки решит отойти от Бахмута, может ли такая переброска пройти гладко?

Вряд ли, проблемы у наемников возникают уже сейчас. 9 мая Пригожин сообщил, что 72-я бригада Минобороны фактически бежала со стратегического плацдарма в Бахмуте, оголив участок фронта размером примерно 3 кв. км. Речь идет о 72-й мотострелковой бригаде третьего армейского корпуса Сухопутных войск России, ее сформировали в Оренбургской области в 2022 году.

"Сегодня одно из подразделений Министерства обороны сбежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как", - заявил Пригожин. По его утверждению, на этом участке погибли около 500 наемников.

"Они просто взяли и драпанули", - сказал создатель ЧВК о российских военных.

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS Подпись к фото, Министерство обороны России лишь этой зимой открыто признало, что бойцы ЧВК "Вагнер" (в России легального статуса у таких формирований нет) участвуют в штурме украинских городов

Кроме того, как рассказал Пригожин, бойцы частной военной компании "Газпрома" "Факел" отказываются выходить на позиции.

Генштаб ВСУ не захотел воспользоваться информационным поводом и объявить о локальной победе под Бахмутом, однако это сделали командиры действующих там украинских частей.

"Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады из России из-под Бахмута и "500 трупах" оставшихся там россиян соответствует действительности", - заявило командование 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ.

Добавил подробностей и командир полка "Азов" Андрей Билецкий - он сообщил, что в результате наступательных действий 3-й ОШБр ВСУ разгромлены подразделения российской 72-й бригады.

В частности, как он утверждает, полностью уничтожены 6-я и 8-я роты, разбита бригадная разведка, большие потери понес один из штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", уничтожено много бронемашин и захвачены пленные. По версии Билецкого, наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м, вся эта территория полностью освобождена.

Быстро подтвердить утверждения главы ЧВК "Вагнер" и украинских командиров возможности нет. Воюющие стороны склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи.

Заявления Билецкого тоже вызывают сомнения, поскольку Бахмут - относительно небольшой город, линия фронта в городской черте сопоставима по протяженности с полосой, о которой он говорит, и в случае быстрого флангового прорыва на такую глубину ситуация для наступающих российских войск могла стать угрожающей. Но никаких признаков этого нет - и официальные источники, и "военкоры" с обеих сторон сообщают о продолжающихся попытках российской армии атаковать на этом направлении.

"Чисто мое субъективное мнение, что эти территории важны тем, что они открывают российской стороне возможность перерезания украинской логистики и как следствие - возможность выхода во фланг на Часов Яр и создание плацдарма для наступления на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - говорит командир 2-го батальона 3-й ОШБр ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Тем не менее, он подтверждает продвижение украинских войск на юге Бахмута. По его словам, в штурме участвовало сразу три штурмовых бригады при поддержке артиллерии.

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