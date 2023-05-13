"Путинский план Б". Как возвращение Трампа в Белый дом может изменить ход войны в Украине

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

43 минуты назад

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Автор фото, Reuters

На протяжении своей короткой, но насыщенной политической карьеры Дональд Трамп не раз демонстрировал склонность относиться к президенту России Владимиру Путину с симпатией. Корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер описывает последствия возможного возвращения Трампа к власти, это перевод его материала, а с оригиналом можно ознакомиться здесь.

На саммите Россия-США в Финляндии в 2018 году Трамп решил поверить на слово Путину, отрицавшему вмешательство России в американские выборы 2016 года, полностью проигнорировав донесения своей разведки об обратном.

Если Трамп вернется в Белый дом, такое более благосклонное отношение к России, скорее всего, снова станет краеугольным камнем внешней политики США. Тем более, что такой курс готова поддержать большая часть республиканских избирателей и некоторые члены этой партии в Конгрессе.

Его комментарии на встрече с избирателями, организованной на этой неделе телекомпанией CNN, еще раз убедили тех, кто подмечает его дружелюбное отношение к Путину, в их правоте.

Бывший президент сказал, что может положить конец войне за 24 часа, но не сказал, каким образом.

Он отказался ответить на вопрос, желает ли он Украине победы, и посетовал на стоимость военной помощи. "У нас нет оружия даже для себя, а мы так много раздаем", - сказал он, обвинив европейские страны в недостаточном вкладе с их стороны.

Трамп как план Б Путина

Хотя Конгресс США одобрил выделение миллиардов долларов Украине в течение длительного периода времени, на посту президента Трамп мог бы замедлить или даже прекратить эту поддержку.

Он это уже делал, когда возглавлял Белый дом: Конгресс одобрял какую-либо военную помощь, а он препятствовал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению экспертов, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать спасением для Путина

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Некоторые из коллег-республиканцев поспешили осудить высказывания Трампа относительно оружия для Украины, но вполне возможно - и даже скорее всего - поддержка Киева со стороны США может полностью прекратиться, если Трампа снова изберут в ноябре 2024 года.

В самой меньшей степени, безоговорочной эта поддержка уже не будет. Как не будет и тех титанических усилий, которые до сих Вашингтон предпринимал для сохранения единого фронта с европейскими союзниками в вопросах антироссийских санкций.

В Великобритании, которая наращивает свою помощь Украине, включая предоставление ракет большой дальности, опасаются печальных последствий нового президентского срока Трампа.

Если Трамп прекратит поставки оружия Киеву, война закончится на условиях России, а это - наихудший кошмар для Запада, считает бывший глава британской разведки МИ-6 сэр Алекс Янгер.

"У Путина не было плана Б, когда он вторгся в Украину, но теперь он заключается в том, чтобы переждать", - сказал Янгер.

Конец помощи - конец войне?

Американская общественность уже не так сильно поддерживает оказание помощи Украине. Опрос, проведенный на этой неделе компанией Pew Research, показал, что все больше американцев хотели бы, чтобы власти США больше сосредоточились на внутренних проблемах.

Но Джеффри Трейстман, профессор в сфере национальной безопасности Университета Нью-Хейвена в Коннектикуте, не уверен, что прекращение американской помощи автоматически означает поражение Украины. По его мнению, война может продолжаться еще годами или десятилетиями.

"Украинцы, к их чести, продемонстрировали невероятную решимость бороться с россиянами и противостоять вторжению, даже когда в начале войны [международная] поддержка была минимальной. У них есть потенциал, даже если США перестанут им помогать", - считает Трейтсман.

Киев если и беспокоится, то хорошо это скрывает.

На следующий день после того, как Трамп выступил со своими комментариями, президент Украины Владимир Зеленский заявил Би-би-си, что у него нет опасений по поводу американских выборов 2024 года.

"Выборы в США пройдут через год, кто знает, где мы все будем. Я верю, что к тому времени мы уже победим", - сказал он, давая понять, что не верит в ослабление отношений между Украиной и США.