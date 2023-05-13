Женщина-трансгендер, которая борется за место в парламенте Турции

Чагыл Касапоглу

Турецкая служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зейнеп Эсмерай Озадикти

"Как только вы заявляете, что вы - трансгендер, на вас обрушиваются все проявления маскулинности", - говорит Зейнеп Эсмерай Озадикти, женщина-трансгендер, актриса и политик, выставившая свою кандидатуру на парламентских выборах в Турции.

Она выдвинута Рабочей партией Турции во втором избирательном округе Стамбула и исполнена решимости бороться с дискриминацией и проблемами, с которыми сталкивается ЛГБТ-сообщество страны.

"Быть женщиной-трансгендером в Турции - это уже политический поступок", - говорит Эсмерай, имея в виду безудержную антигейскую риторику правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в преддверии назначенных на 14 мая парламентских и президентских выборов.

Ее соперник на выборах, глава МВД Турции Сулейман Сойлу, часто выступает с нападками на ЛГБТ.

"Они хотят, чтобы в Турции мужчины женились на мужчинах, а женщины выходили замуж за женщин, но они вот уже многие годы не могут сломить нас, потому что у нас - крепкие семейные традиции", - говорил он не далее как 2 мая на митинге в Стамбуле, критикуя оппозицию за ее поддержку ЛГБТ-движения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Соперник Эсмерай, Сулейман Сойлу, ратует за "традиционные семейные ценности"

Сойлу даже заявил, будто активисты ЛГБТ выступают за браки между людьми и животными.

Сам президент Эрдоган на митингах также часто критикует и клеймит ЛГБТ-сообщество, называя его сторонников извращенцами.

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Эсмерай, немало пострадавшая в прошлом от гомофобных нападок, говорит, что нынешний всплеск антигейской риторики властей объясняется их отчаянием при виде последних опросов общественного мнения.

"Поначалу они хотели заручиться голосами консервативно настроенных избирателей, сыграв на религиозных чувствах, однако гомофобия и трансфобия не имеют ничего общего с религией, это зло, - говорит Эсмерай. - Им больше нечего предложить избирателям, никакого нового курса или новых целей, поэтому, чтобы заполучить голоса, они бьют по самому слабому звену".

При этом Эсмерай опасается, что эта злобная риторика может вылиться в новые нападения на ЛГБТ-сообщество Турции.

"Женщин-трансгендеров по-прежнему беспричинно задерживают, даже если они просто идут в магазин за покупками, их штрафуют за "нарушение дресс-кода", за "посягательство на турецкие семейные ценности", за "нарушение общественного морального кодекса", даже за "создание помех дорожному движению", - говорит она.

Автор фото, Getty Images

Об уличном насилии Эсмерай знает не понаслышке. Приехав в Стамбул из своего родного Карса в конце 80-х, она оказалась в эпицентре бурных событий. Национализм в стране был на подъеме.

В 90-е годы она столкнулась одновременно и с дискриминацией по национальному признаку, как курдка, и с гендерной дискриминацией, поскольку была женщиной-трансгендером. Она зарабатывала на жизнь, занимаясь проституцией на улицах Стамбула, ее часто задерживали, на нее нападали. А потом она занялась театральной деятельностью и стала активистом ЛГБТ-движения. Тогда же у нее проснулся интерес к политике.

Сначала, в 2013 году, она вступила в прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН), но на этих выборах баллотируется от Рабочей партией Турции.

На случай избрания у Эсмерай имеется список приоритетных задач, которые она намерена решить в парламенте. Среди них - создание рабочих мест для представителей ЛГБТ-сообщества и предоставление приюта трансгендерным женщинам, которые раньше работали в секс-индустрии.

У нее самой в памяти еще свежи воспоминания об одном особо жестоком полицейском, которого в 90-е годы прозвали "Сулейман-шланг".

"Он бил всех проституток, мальчиков по вызову и женщин-трансгендеров обрезком резинового шланга, - вспоминает Эсмерай. - Он задерживал нас, хватая за волосы, волочил по улицам, целыми днями издевался над нами, и оправдывал все это, называя свои действия "защитой общественной чести". Многим из нас пришлось тогда покинуть свои дома и даже районы, в которых мы жили.

В Турции не запрещено быть геем, однако консерваторы полагают, что само их существование, а также выступления в поддержку и защиту ЛГБТ-сообщества подрывают традиционные семейные ценности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на запрет властей, в прошлом году в Стамбуле все же состоялся гей-парад

Ставшие традиционными во многих странах мира, гей-парады в Стамбуле были запрещены в 2015 году. Городские власти заявляют, что проведение "Стамбул Прайда" нарушило бы общественный порядок.

"На самом деле никаких проблем с нами, ЛГБТ-сообществом или транс-женщинами, у общественности нет, - утверждает Эсмерай. - Если бы это было так, мы бы даже не смогли выходить на улицы. Проблемы есть у тех, кто встал между нами и обществом. Это проблемы чиновников, которые утверждают, что общество не готово принять ЛГБТ, но на самом деле это они, чиновники, не готовы, потому что я - уже часть общества".

Разумеется, многие в Турции удивятся, если 14 мая в парламент будет избрана женщина-трансгендер. Однако она пользуется широкой поддержкой избирателей в своем округе, и к ней тянутся те, кто хочет перемен.