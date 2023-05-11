“Хочу мира, обнять маму и погулять по Киеву”. Две истории россиянок, которых ФСБ обвинила в финансировании ВСУ

Сергей Горяшко, Ксения Чурманова

Би-би-си

57 минут назад

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В марте ФСБ начала обвинять россиян в финансовой помощи вооруженным силам Украины по статье о госизмене. Би-би-си выяснила, что первой задержали 36-летнюю Нину Слободчикову из Новосибирска, затем - 23-летнюю Тамару Паршину из Хабаровска (это самая юная россиянка, обвиняемая в госизмене). Обе женщины до ареста работали в сфере IT. У одной из них есть родственники в Украине.

Двое мужчин в камуфляже быстрым шагом, огибая сугробы, идут по заснеженному тротуару. Догоняют и берут под руки девушку в светлом пуховике с маленькой сумкой. Ее лицо скрыто - видно только выбившуюся из-под шапки прядь волос. Она растеряна, плачет. Из рук у нее что-то падает на землю, один из мужчин поднимает вещь и говорит: "Спокойненько". Девушку сажают в черный микроавтобус с тонированными стеклами.

Это съемка операции ФСБ. Дальше задержанная - уже с рюкзаком - в сопровождении силовиков заходит в здание управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Затем ее заводят по трапу в Boeing 777 "Аэрофлота", который носит имя маршала СССР Василия Чуйкова. На вывеске над аэропортом написано "Хабаровск". В конце видео девушка выходит из самолета уже в московском аэропортк "Шереметьево". На последних кадрах ее ведут по двору СИЗО "Лефортово". Руки скованы за спиной в наручниках.

Видео появилось в СМИ 13 марта и в тот же день ФСБ сообщила, что задержала по подозрению в госизмене жительницу Хабаровска за финансовую помощь украинской армии. В Лефортовском суде Би-би-си сообщили, что меру пресечения Паршиной избрали 9 марта в Хабаровске. По данным сервиса FlightRadar, Boeing имени Чуйкова улетел в Москву около трех часов дня 9 марта.

Чуть раньше, 4 марта по тем же обвинениям в "Лефортово" оказалась "жительница Москвы". На видео ФСБ женщина в яркой разноцветной куртке и с розовым рюкзаком выходит из микроавтобуса во дворе СИЗО "Лефортово" - следственное управление ФСБ размещено в одном здании с изолятором. Вооруженные мужчины в боевой экипировке ведут ее по коридорам управления. Дальше задержанную перевозят в Лефортовский суд. На последних кадрах она сидит в клетке в зале суда и через решетку беседует с мужчиной в пиджаке. Лица обоих скрыты.

Имена задержанных ФСБ не называла. Их фамилии и инициалы - Н.М. Слободчикова и Т.М. Паршина - появились в судебной базе в конце апреля, когда им продлевали срок содержания под стражей по ходатайству ФСБ. Суды Хабаровского края вообще не публикуют данные об избрании меры пресечения фигурантам уголовных дел. Лефортовский суд об аресте Слободчиковой также не сообщил. В законе такая обязанность четко не прописана.

Би-би-си узнала, что Слободчикову и Паршину помимо статьи о госизмене и места заключения объединяет профессия: обе они - программистки. Рассказываем, что еще о них известно.

"Это ее кроссовки. И по всхлипам вроде тоже она"

Би-би-си нашла однокурсников и знакомых 23-летней Тамары Паршиной в соцсетях. Одна из них узнала девушку на видео, которое распространила ФСБ: "Это ее кроссовки. И по всхлипам вроде тоже она. Я запомнила, потому что она часто плакала на учебе. Волосы вьющиеся, как у нее. Очки она тоже носила". Ее описание совпадает с фотографиями Паршиной в соцсетях.

Автор фото, FSB Подпись к фото, 23-летняя Тамара Паршина в момент задержания в Хабаровске

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Что именно вменяют Тамаре, ее друзья не знают. "Вроде, деньги куда-то перевела еще той весной [в 2022 году] - вроде, организации, которая помогает кому-то в Украине", - написал Би-би-си знакомый девушки. Мать Паршиной отказалась говорить с Би-би-си о дочери.

В сообщении ФСБ говорилось, что девушку задержали на Ленинградской улице в Хабаровске "рядом с вокзалом". По словам ее знакомой, Тамара просто жила рядом. На Ленинградской улице расположена гимназия, где Паршина училась и выигрывала олимпиады.

В 2021 году она окончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) по специальности "Информационные системы и информационные технологии". "Начинающий веб-разработчик [...] Ищу удаленную работу, в том числе рассматриваю переезд", - писала она о себе в LinkedIn.

ФСБ заявила, что Паршина - "активистка движения "Я/Мы Фургал". Под этим лозунгом тысячи жителей региона поддерживали после ареста летом 2020 бывшего губернатора края Сергея Фургала. В феврале его приговорили к 22 годам лишения свободы. По версии ФСБ, якобы по "мотивам политической ненависти и вражды" хабаровчанка перевела деньги украинским вооруженным силам для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Теперь она сидит в одном СИЗО с Фургалом.

Знакомые Паршиной не в курсе ее протестной деятельности. "Если честно, то мне кажется, что в этом она не участвовала, - сказала Би-би-си бывшая однокурсница Тамары. - Я знаю, что она была подписана на разных экоактивисток и феминисток в инстаграме".

Автор фото, Dmitry Morgulis/TASS Подпись к фото, Митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались летом 2020 года

Фургал за полгода до своего ареста посещал ДВГУПС, где тогда училась Паршина. На встрече было много студентов, отчет о ней опубликован на сайте правительства Хабаровского края. Паршиной на фотографиях с этого мероприятия нет.

Один из соратников Фургала, сенатор от Хабаровского парламента Сергей Безденежных 13 марта в своем телеграм-канале заявил, что "никто из активистов "Я/Мы Фургал" задержанную не узнал".

"Как член команды Фургала могу утверждать, что никакого отношения к нам она не имеет. Есть ощущение, что некие силы хотят связать финансирование ВСУ с именем экс-губернатора. Движение не является официальным, оно нигде не зарегистрировано. В первую очередь, это неопределенный круг лиц", - написал он. Команда Фургала, утверждает сенатор, поддерживает Россию, а не Украину.

ФСБ заявляет, что Паршина перевела ВСУ "личные денежные средства" по мотивам "политической ненависти и вражды", не уточняя, к кому она испытывала эти чувства.

Именно этот мотив хабаровский краевой суд ранее признал отягчающим обстоятельством в другом деле о госизмене. Осенью 2022 он приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима Вячеслава Мамукова - тот якобы пытался продать спецслужбам Украины данные о конструкции 30 российских мостов.

В "яме отчаяния" из-за войны

Фамилия и дата рождения москвички в разноцветной куртке, которая появилась на видео ФСБ 4 марта, стали известны правозащитникам еще до официального подтверждения от Лефортовского суда. Би-би-си нашла фотографии 36-летней Нины Слободчиковой в соцсети "ВКонтакте", по фигуре и прическе она похожа на женщину из съемки ФСБ. Подруга Слободчиковой узнала ее на этом видео.

Автор фото, FSB Подпись к фото, 36-летняя Нина Слободчикова после задержания

Она сказала Би-би-си, что мать Нины и другие родственники живут в Украине: "Она могла им деньги отправлять. Когда началась СВО, Нина в сторис [в инстаграме] писала, что очень переживает за маму. Не верю, что она в чем-то виновата". Мать Слободчиковой, судя по ее соцсетям, родилась в селе Новокаиры в Херсонской области на правом берегу Днепра. В 2022 году Россия оккупировала его, но в начале ноября украинские военные освободили село.

Родственник Слободчиковой из Херсонской области подтвердил Би-би-си, что она арестована за госизмену, но не стал отвечать на дополнительные вопросы. В конце 2022 года, за пару месяцев до задержания, Слободчикова рассказала в инстаграме, что она в "яме отчаяния" из-за войны. "Лично я до сих пор помню первые две недели после 24.02. Замирание, шок и горе. И это все до сих пор внутри меня, - написала женщина. - Хочу мира! И обнять маму, и погулять по Киеву, и съездить в Польшу, и в Париж, и не чувствовать [себя] в других странах неуместно".

Украинские корни - то, что объединяет еще нескольких фигурантов дел о госизмене, например, Глеба Вердияна из Астрахани и Игоря Покусина из Абакана.

Слободчикова, судя по ее соцсетям, в Москву перебралась в 2010 году из Новосибирска. Она работала SAP-консультантом (специалист, который занимается настройкой бизнес-процессов в программе SAP). В 2014 году она вернулась в Новосибирск, где занялась живописью, училась фотографировать и сотрудничала с центром психологической помощи "Мы вместе". В 2017 году, по данным базы "Спарк", она создала ИП по консалтингу в сфере компьютерных технологий и приобрела 90% в ООО "Новосибирский завод сэндвич-панелей", вложив в уставный капитал компании 270 тысяч рублей. Бизнес, судя по постам, которые она публиковала под псевдонимом в соцсетях, не был успешным.

Автор фото, VK.COM Подпись к фото, Слободчикова в соцсетях рассказывала, как переживает войну в Украине

Через год женщина вышла из состава учредителей завода и снова стала работать в Москве - в Алкогольной сибирской группе (АСГ). Это российский производитель и дистрибутор алкоголя с заводами в Омске и Подмосковье. Слободчикова летала в командировки в Сибирь. Сотрудница АСГ сообщила в переписке с Би-би-си, что Слободчикова в компании уже не работает.

Где и когда ее задержала ФСБ - неясно. На видео этот момент не показан. В сообщении на сайте спецслужбы от 4 марта говорится, что москвичку поймали в столице "при попытке выезда из РФ". В апреле агентство ТАСС написало, что Слободчикова была "ранее задержана в регионе [в каком именно - не говорится], а затем доставлена в Москву".

В сообщениях о ее аресте, в отличие от дела Паршиной, ФСБ о мотиве "политической ненависти" не упоминала - Слободчикову взяли по подозрению лишь в "причастности" к финансовой помощи ВСУ.

Какие переводы ФСБ считает госизменой

Генпрокуратура уже на четвертый день вторжения российских войск в Украину предупредила, что финансовая помощь ВСУ подпадает под госизмену. После этого ко многим, кто поддерживал украинские фонды, и к их родственникам домой врывались сотрудники ФСБ, рассказывала Би-би-си. Оперативники снимали россиян на видео и объявляли им предостережения. В первый год войны уголовные дела за "финансовую помощь" не возбуждали - во всяком случае о них не сообщалось публично.

"В прошлом году за финансовую помощь выносились лишь предостережения. Теперь подозреваемых в этом задерживают и обвиняют в госизмене", - отмечал тенденцию адвокат Евгений Смирнов из сообщества "Первый отдел", которое помогает фигурантам "шпионских" дел.

Закон запрещает помогать в "деятельности, направленной против безопасности РФ" - и это очень размытая формулировка, под которую подпадают, к примеру, не только финансовые переводы непосредственно ВСУ, - комментировали дело Слободчиковой юристы в телеграм-канале "Первого отдела": "В ту же копилку ФСБ вносит и финансирование фондов, так или иначе связанных с армией".

К ним ФСБ публично относила созданную в 2014 году организацию "Вернись живым" - она помогает украинским военным. За переводы на ее счета летом получили предостережения как минимум четверо москвичей.

Силовики могут посчитать по сути любой банковский счет, на который отправлены деньги из России, "подконтрольным ВСУ". Так, осенью ФСБ объявила предостережение жителю Мурманска, якобы переводившему деньги в Украину. В сообщении спецслужбы говорилось, что такое перечисление через интернет, "в том числе на благотворительность", может быть использовано организаторами сбора средств в деятельности против национальной безопасности России.

К госизмене, уточняют правозащитники из "Первого отдела", не относятся только переводы близким родственникам, оплата услуг, помощь в лечении и гуманитарная помощь - то, что нельзя расценить как угрозу нацбезопасности. Но риски все равно остаются, - например, если родственник служит в ВСУ.

Кто в ФСБ расследует первое дело о финансировании ВСУ

Слободчикова стала первой публично известной обвиняемой в помощи украинской армии. Ее дело, по словам собеседника Би-би-си, близкого к следствию, ведет следователь Михаил Степанов из 1-ого ("шпионского") отдела следственного управления ФСБ России.

Степанов известен как один из следователей в деле журналиста Ивана Сафронова - в сентябре его приговорили 22 годам колонии строгого режима. Дваадвоката Сафронова сами оказались под уголовным преследованием. Именно Степанов убедил суд ограничить Сафронова и его защитников в сроках ознакомления с делом.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Совесть - она того стоит". Журналист Сафронов о приговоре к 22 годам колонии

Журналист вину не признал, отказался сотрудничать со следствием и раскрывать источники своих публикаций - и в течение 2,5 лет, проведенных в "Лефортово" следователи отказывали ему в свиданиях и телефонных разговорах с родными. Именно Степанов не разрешил Сафронову даже поздравить с юбилеем маму по телефону из "Лефортова" - следователь постановил, что журналист и его мать могут использовать звонок для "скрытого обмена информацией" и "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы".

Нина Слободчикова выбрала другую тактику. Собеседник, близкий к следствию, сказал Би-би-си, что она признала вину и отказалась от услуг адвоката по соглашению. Многие фигуранты дел о госизмене поступают также в обмен, например, на возможность свиданий с родственниками в СИЗО и смягчения наказания.

Представлять интересы Слободчиковой в суде будет назначенный государством защитник. Последние редко посещают доверителей в СИЗО, в основном встречаясь с ними на следственных действиях, сказал Би-би-си адвокат Смирнов. Это подтверждали эксперты при уполномоченном по правам человека в России. У силовиков есть "свой" круг защитников, которые "приезжают по первому звонку следователя" и убеждают пойти на сделку со следствием, писала "Новая газета".

Суды уже вынесли несколькоприговоров по возбужденным во время войны делам о госизмене, где обвиняемые сотрудничали со следствием. Все они получили относительно небольшие сроки - от 6,5 до 12,5 лет.

Сотрудничество бывает разным, отмечает адвокат Смирнов. Само признание вины и показания, помогающие cледствию, подпадают под "активное способствование раскрытию преступления". Такие обстоятельства указываются в обвинительном заключении, и суд может посчитать их смягчающими. Если нет отягчающих, наказание в случае Слободчиковой не превысит двух третей от максимального срока в 20 лет - 13 лет и 3 месяца.

При заключении и выполнении досудебного соглашения, которое утверждает прокурор, Слободчикова может рассчитывать на срок, не превышающий половины максимального - то есть 10 лет, - но она должна выполнить конкретные условия, в том числе изобличить новых фигурантов дела, о которых не было известно следствию, уточняет Смирнов.

Если не выполнить условия соглашения, гарантии снижения срока отменяются. Так произошло с осужденным за госизмену политологом Демури Ворониным. Он сначала пошел на сделку, дал показания на Сафронова и выдумал собственного куратора из спецслужбы Германии под псевдонимом Wichser ("дрочер" в переводе с немецкого). На суде Воронин заявил, что оговорил журналиста. Российская Служба внешней разведки, тем не менее, подтвердила существование "агента", а следователи ФСБ добавили в дело Сафронова еще один эпизод. Если бы Воронин выполнил соглашение полностью, то мог бы получить не больше 10 лет. В итоге суд дал ему 13 лет и 3 месяца.

Кто в ФСБ ведет дело Тамары Паршиной, признает она вину и сотрудничает ли со следствием, - неизвестно. Ей, как и Слободчиковой, грозит до 20 лет лишения свободы.

11 апреля ФСБ сообщила о третьем на данный момент уголовном деле о финансировании ВСУ. В спецслужбе заявили, что задержанный мужчина из Хабаровска, как и Тамара Паршина, якобы переводил "личные денежные средства для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования". Был ли фигурант также этапирован из Хабаровска в "Лефортово" - неизвестно.

C 9 мая максимальное наказание по статье о госизмене - пожизненное лишение свободы. Такие поправки в закон принял парламент и подписал президент.

Би-би-си не раскрывает имена некоторых своих собеседников в этом материале в интересах их безопасности.

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