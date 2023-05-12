С Лукашенко что-то случилось; Эдуарда Бабарико будут судить после трех лет в СИЗО. Главное в Беларуси за неделю

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Темой номер один в белорусских медиа и соцсетях стало состояние здоровья Александра Лукашенко - 9 мая на торжественных мероприятиях в Москве и Минске он выглядел нездоровым. Сына экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико 22 мая начнут судить - Эдуард находится в СИЗО с июня 2020 года. Создателю магазина национальной символики Павлу Белоусу дали 13 лет за измену государству. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Действительно ли болен Александр Лукашенко?

СМИ Беларуси моментально обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так на параде в Москве. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром. На руке у него был замечен бинт - такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, как было сказано, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

О состоянии здоровья Лукашенко говорили и российские журналисты. "Производил впечатление своим нездоровым видом президент Беларуси Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия", - говорится в тексте журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказал, что Лукашенко "нужно было скорее уехать" из Москвы на праздничные мероприятия в Беларуси, а обсуждать его здоровье "крайне некорректно".

С тех пор Лукашенко на публике не появлялся. Официальной информации о состоянии его здоровья нет, это вообще не в традиции белорусских властей. Издание "Зеркало" подсчитало, что за последние 10 лет Лукашенко и его представители говорили о его здоровье всего четыре раза. В 2013 и 2014 году он перенес операции на коленях (или две операции на одном колене), а в 2020-м он сам рассказывал, что дважды бессимптомно переносил коронавирус.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление, в котором говорится, что если "Лукашенко все", то Беларусь будет обязана не допустить прихода "другого диктатора или российского ставленника" - и она готова взять на себя ответственность за то, чтобы этого не произошло.

По белорусскому законодательству, если Александр Лукашенко умрет или уйдет в отставку по состоянию здоровья, его место займет председатель национального собрания (парламента) Беларуси. Сейчас эту должность занимает Наталья Кочанова. Она должна будет объявить досрочные выборы президента страны.

22 мая начнется суд над Эдуардом Бабарико

Эдуард Бабарико - сын не зарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Их обоих задержали, а потом с интервалом в один день арестовали в июне 2020 года. В июле 2021 года Виктор Бабарико получил 14 лет по нескольким экономическим статьям белорусского УК. Его сын же все это время просто провел за решеткой.

Автор фото, Babariko.vision

Сначала Эдуарду Бабарико предъявили обвинение по статье о неуплате налогов. Он отбыл в СИЗО максимально положенные по закону 1,5 года, но потом, когда его должны были или отпустить, или передать дело в суд, ему изменили обвинение и добавили в него экстремизм и организацию массовых беспорядков. И он остался в СИЗО на следующие 1,5 года, они истекали в июне 2023-го.

В сообщении государственного агентства БЕЛТА говорится, что дело будет рассматриваться с 22 мая Минским областным судом. В открытом или закрытом режиме - пока не известно.

В итоговое обвинение Эдуарду Бабарико вошли уклонение от уплаты налогов, легализация незаконно полученных средств, пособничество в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

Основатель магазина с белорусском символикой получил 13 лет за измену государству

Минский городской суд 11 мая приговорил основателя магазина Symbal.by Павла Белоуса к 13 годам лишения свободы.

Белоус, как передает "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом"), признан виновным в измене государству, причинении вреда национальной безопасности, грубом нарушении порядка и в руководстве экстремистским формированием.

До 2020 года Symbal.by был популярным магазином, в котором можно было купить бело-красно-белый флаги, исторические игры, литературу на белорусском языке - в том числе об истории страны, предметы с национальным орнаментом.

Силовики пришли в магазин еще до начала массовых протестов - в июне 2020 года. Они потребовали остановить работу производственного цеха. Вскоре после этого Белоус объявил, что закрывает магазин, и к нему напоследок выстроилась очередь.