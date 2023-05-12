Цена зимнего наступления: что известно о потерях России в Украине к маю

Ольга Ившина

Би-би-си

41 минуту назад

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Автор фото, AFP via Getty Images

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 22 644 российских военных, погибших на войне в Украине. Причем почти половина из них погибли за последние пять месяцев. Темпы прироста потерь продолжают превышать средние показатели прошлого года.

Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 10 230 человек, погибших в период с 1 декабря 2022 года - время, когда российская армия пыталась развить наступление в нескольких районах Донбасса.

Более половины всех погибших в период российского наступления приходится на на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных и заключенных (5522 установленных имен).

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 45 тысяч человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 203 300 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.

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Заключенные

Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных. С декабря по меньшей мере 3100 из них погибли попытке штурма Соледара и Бахмута.

Как удалось выяснить Би-би-си, с февраля большую часть завербованных на войну заключенных начали направлять уже не в отряды ЧВК “Вагнер”, а в подразделения “народных милиций” самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Некоторые отправлялись на линию фронта по собственному желанию, других просто забирали из камер и оповещали о том, куда везут только в поезде.

Завербованных заключенных привозят на полигоны для подготовки близ Донецка или Луганска. Уже в "учебке" им предлагали подписать полугодовой контракт с министерством обороны - но не России, а самопровозглашенных Луганской или Донецкой народных республик.

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Потери заключенных явно существенно больше, чем установленные нами цифры. О многих погибших становится известно лишь в тех случаях, когда местные жители обнаруживают очередное кладбище с десятками могил, отмеченными крестами и венками ЧВК “Вагнер”.

Сейчас известно о таких захоронениях в 6 населенных пунктах России, а также в Луганске. В сумме на этих погостах похоронено более 1200 человек.

Мобилизованные

Из открытых источников нам известно о смерти 2153 мобилизованных россиян - 60% из них погибли в период с 1 декабря.

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Это может свидетельствовать о том, что призванных с гражданки людей активно задействовали в попытке зимнего наступления российских сил. Только за последние две недели стало известно о гибели еще 152 мобилизованных. Большинство из них - это мужчины в возрасте от 30 до 36 лет.

По словам выживших, их нередко отправляли в лобовые штурмы украинских укрепрайонов без подготовки.Мобилизованные регулярно пытались жаловаться на эти решения командиров президенту, но общая картина от этого не менялась.

Приведенные нами цифры - это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

Также известно о по меньшей мере 53 мобилизованных, умерших на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи. У восьми человек причиной смерти стал суицид, еще несколько умерли из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя.

Региональные тенденции

В первые 8 месяцев вторжения чаще других на войне гибли выходцы из регионов с невысокой средней зарплатой. Больше всего подтвержденных потерь было в Дагестане и Бурятии, где многие молодые люди выбирали службу в армию по контракту из-за отсутствия других работающих социальных лифтов.

Однако размер населения в разных регионах значительно отличается, поэтому правильнее сравнивать не абсолютное число смертей, а число смертей на душу населения.

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Анализ наших данных, проведенный в Эксетерском университете, показал, что в первые 10 месяцев войны риск погибнуть на войне в Украине для молодого мужчины из Бурятии и Тывы в первый год войны превышал аналогичный риск для молодого москвича примерно в 100 раз.

Благодаря помощи волонтеров на сегодня известно о 289 погибших из Тывы. Самым молодым был Кужугет Долаан, проживший 18 лет и 9 месяцев, самым возрастным - Сарыглар Эдуард (54 года). Судя по биографиям погибших, многие шли по схожему пути: школа - учеба в техникуме - попытки найти работу “на гражданке” - подписание контракта с армией.

Подпись к фото, Тувинец Белек Кара-Саал погиб в мае прошлого года в возрасте 22 лет

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Например, Белек Кара-Саал из Кызыла в детстве мечтал стать кинологом и открыть приют для бездомных животных, выступал на конкурсах песни. После окончания техникума попал на срочную службу, а потом решил подписать контракт. Белек погиб в мае прошлого года в возрасте 22 лет.

В ходе первого года войны доля тувинцев среди погибших в 5 раз превышала их долю в населении страны. По оценке социолога Алексея Бессуднова, в случае бурят и тувинцев более высокая смертность может объясняться более высоким набором контрактников в социально и экономически менее благополучных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

После объявления частичной мобилизации ситуация начала постепенно меняться. В лидеры по числу потерь стали выходить крупные промышленные регионы, в которых рекрутировали много людей по повесткам.

На данный момент большинство погибших в Украине российских военных - это этнические русские, и их доля среди погибших примерно соответствует доле в населении России.

Элита и гражданские

За 14 месяцев войны облик российских вооруженных сил изменился. Реформа российской армии, начавшаяся еще в 2008 году, ставила целью постепенный переход к профессиональной армии. Небольшие мобильные подразделения хорошо подготовленных контрактников должны были стать костяком армии.

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Именно на элитные отряды - ВДВ, морскую пехоту, спецназ ГРУ и отряды особого назначения Росгвардии - Москва и сделала ставку в начале вторжения. В итоге в первые месяцы войны эти подразделения понесли тяжелейшие потери.

Только по подтвержденным данным, с начала войны Россия потеряла более 3300 элитных специалистов: солдат и офицеров отрядов спецназа, десантников, морских пехотинцев. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

С июня основная нагрузка переместилась на наспех набранные подразделения добровольцев (основную их часть составили мужчины старше 40 лет, получившие от трех до семи дней подготовки на полигонах). Именно отряды добровольцев - наряду с мотострелковыми подразделениями - несли наибольшие потери начала лета и по конец осени 2022 года.

Погибшие офицеры

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2012 офицеров. 525 из них были в звании от майора и выше.

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Потеря большого числа офицеров - особенно лейтенантов и капитанов - существенно сказывается на боеспособности подразделений.

Именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов. Именно младшие офицеры обычно проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива.

Те, кто пришли на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлены и опытны. А это, в свою очередь, сказывается на уровне обучения добровольцев и мобилизованных, а также на качестве решений, принимаемых в зоне боевых действий.

Что известно о потерях самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 8 тысяч военных "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 5500 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий ДНР и ЛНР и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 58 500 человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 15 месяцев войны могут превышать 263 200 человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.