Россия в демографической яме. Сказалась ли война на падении рождаемости?

Мария Киселева

Би-би-си

39 минут назад

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Автор фото, Egor Aleev/TASS Подпись к фото, Рождаемость в России падала по итогам 2022 года в целом - и по итогам февраля 2023 года

Россия в разгар войны оказалась в настоящей демографической яме: рождаемость падает уже несколько лет и вряд ли в ближайшие годы вернется к росту. И это эффект не только текущей войны, но и последствие всей сложной истории страны последних десятилетий. Би-би-си разбиралась в том, как Россия оказалась в демографической яме.

В марте рождаемость в стране - количество детей в пересчете на одну тысячу человек - снизилась более чем на 3%. В феврале она упала более чем на 6%.

Это произошло далеко не впервые: по итогам 2022 года она упала почти на 7%. С 2015 года этот показатель снижался каждый год без перерыва. В последний раз рождаемость в России стабильно росла в течение нескольких лет в начале 2000-х годов.

Падение происходит по двум основным причинам. Во-первых, в детородный возраст вступило очень немногочисленное поколение 1990-х годов - то есть людей в возрасте, когда они могут завести ребенка, сейчас меньше, чем было раньше.

Во-вторых, женщины рожают все меньше - это видно по такому показателю как коэффициент рождаемости, то есть сколько в среднем детей рожает одна женщина на протяжении своего репродуктивного периода. И тут прогнозы у демографов довольно тревожные: в этом году коэффициент рождаемости может снизиться до уровня конца 1990-х годов.

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, Из детей, рожденных в 1990-е, сформировалось малочисленное поколение нынешних родителей

Все это приводит к демографической яме: количество новорожденных меньше, чем количество умерших, а значит, естественного роста населения нет.

Из года в год российский президент почти в каждом своем публичном выступлении говорил о демографии и необходимости поддержки семей. Для этого власти придумали целый комплекс мер.

Но страна все равно оказалась в демографической яме, из которой неясно, как выбраться - население будет только сокращаться. А война лишь усугубила проблемы.

Почему в России снижается рождаемость?

Основную роль играют фундаментальные факторы - они не связаны с войной с Украиной или текущей ситуацией в стране. Скорее, это эхо прошлых лет и сложной истории страны.

"Сейчас у нас падение обуславливается примерно в равных долях возрастной структурой, ее изменением - то есть объективным фактором, с которым ничего сделать не можем. И вторая половина снижения - это снижение интенсивности рождаемости", - объясняет демограф Игорь Ефремов.

Проще говоря, в России сейчас немного молодых женщин и мужчин - и они не готовы рожать много детей.

Первая часть этого уравнения связана как раз с историей страны. Со Второй мировой войны численность населения и рождаемость перекошены: многочисленное поколение сменяет малочисленное. Демографы представляют это в виде синусоиды - графика с волнами.

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"С Великой Отечественной войны синусоида уже должна была бы давно затухнуть и стать незаметной. Но каждый раз на спаде этой синусоиды происходят какие-то независимые плохие события, которые снижают рождаемость. А на росте синусоиды либо ничего плохого не происходит, либо происходит хорошее событие. Поэтому лодка продолжает раскачиваться", - объясняет независимый демограф Алексей Ракша.

Как раз на спад волны пришелся кризис конца 1980-х и начала 1990-х годов - тогда родилось немного детей. В итоге "демографическая волна" не только никуда не исчезла, но и многократно усилилась и продлилась.

Более того, теперь это влияние будет прослеживаться на несколько поколений. С 2010-го по 2030 год число женщин в возрасте, когда обычно рожают детей, сократится на 40%, потому что они не родились в 1990-е, отмечает Алексей Ракша.

В мае 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что число женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, за последние десять лет - с 2010-го по 2021 год - сократилось на 4,5 млн и составляет сейчас 7,5 млн.

Сокращение числа потенциальных матерей ведет к снижению количества родившихся детей - примерно на 2,5-3% каждый год.

Автор фото, ITAR-TASS Подпись к фото, ​​​​Самые низкие показатели численности населения России в ее современной истории пришлись на начало 2000-х годов - однако после этого начали расти

Власти постоянно говорят о том, что поддерживают семьи и принимают демографические меры. Они работают?

Если физически количество молодых женщин увеличить нельзя, то можно заняться второй группой причин - грубо говоря, убедить их рожать больше детей.

Именно на это была направлена демографическая политика властей в последние годы - Владимир Путин действительно регулярно говорит о проблеме естественной убыли населения и мерах поддержки семей с детьми. В стране даже есть целый нацпроект "Демография" - в его основу легли обещания, данные Путиным перед его очередным переизбранием в 2018 году.

Власти чаще всего пытаются поднять рождаемость с помощью экономических мер. Самой известной и эффективной из них стал так называемый материнский капитал - проще говоря, целевые выплаты при рождении детей. О нем было объявлено в ходе послания президента Федеральному собранию в 2006 году, программа вступила в силу в 2007-м.

Изначально маткапитал выплачивался семьям с двумя и более детьми. Но в 2020 году он стал доступен после рождения или усыновления первого ребенка. Саму программу продлили до 2026 года по предложению Владимира Путина в послании Федеральному собранию.

В середине военного 2022 года он снова поручал разработать "дополнительные меры" по повышению рождаемости.

В середине декабря на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин говорил, что "удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность", однако "снижение рождаемости […] свело на нет эти достижения". Смертность в 2022 году действительно сократилась по сравнению с 2021 годом на 22,1% - однако в 2021-м увеличилась по сравнению с 2020-м.

Тогда же, в декабре, президент анонсировал единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми - от рождения до 17 лет.

В конце января 2023 года президент снова поручал разработать "дополнительный комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости".

Еще в майских указах 2012 года Путина ставилась задача повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7. Эта же задача ставилась и в 2018 году. Коэффициент был выше этого уровня с 2013-го по 2016 годы. Но в 2017 году начал снижаться и опустился до 1,6.

Финансовые меры работают, но не всегда так, как хотят власти. Например, "перенос" материнского капитала на первого ребенка привел к падению рождаемости вторых детей.

Пока материнский капитал выплачивался в основном на второго ребенка, он постоянно повышал или поддерживал рождаемость, отмечает независимый демограф Алексей Ракша. Спустя какое-то время после того, как основную часть выплаты перенесли на первого ребенка, эффективность меры предсказуемо начала снижаться.

"То есть материнский капитал по-прежнему положительно влияет на рождаемость, но это влияние уменьшается, потому что рождаемость первых детей стимулированию практически не поддается", - отмечает Ракша.

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Низкий коэффициент рождаемости не обеспечивает воспроизводство населения

Как война с Украиной влияет на рождаемость?

Нападение России на Украину, санкции и вызванный ими экономический кризис наложились на спад "демографической волны".

Пока, судя по данным на 2022 год, военные действия практически не повлияли на основные показатели, рассуждает демограф Игорь Ефремов.

В феврале-марте 2022 года была паника, резко упал курс рубля, иностранные компании начали уходить из страны, а часть людей уехала. "В этой ситуации видно было, что все-таки было небольшое падение рождаемости. Скорее не постоянное падение, а краткосрочный перенос", - отмечает Ефремов.

"Мы в ноябре [2022 года] видим небольшой провал рождаемости, особенно в Москве. Но совокупно это всего-навсего тысяч пять детей. То есть это ни о чем", - соглашается Ракша. Таким образом, начало войны не явилось для подавляющего большинства россиян поводом отказаться от зачатия детей. Это подтверждается и социологией.

Уже к апрелю - тогда курс рубля немного стабилизировался и стало ясно, что массовых увольнений удалось избежать, - люди вернулись к своим планам по рождению детей. Это видно на данных за январь 2023 года: рождаемость тогда даже выросла на 0,4%. В январе рождались дети, зачатые в апреле.

Серьезных изменений этот сдвиг не принес. Такие же волны рождаемости в прошлые годы сопровождало введение карантинов по коронавирусу.

Профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес в разговоре с Би-би-си предполагает, что в марте-апреле 2022 года основная масса россиян могла не знать о реальных масштабах войны - соответственно, она не влияла на их планы.

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"В первые два месяца [войны] было много смертей. Кто знал о них, кроме тех, кто находился в самой армии? Но в последующее время это знание распространялось. Смерти накапливаются, санкции накапливаются, последствия санкций накапливаются", - говорит Ларрес. Ефремов тоже говорит о постепенном накоплении отрицательного эффекта от военных действий.

"Однако, судя по тем же опросам, начало мобилизации явилось шоком для россиян", - уверен Ракша. Однако сейчас оценить ее влияние на рождаемость нельзя - дети, зачатые в конце сентября, должны родиться только во второй половине июня. Соответственно, эффект можно будет увидеть только в оперативной статистике за июнь-июль 2023 года, которая появится в июле-сентябре.

На рождаемость могут повлиять и военные потери - потенциальных отцов в стране станет меньше. Это может углубить и ту самую синусоиду, по которой в России колеблется рождаемость. Да и в целом население из-за военных потерь сократится.

Людские потери в основном отражены в статистике смертности за 2022 год - но не полностью, считает Алексей Ракша. Например, если человек не был признан погибшим до апреля этого года, он не попал в данные за 2022-й.

Как писал Алексей Ракша в своем телеграм-канале, по предварительным данным на начало марта 2023-го, в статистику попало от 30% до 50% погибших на войне в 2022 году.

К концу 2022 года на основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 10 500 российских военных, погибших на войне в Украине.

Повлияла ли на рождаемость эмиграция?

Война спровоцировала самую крупную за несколько десятилетий волну эмиграции из России. Демографы сходятся в том, что достоверно подсчитать количество людей, уехавших из России, невозможно.

По многим оценкам, это может быть больше миллиона человек. Например, министерство обороны Великобритании оценивало возможное количество уехавших из России до 1,3 млн человек. Схожие оценки приводили и российские СМИ.

Россияне и в эмиграции рожают детей - и эти дети фиксируются в статистике рождаемости. Но не в оперативной, которая публикуется ежемесячно, а в годовой. То есть статистика за 2022 год должна учитывать и детей, которые родились за границей, и даже детей, которые были зачаты в эмиграции в первые месяцы войны.

Выделить из этих данных число рожденных за границей детей практически невозможно, отмечают демографы. Можно оценить только масштабы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в феврале 2023 года писал, что в 2022 году около 25 тысяч россиянок выезжали в другие страны, только чтобы родить там детей и получить для них второе гражданство. Если эта цифра верна, она составляет чуть меньше 2% от всех рожденных детей за год.

В конце сентября, после объявления мобилизации, новая волна россиян решила уехать из страны.

"Россию покинуло наверное, больше, чем 2% мужчин - ближе к 3% - в возрасте от 20 до 40 лет…На войну была отправлена - и кадровыми военными, и добровольцами, и мобилизованными, - видимо, значительная часть мужчин, порядка 2-3%. И все это вместе уже получается 5% или даже больше", - рассуждает Алексей Ракша.

Оккупация украинских территорий и беженцы из Украины повлияли на демографическую ситуацию в России?

После начала войны, по данным ООН на начало октября прошлого года, на территории России оказались 2,9 млн украинских беженцев.

Правда, по всей видимости, немногим из них удалось легализоваться. Так, по подсчетам РБК, исходя из данных МВД, в 2022 году гражданами России стали около 300 тысяч украинцев, что составляет совсем небольшую цифру в рамках общей картины.

Если у беженцев, независимо от того, получили они гражданство или нет, рождаются дети на территории России, то они отражаются в российской статистике о рождаемости - туда попадают все рожденные на территории страны младенцы.

В сентябре 2022 года Россия заявила о присоединении к себе еще четыре областей Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Сейчас Росстат не учитывает данные по смертности и рождаемости на этих территориях.

Автор фото, Egor Aleev/TASS Подпись к фото, Росстат не учитывает данные по смертности и рождаемости на оккупированных Россией украинских территориях

Как долго страна еще будет в демографической яме?

Коэффициент рождаемости ниже 2,1 не обеспечивает воспроизводство населения - каждое новое поколение будет меньше, чем предыдущее. Именно это и происходит в России.

По итогам 2022 года суммарный коэффициент рождаемости, по подсчетам Росстата, составил 1,42 ребенка на одну женщину против 1,5 в 2021 году. Эти данные могут быть немного занижены, отмечают демографы, так как частично основаны на переписи населения - а последняя перепись была плохого качества. По расчету Алексея Ракши, реальный коэффициент может составлять 1,47-1,48.

"В конце 1990-х - начале двухтысячных у нас было 1,2 (в 1999 году - 1,16). И вот такой уровень - 1,2 - был в худшие годы (и сейчас) в Испании, Италии, ещё ниже он был в Восточной Германии после объединения и сейчас в ряде стран Восточной Азии и ЮВА", - отмечает Ракша.

До этого уровня в современной России, по прогнозу демографа, коэффициент может упасть только при самом тяжелом сценарии - намного более негативном, чем сейчас.

"Если будет немедленное снижение доходов, какое-то быстрое и катастрофическое обрушение уровня жизни в целом, тогда возможно. Но пока мы не видим для этого предпосылок. Я пока вижу предпосылки для медленного, постепенного снижения рождаемости", - говорит Ракша.

По базовому прогнозу Росстата, сделанному осенью 2019 года, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости может составить 1,4 ребенка на одну женщину. Пока этот прогноз сбывается.

В 2022 году в России родились 1,306 млн человек. Росстат в своем базовом прогнозе оценивает, что в 2023 году родится 1,292 млн. Ракша считает, что около 1,2-1,25 млн.

При этом абсолютный минимум в современной истории страны - это 1,25 млн в 1999 году (в эти данные входит статистика по аннексированному Россией в 2014 году Крыму - ее добавили задним числом).

"Если в этом году будет меньше, чем 1,25 млн, это будет точно ниже, чем в любой мирный год вообще. И, скорее всего, даже ниже, чем в 1943 году. И предыдущий во времени такой год - это где-то рубеж XVIII-XIX веков", - объясняет Ракша.

Подобную закономерность можно увидеть и в других страх Европы. Речь о том, что люди рожают меньше детей, но вкладывают больше ресурсов в их развитие.

Неуверенность в экономической ситуации и в будущем в целом будет, по мнению демографов, на долгие годы влиять на ситуацию с рождаемостью в стране.

"Если будет перемирие, если соглашение какого-то рода будет достигнуто и санкции могут быть хотя бы частично сняты, я предполагаю, что данные по численности населения тоже будут постепенно восстанавливаться. Я думаю, после того как люди прошли через глубокий кризис, они осторожны, они ждут", - сказал Ларрес в разговоре с Би-би-си.